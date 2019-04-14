Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Будё-Глимт
2:0
Перерыв

Стадион:
Мольде
0'
1:0
21' Гол
Ulrik Saltnes
29' Желтая карточка
Рейтан Эрленд Даль
29' Желтая карточка
Хёуген Кристоффер
2:0
38' Гол
Берган Вегар
43' Желтая карточка
Габриэльсен Рубен
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Берган
Вегар
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
6
Vegard
Leikvoll
Moberg
14
Ulrik
Saltnes
16
Конрадсен
Мортен
26
Haakon
Evjen
21
Geir
Andre
Herrem
20
Amor
Layoni
1
Линде
Андреас
18
Харальдсейд
Кристоффер
2
Martin
Bjoernbak
4
Габриэльсен
Рубен
28
Хёуген
Кристоффер
11
Martin
Ellingsen
17
Эурснес
Фредрик
7
Эйкрем
Магнус
19
Хестад
Эйрик
99
Квоеме
Охи
9
Мострем
Маттиас
Будё-Глимт
4-3-3
Мольде
4-3-3

Ход матча

21'
Ulrik Saltnes
(Amor Layoni)
1:0
29'
Рейтан Эрленд Даль
 
29'
 
Хёуген Кристоффер
38'
Берган Вегар
2:0
43'
 
Габриэльсен Рубен
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн
Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен Русенборг 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Волеренга Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Стабек Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 0:1 Мольде Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Старт 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Старт
Мольде Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд
Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде Саннефьёрд 1:3 Мольде Мольде 2:0 Хёугесунн Тромсё 2:4 Мольде Старт 1:3 Мольде Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 0:1 Мольде Мольде 1:0 Русенборг

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Мольде: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Будё-Глимт 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи Мольде 0:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи
Мольде 3:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Мольде Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Викинг 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Одд 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Мольде 0:2 4 2 1 1 8 - 4 7
5. Сарпсборг-08 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Лиллестрём 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Стрёмсгодсет 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Бранн 4 1 1 2 6 - 7 4
9. Тромсё 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Мьёндален 3 1 0 2 7 - 9 3
11. Волеренга 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Кристиансунд 0:1 4 1 0 3 3 - 5 3
13. Хёугесунн 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Русенборг 1:1 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Стабек 1:1 3 0 2 1 2 - 5 2
16. Ранхейм 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    43'
    Габриэльсен Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Ulrik Saltnes бьет в цель!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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