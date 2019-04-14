Швеция: Суперэттан 2019

Сегодня

2 Атлетик Б

Италия: Серия A

1 Де Графсхап

0 Дефенсорес де Бельграно

Аргентина: Примера Б

0 Хусто Хосе де Уркиса

Аргентина: Примера Б Метрополитана

0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо

Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)