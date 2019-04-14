Норвегия: Типпелиген 2019
Ранхейм
0:0
Перерыв
Стадион: EXTRA Arena
Хёугесунн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
16 Лейте Бруно
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Ранхейм Последние 20 матчей: +7 =3 -10Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер
Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк Ранхейм 0:2 Эстерсунд Волеренга 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Хёугесунн 2:0 Ранхейм Ранхейм 3:2 Лиллестрём Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Одд 2:0 Ранхейм Ранхейм 2:1 Кристиансунд Стабек 3:2 Ранхейм
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =1 -11Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн
Хёугесунн 3:0 Саннес УЛФ Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Старт Мольде 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Ранхейм Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:3 Бранн Русенборг 1:0 Хёугесунн
Последние игры между собой
Ранхейм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Хёугесунн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Викинг
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Одд
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Мольде
|0:2
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|5.
|Сарпсборг-08
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Лиллестрём
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Стрёмсгодсет
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Бранн
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Тромсё
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Мьёндален
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|11.
|Волеренга
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Кристиансунд
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|13.
|Хёугесунн
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Русенборг
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Стабек
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Ранхейм
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
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