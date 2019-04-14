Норвегия: Первый дивизион 2019

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Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
КФУМ
0' 17'
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
18
Iman
Mafi
27
Н'Гуэмо
Ландри
16
Harald
Holter
29
Mathias
Berg
Gjerstroem
15
Marlinho
28
Jonas
Roenningen
9
Adem
Gueven
12
Knut-Andre
Skjaerstein
3
Dadi
Dodou
Gaye
28
Emmanuel
Troudart
33
Хаммер
Йорген
7
Robin
Rasch
21
Tore
Andre
Soeraas
26
Lars
Olden
Larsen
31
Брикс
Кристиан
8
Сортевик
Стиан
9
Abdul-Basit
Agouda
11
Moses
Mawa
Конгсвингер
4-1-2-1-2
КФУМ
3-4-3

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер
Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Тромсдален Олесунн 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:3 Согндаль Левангер 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:0 Нутодден Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ Стрёммен 2:6 Конгсвингер Конгсвингер 5:1 Флурё
КФУМ Последние 20 матчей: +9 =4 -7
КФУМ 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 КФУМ Осане 1:3 КФУМ КФУМ 1:2 Осане
Фредрикстад 1:1 КФУМ КФУМ 3:0 Фредрикстад КФУМ 3:1 Эгерсунд Волеренга-2 1:3 КФУМ КФУМ 1:1 Брюне КФУМ 1:0 Вард Хёугесунн Схьёрдал-Блинк 1:2 КФУМ КФУМ 2:0 Нардо Хьельсос 0:0 КФУМ КФУМ 3:1 Флеккерёй Скейд 2:3 КФУМ КФУМ 0:2 Арендал Хёдд 2:1 КФУМ КФУМ 0:1 Браттвог Видар 2:2 КФУМ Эгерсунд 5:0 КФУМ

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
КФУМ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
КФУМ 1:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:0 КФУМ Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Саннефьёрд 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Олесунн 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Скейд 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Улленсакер-Киса 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Конгсвингер 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Хам-Кам 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Старт 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Рёуфосс 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Саннес УЛФ 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
10. Стрёммен 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Ерв 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Нест-Сотра 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Нутодден 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Согндаль 2 0 1 1 1 - 4 1
15. КФУМ 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Тромсдален 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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