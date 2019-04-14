Норвегия: Первый дивизион 2019

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Нест-Сотра
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Хам-Кам
0' 15'
1
Фей
Рензе
6
Peter
Soerensen
Nergaard
3
Daniel
Arrocha
5
Bjarte
Haugsdal
26
Izuchukwu
Anthony
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
68
Elmin
Nurkic
4
Jonas
Hestetun
77
Marcus
Mehnert
9
Lee
Rochester
Soerensen
7
Jo
Sondre
Aas
12
Яросиньски
Лукаш
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Феро
Одмар
13
Ruben
Alegre
Guerro
3
Benjamin
Blinderen
Gleditsch
8
Markus
Solbakken
19
Charles
Ezeh
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
17
Simen
Bolkan
Nordli
18
Менди
Жан
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
Нест-Сотра
4-4-1-1
Хам-Кам
4-4-1-1

Предыдущие игры

Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Саннес УЛФ 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра
Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден Согндаль 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Флурё Левангер 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Олесунн 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:2 Ерв Викинг 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Мьёндален
Хам-Кам Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам
Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Саннес УЛФ 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Олесунн Нутодден 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 Левангер Стрёммен 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Осане Флурё 0:1 Хам-Кам Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Ерв 2:3 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Викинг Согндаль 1:0 Хам-Кам

Последние игры между собой

Нест-Сотра: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра Первый дивизион Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 3:1 Хам-Кам Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Саннефьёрд 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Олесунн 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Скейд 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Улленсакер-Киса 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Конгсвингер 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Хам-Кам 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Старт 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Рёуфосс 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Саннес УЛФ 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
10. Стрёммен 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Ерв 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Нест-Сотра 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Нутодден 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Согндаль 2 0 1 1 1 - 4 1
15. КФУМ 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Тромсдален 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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