Норвегия: Первый дивизион 2019
Скейд
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Nordre Asen
Ерв
4' Желтая карточкаDavid Tavakoli
10
Mesut
Can
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Mesut CanНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Анене ЧумаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Ход матча
Предыдущие игры
Скейд Последние 20 матчей: +13 =2 -5Нутодден 1:1 Скейд Скейд 1:0 Хам-Кам Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд
Ерв Последние 20 матчей: +3 =8 -9Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален Улленсакер-Киса 4:1 Ерв
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннефьёрд
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Олесунн
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Скейд
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Улленсакер-Киса
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Конгсвингер
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Хам-Кам
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Рёуфосс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Саннес УЛФ
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|Стрёммен
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Ерв
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Нест-Сотра
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Нутодден
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Согндаль
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|КФУМ
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Тромсдален
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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