Швеция: Суперэттан 2019

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Броммапойкарна
0:0
Первый тайм: 16'
ГАИС
0' 16'
1
Rasmus
Emanuelsson
24
Fritiof
Bjoerken
3
Сульич
Али
4
Oscar
Pehrsson
23
Нордстрём
Билли
11
Adam
Graden
10
Хелльквист
Филип
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
22
Alexander
Nilsson
II
7
Eric
Jonana
25
Albin
Linner
30
Юханссон
Марко
24
Netinho
II
6
Carl
Nystroem
21
Вальстрем
Эмиль
3
August
Wangberg
2
Andreas
Oestling
7
Marcus
Berg
I
20
Predrag
Randjelovic
II
13
Кабаши
Ариан
14
Ашчерич
Никола
10
Leonard
Pllana
Броммапойкарна
4-3-3
ГАИС
4-3-3

Предыдущие игры

Броммапойкарна Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Далкурд 0:4 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК АИК 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:0 Сириус
Хеккен 1:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 4:2 Браге Русенгор 1:3 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:1 Норрчёпинг Сириус 4:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:2 Гётеборг Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю Кальмар 1:1 Броммапойкарна Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль Юргорден 0:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:3 Мальмё
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ГАИС 1:1 Эстер Треллеборг 2:2 ГАИС Хеккен 1:2 ГАИС Хеккен 4:1 ГАИС
ГАИС 4:3 Нючепинг Гётеборг 0:3 ГАИС Эребру 2:1 ГАИС Фалькенберг 0:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Йёнчёпинг 2:0 ГАИС ГАИС 3:1 Ландскруна Гефле 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Хельсинборг Дегерфорс 1:1 ГАИС ГАИС 1:2 Хальмстад ГАИС 1:2 Вернаму АФК Эскильстуна 2:1 ГАИС Эргрюте 1:3 ГАИС Смедби Аис 0:3 ГАИС ГАИС 0:2 Варберг БоИС

Последние игры между собой

Броммапойкарна: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
ГАИС: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
ГАИС 0:0 Броммапойкарна Суперэттан Броммапойкарна 3:2 ГАИС Суперэттан Броммапойкарна 0:2 ГАИС Суперэттан ГАИС 2:1 Броммапойкарна Суперэттан
ГАИС 1:1 Броммапойкарна Аллсвенскан ГАИС 0:0 Броммапойкарна Шведский кубок Броммапойкарна 1:0 ГАИС Аллсвенскан ГАИС 0:1 Броммапойкарна Аллсвенскан Броммапойкарна 1:0 ГАИС Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Браге 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Дегерфорс 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Варберг БоИС 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Эргрюте ФФ 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Норрбю 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Броммапойкарна 0:0 3 1 1 1 5 - 2 4
7. Вестерос СК 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Сюрианска 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Йёнчёпинг 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Мьельбю 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Хальмстад 3 1 0 2 2 - 5 3
12. ГАИС 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Эстер 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Треллеборг 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Далкурд 3 0 1 2 0 - 5 1
16. Фрей 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Первый тайм
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    Судья начинает матч
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