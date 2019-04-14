Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Скейд
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Ерв
0'
4' Желтая карточка
David Tavakoli
17'
30
Idar
Nordby
Lysgaard
3
Stian
Pettersen
II
17
Ayoub
Aleesami
5
Tom
Even
Skogsrud
18
Fredrik
Tobias
Berglie
22
Henning
Toensberg
Andresen
6
Mohammed
Mahnin
7
Hassan
Mohamed
Yousef
10
Mesut
Can
9
David
Tavakoli
11
Будусон
Джонни
20
Oeystein
Oevretveit
25
Michael
Ogungbaro
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
2
Torje
Wichne
11
Daniel
Aase
6
Вихманн
Матиас
8
Thomas
Zernichow
19
Kristoffer
Toennessen
95
Luke
Ferreira
27
Анене
Чума
Скейд
4-3-3
Ерв
3-5-2

Ход матча

4'
David Tavakoli
 

Предыдущие игры

Скейд Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Нутодден 1:1 Скейд Скейд 1:0 Хам-Кам Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд
Скейд 2:0 Брюне Скейд 1:0 Арендал Хёдд 2:1 Скейд Скейд 2:1 Браттвог Видар 0:4 Скейд Скейд 2:1 Эгерсунд Волеренга-2 2:3 Скейд Скейд 2:3 КФУМ Вард Хёугесунн 1:3 Скейд Скейд 3:1 Схьёрдал-Блинк Нардо 1:0 Скейд Скейд 4:2 Хьельсос Скейд 3:1 Флеккерёй Брюне 3:1 Скейд Арендал 0:1 Скейд Скейд 1:1 Хёдд
Ерв Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален Улленсакер-Киса 4:1 Ерв
Ерв 1:2 Конгсвингер Мьёндален 1:1 Ерв Ерв 0:0 Левангер Олесунн 1:1 Ерв Ерв 1:0 Стрёммен Осане 2:0 Ерв Ерв 1:0 Флурё Ерв 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Ерв Ерв 1:1 Саннес УЛФ Нест-Сотра 2:2 Ерв Ерв 2:3 Хам-Кам Ерв 0:0 Согндаль Викинг 4:1 Ерв Согндаль 0:0 Ерв Флурё 3:2 Ерв
Команда И В Н П Г О
1. Саннефьёрд 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Олесунн 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Скейд 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Улленсакер-Киса 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Конгсвингер 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Хам-Кам 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Старт 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Рёуфосс 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Саннес УЛФ 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
10. Стрёммен 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Ерв 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Нест-Сотра 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Нутодден 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Согндаль 2 0 1 1 1 - 4 1
15. КФУМ 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Тромсдален 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    David Tavakoli получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordre Asen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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