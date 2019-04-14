Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Ранхейм
0:0
Перерыв

Стадион:
Хёугесунн
0'
1
Even
Barli
5
Oeyvind
Alseth
4
Фуру
Ивар
3
Daniel
Kvande
24
Aleksander
Foosnaes
7
Региниуссен
Мадс
11
Eirik
Valla
Doennem
23
Adria
Mateo
Lopez
26
Ola
Solbakken
9
Michael
Karlsen
10
Сторфлор
Эйвинн
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
2
Бергквист
Даг
5
Хансен
Беньямин
22
Стёлос
Александер
14
Torbjoern
Kallevaag
8
Тронстад
Сондре
6
Воге-Нильсен
Йоаким
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
17
Ibrahima
Wadji
Ранхейм
4-3-3
Хёугесунн
4-4-1-1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Ранхейм Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер
Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк Ранхейм 0:2 Эстерсунд Волеренга 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Хёугесунн 2:0 Ранхейм Ранхейм 3:2 Лиллестрём Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Одд 2:0 Ранхейм Ранхейм 2:1 Кристиансунд Стабек 3:2 Ранхейм
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн
Хёугесунн 3:0 Саннес УЛФ Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Старт Мольде 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Ранхейм Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:3 Бранн Русенборг 1:0 Хёугесунн

Последние игры между собой

Ранхейм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Хёугесунн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Хёугесунн 2:0 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 4:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:3 Ранхейм Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Викинг 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Одд 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Мольде 0:2 4 2 1 1 8 - 4 7
5. Сарпсборг-08 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Лиллестрём 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Стрёмсгодсет 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Бранн 4 1 1 2 6 - 7 4
9. Тромсё 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Мьёндален 3 1 0 2 7 - 9 3
11. Волеренга 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Кристиансунд 0:1 4 1 0 3 3 - 5 3
13. Хёугесунн 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Русенборг 1:1 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Стабек 1:1 3 0 2 1 2 - 5 2
16. Ранхейм 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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