Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Мальмё
1:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Эстерсунд
0'
12' Желтая карточка
Ларссон Эрик
28' Желтая карточка
Амин Реван
1:0
32' Гол
Антонссон Маркус
44' Желтая карточка
Баширу Фуад
47' Желтая карточка
Селларс Джерелл
58'
27
Далин
Юхан
26
Виннхейм
Андреас
17
Бенгтссон
Расмус
6
Левицки
Оскар
2
Ларссон
Эрик
8
Траустасон
Арнор
14
Кристиансен
Андерс
7
Баширу
Фуад
5
Рикс
Сёрен
23
Антонссон
Маркус
9
Розенберг
Маркус
1
Кейта
Али
II
77
Сандберг
Ноа
2
Петтерссон
Том
4
Ишервуд
Томас
20
Ссеванкамбо
Исак
5
Амин
Реван
22
Колкетт
Чарли
17
Эдвардс
Кертис
10
Айеш
Хосам
90
Геро
Альхаджи
88
Селларс
Джерелл
Мальмё
4-4-2
Эстерсунд
3-4-3

Ход матча

12'
Ларссон Эрик
 
28'
 
Амин Реван
32'
Антонссон Маркус
(Розенберг Маркус)
1:0
44'
Баширу Фуад
 
46'
 
Теки Тесфальдет
Колкетт Чарли
46'
 
Исламович Дино
Геро Альхаджи
47'
 
Селларс Джерелл
  • 4 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:1 Мальмё
Мальмё 2:1 Кальмар Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг Эстер 2:1 Мальмё Челси 3:0 Мальмё Мальмё 3:2 Дегерфорс Мальмё 1:2 Челси Мальмё 0:0 Динамо Киев Краснодар 2:0 Мальмё Люнгбю 1:5 Мальмё Мальмё 2:2 ИФК Мальмё Бешикташ 0:1 Мальмё Мальмё 2:2 Генк Лундс 0:2 Мальмё Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 1:1 Сарпсборг-08
Эстерсунд Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус
Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Далкурд Юргорден 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна Сириус 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Мальмё

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Эстерсунд 2:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:1 Мальмё Кубок Эстерсунд 2:2 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Мальмё 0:2 Эстерсунд Товарищеские матчи Мальмё 0:3 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:4 Мальмё Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Хеккен 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Сириус 3 2 0 1 6 - 4 6
3. АИК 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Юргорден 2 1 1 0 5 - 2 4
5. АФК Эскильстуна 3 1 1 1 6 - 5 4
6. Сундсвалль 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Эстерсунд 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Мальмё 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Эльфсборг 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Хельсинборг 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Гётеборг 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Фалькенберг 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Хаммарбю 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Норрчёпинг 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Кальмар 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Эребру 3 0 1 2 1 - 5 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Баширу Фуад получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Ларссон Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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