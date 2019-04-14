Норвегия: Первый дивизион 2019
Согндаль
0:1
Перерыв
Стадион: Фоссхауган Кампус
Нутодден
0:1
12' ГолAndre Bakke
44' Желтая карточкаGaston Salasiwa
14
Риндарёй
Уле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Риндарёй УлеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Свеен ОлеНападающий
- Нападающий
-
-
-
10 Akor Adamas
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Робсон ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Andre BakkeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Espen VasbyВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
Ход матча
12'
0:1
44'
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: +6 =3 -11Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Саннес УЛФ Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд
Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден Тромсдален 0:3 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн Осане 1:2 Согндаль Саннес УЛФ 1:0 Согндаль Согндаль 1:0 Нест-Сотра Викинг 2:0 Согндаль Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:3 Согндаль Согндаль 3:4 Мьёндален Согндаль 2:3 Флурё
Нутодден Последние 20 матчей: +5 =5 -10Нутодден 1:1 Скейд Конгсвингер 1:0 Нутодден Нутодден 1:3 Мьёндален Согндаль 0:1 Нутодден
Нутодден 2:1 Флурё Левангер 0:3 Нутодден Нутодден 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 1:0 Нутодден Нутодден 0:1 Хам-Кам Саннес УЛФ 1:1 Нутодден Нутодден 1:2 Викинг Мьёндален 1:1 Нутодден Нутодден 0:1 Ерв Конгсвингер 2:0 Нутодден Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса Тромсдален 4:2 Нутодден Нутодден 1:1 Олесунн Осане 1:0 Нутодден Нутодден 1:0 Мьёндален Олесунн 3:0 Нутодден
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Нутодден: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Улленсакер-Киса
|3:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Саннефьёрд
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Олесунн
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Скейд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Нест-Сотра
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Конгсвингер
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Нутодден
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Старт
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Рёуфосс
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Хам-Кам
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Саннес УЛФ
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Стрёммен
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Ерв
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|КФУМ
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Согндаль
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Тромсдален
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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