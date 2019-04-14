Норвегия: Первый дивизион 2019
Нест-Сотра
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Ааготнес
Хам-Кам
68
Elmin
Nurkic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
68 Elmin NurkicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Менди ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Hans NordbyeЗащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Предыдущие игры
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =4 -8Саннес УЛФ 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра
Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден Согндаль 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Флурё Левангер 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Олесунн 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:2 Ерв Викинг 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Мьёндален
Хам-Кам Последние 20 матчей: +9 =1 -10Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам
Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Саннес УЛФ 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Олесунн Нутодден 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 Левангер Стрёммен 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Осане Флурё 0:1 Хам-Кам Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Ерв 2:3 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Викинг Согндаль 1:0 Хам-Кам
Последние игры между собой
Нест-Сотра: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннефьёрд
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Олесунн
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Скейд
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Улленсакер-Киса
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Конгсвингер
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Хам-Кам
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Рёуфосс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Саннес УЛФ
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|Стрёммен
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Ерв
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Нест-Сотра
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Нутодден
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Согндаль
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|КФУМ
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Тромсдален
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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