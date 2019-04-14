Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АИК
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Сириус
0'
3' Желтая карточка
Оман-Перссон Роберт
16'
34
Линнер
Оскар
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
21
Сундгрен
Даниэль
7
Ларссон
Себастьян
8
Аду
Энох
20
Элюнусси
Тарик
9
Линдквист
Расмус
28
Jack
Lahne
10
Обаси
Чинеду
1
Lukas
Jonsson
8
Бьоркстрём
Тим
4
Сисей
Кебба
6
Оман-Перссон
Роберт
3
Karl
Larsson
15
Лундхольм
Сэм
7
Niklas
Thor
10
Андерссон
Элиас
14
Ian
Sirelius
23
Филип
Хагланд
26
Mohammed
Saeid
АИК
3-5-2
Сириус
3-5-2

Ход матча

3'
 
Оман-Перссон Роберт
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +9 =10 -1
Норрчёпинг 0:0 АИК АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна АИК 1:1 АФК Эскильстуна
Эстер 2:4 АИК АИК 1:0 Эргрюте Норрбю 1:1 АИК АИК 1:0 Йёнчёпинг Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Сундсвалль 1:1 АИК Васалунд 0:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Юргорден 0:0 АИК АИК 1:1 Эребру Далкурд 0:4 АИК Гётеборг 0:2 АИК АИК 1:0 Хаммарбю
Сириус Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус
Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 2:1 Сириус Сириус 4:2 Броммапойкарна Треллеборг 1:2 Сириус Сириус 4:2 Эльфсборг Сириус 1:1 Норрчёпинг Эребру 0:0 Сириус Сириус 0:1 Эстерсунд Сириус 1:1 Хаммарбю

Последние игры между собой

АИК: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Сириус 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:4 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Сириус Аллсвенскан
Сириус 0:1 АИК Товарищеские матчи Сириус 0:1 АИК Шведский кубок
Команда И В Н П Г О
1. Хеккен 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Сириус 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Юргорден 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Эстерсунд 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Сундсвалль 0:1 3 1 1 1 5 - 4 4
6. АФК Эскильстуна 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Эльфсборг 1:0 3 1 1 1 2 - 4 4
8. Хельсинборг 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Гётеборг 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Фалькенберг 3 1 0 2 3 - 6 3
11. АИК 0:0 3 0 3 0 0 - 0 3
12. Хаммарбю 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Норрчёпинг 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Кальмар 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Мальмё 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Эребру 3 0 1 2 1 - 5 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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