Швеция: Аллсвенскан 2019
12' Желтая карточкаЛарссон Эрик
28' Желтая карточкаАмин Реван
1:0
32' ГолАнтонссон Маркус
44' Желтая карточкаБаширу Фуад
47' Желтая карточкаСелларс Джерелл
27
Далин
Юхан
77
Сандберг
Ноа
10
Айеш
Хосам
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Галль РоменЗащитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Айеш ХосамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
Ход матча
12'
28'
32'
44'
47'
-
4 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:1 Мальмё
Мальмё 2:1 Кальмар Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг Эстер 2:1 Мальмё Челси 3:0 Мальмё Мальмё 3:2 Дегерфорс Мальмё 1:2 Челси Мальмё 0:0 Динамо Киев Краснодар 2:0 Мальмё Люнгбю 1:5 Мальмё Мальмё 2:2 ИФК Мальмё Бешикташ 0:1 Мальмё Мальмё 2:2 Генк Лундс 0:2 Мальмё Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 1:1 Сарпсборг-08
Эстерсунд Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус
Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Далкурд Юргорден 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна Сириус 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Мальмё
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Сириус
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|АИК
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|АФК Эскильстуна
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Сундсвалль
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Эстерсунд
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Мальмё
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Эльфсборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Хельсинборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Фалькенберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Хаммарбю
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Норрчёпинг
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Кальмар
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Эребру
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
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