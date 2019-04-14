Норвегия: Первый дивизион 2019

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Согндаль
0:1
Перерыв

Стадион:
Нутодден
0'
0:1
12' Гол
Andre Bakke
44' Желтая карточка
Gaston Salasiwa
1
Дингеланд
Матиас
2
Тотланд
Томас
5
Фредриксен
Ульрик
3
Стейринг
Пер-Магнус
14
Риндарёй
Уле
7
Шульц
Эрик
6
Эрнеманн
Стеффен
8
Биркелунд
Ейрик
15
Солтведт
Йоахим
18
Хеуген
Сигурд
11
Martin
Ramsland
1
Jonathan
Johansson
3
Даль
Кристиан
6
Michael
Ledger
5
Steffen
Jensen
I
18
Робсон
Джош
11
Martin
Holmen
23
Gaston
Salasiwa
8
Henrik
Gustavsen
22
Andre
Bakke
9
Martin
Brekke
27
Erland
Hustad
Согндаль
4-4-2
Нутодден
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Andre Bakke
32'
Alioune Ndour
Солтведт Йоахим
 
44'
 
Gaston Salasiwa

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Саннес УЛФ Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд
Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден Тромсдален 0:3 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн Осане 1:2 Согндаль Саннес УЛФ 1:0 Согндаль Согндаль 1:0 Нест-Сотра Викинг 2:0 Согндаль Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:3 Согндаль Согндаль 3:4 Мьёндален Согндаль 2:3 Флурё
Нутодден Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Нутодден 1:1 Скейд Конгсвингер 1:0 Нутодден Нутодден 1:3 Мьёндален Согндаль 0:1 Нутодден
Нутодден 2:1 Флурё Левангер 0:3 Нутодден Нутодден 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 1:0 Нутодден Нутодден 0:1 Хам-Кам Саннес УЛФ 1:1 Нутодден Нутодден 1:2 Викинг Мьёндален 1:1 Нутодден Нутодден 0:1 Ерв Конгсвингер 2:0 Нутодден Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса Тромсдален 4:2 Нутодден Нутодден 1:1 Олесунн Осане 1:0 Нутодден Нутодден 1:0 Мьёндален Олесунн 3:0 Нутодден

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Нутодден: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Согндаль 0:1 Нутодден Первый дивизион Нутодден 0:2 Согндаль Первый дивизион Согндаль 2:1 Нутодден Адекколига Нутодден 0:2 Согндаль Адекколига
Согндаль 5:2 Нутодден Товарищеские матчи Нутодден 2:3 Согндаль Адекколига Согндаль 1:1 Нутодден Адекколига Нутодден 0:2 Согндаль Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Улленсакер-Киса 3:0 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Саннефьёрд 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Олесунн 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Скейд 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Нест-Сотра 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Конгсвингер 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Нутодден 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Старт 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Рёуфосс 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Хам-Кам 3 1 0 2 2 - 4 3
11. Саннес УЛФ 3 0 3 0 1 - 1 3
12. Стрёммен 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Ерв 2 0 2 0 1 - 1 2
14. КФУМ 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Согндаль 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Тромсдален 0:3 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Гастон Саласива получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Согндал делает замену. Солтведт Йоахим уходит с поля, а Alioune Ndour выходит на его замену.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Andre Bakke бьет в цель!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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