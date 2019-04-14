Швеция: Аллсвенскан 2019
АИК
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Френдс Арена
Сириус
3' Желтая карточкаОман-Перссон Роберт
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
8
Аду
Энох
28
Jack
Lahne
10
Обаси
Чинеду
14
Ian
Sirelius
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Jack LahneНападающий
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ian SireliusПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Разак АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Adam StaahlНападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +9 =10 -1Норрчёпинг 0:0 АИК АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна АИК 1:1 АФК Эскильстуна
Сириус Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус
Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 2:1 Сириус Сириус 4:2 Броммапойкарна Треллеборг 1:2 Сириус Сириус 4:2 Эльфсборг Сириус 1:1 Норрчёпинг Эребру 0:0 Сириус Сириус 0:1 Эстерсунд Сириус 1:1 Хаммарбю
Последние игры между собой
АИК: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Сириус
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Эстерсунд
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Сундсвалль
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|АФК Эскильстуна
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Эльфсборг
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|8.
|Хельсинборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Фалькенберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|АИК
|0:0
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|12.
|Хаммарбю
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Норрчёпинг
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Кальмар
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Мальмё
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Эребру
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
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