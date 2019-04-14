Норвегия: Первый дивизион 2019
Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Гьемселунд
КФУМ
30
Аамада
Али
18
Iman
Mafi
15
Marlinho
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: +7 =4 -9Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер
Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Тромсдален Олесунн 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:3 Согндаль Левангер 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:0 Нутодден Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ Стрёммен 2:6 Конгсвингер Конгсвингер 5:1 Флурё
КФУМ Последние 20 матчей: +9 =4 -7КФУМ 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 КФУМ Осане 1:3 КФУМ КФУМ 1:2 Осане
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
КФУМ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннефьёрд
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Олесунн
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Скейд
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Улленсакер-Киса
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Конгсвингер
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Хам-Кам
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Рёуфосс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Саннес УЛФ
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|Стрёммен
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Ерв
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Нест-Сотра
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Нутодден
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Согндаль
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|КФУМ
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Тромсдален
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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