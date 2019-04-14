Швеция: Суперэттан 2019
Броммапойкарна
0:0
Первый тайм: 16'
ГАИС
11
Adam
Graden
25
Albin
Linner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Adam GradenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Albin LinnerНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Aron Sanden
-
Главный тренер: Luis Pimenta
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Netinho IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кабаши АрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Kim Dickson
-
22 Aiden Harvey
-
-
Предыдущие игры
Броммапойкарна Последние 20 матчей: +7 =3 -10Далкурд 0:4 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК АИК 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:0 Сириус
Хеккен 1:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 4:2 Браге Русенгор 1:3 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:1 Норрчёпинг Сириус 4:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:2 Гётеборг Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю Кальмар 1:1 Броммапойкарна Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль Юргорден 0:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:3 Мальмё
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =5 -8ГАИС 1:1 Эстер Треллеборг 2:2 ГАИС Хеккен 1:2 ГАИС Хеккен 4:1 ГАИС
ГАИС 4:3 Нючепинг Гётеборг 0:3 ГАИС Эребру 2:1 ГАИС Фалькенберг 0:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Йёнчёпинг 2:0 ГАИС ГАИС 3:1 Ландскруна Гефле 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Хельсинборг Дегерфорс 1:1 ГАИС ГАИС 1:2 Хальмстад ГАИС 1:2 Вернаму АФК Эскильстуна 2:1 ГАИС Эргрюте 1:3 ГАИС Смедби Аис 0:3 ГАИС ГАИС 0:2 Варберг БоИС
Последние игры между собой
Броммапойкарна: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
ГАИС: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Браге
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Дегерфорс
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Варберг БоИС
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Эргрюте ФФ
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Норрбю
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Броммапойкарна
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|7.
|Вестерос СК
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Сюрианска
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Йёнчёпинг
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Мьельбю
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Хальмстад
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|ГАИС
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Эстер
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Треллеборг
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Далкурд
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|Фрей
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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