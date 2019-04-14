Норвегия: Типпелиген 2019
Будё-Глимт
2:0
Перерыв
Стадион: Аспмира Стадион
Мольде
1:0
21' ГолUlrik Saltnes
29' Желтая карточкаРейтан Эрленд Даль
29' Желтая карточкаХёуген Кристоффер
2:0
38' ГолБерган Вегар
43' Желтая карточкаГабриэльсен Рубен
26
Haakon
Evjen
20
Amor
Layoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Haakon EvjenНападающий
- Нападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
-
22 Хорн МайерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Jens HaugeНападающий
-
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикНападающий
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
21'
1:0
38'
2:0
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =5 -5Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн
Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен Русенборг 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Волеренга Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Стабек Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 0:1 Мольде Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Старт 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Старт
Мольде Последние 20 матчей: +12 =6 -2Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд
Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде Саннефьёрд 1:3 Мольде Мольде 2:0 Хёугесунн Тромсё 2:4 Мольде Старт 1:3 Мольде Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 0:1 Мольде Мольде 1:0 Русенборг
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Мольде: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Викинг
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Одд
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Мольде
|0:2
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|5.
|Сарпсборг-08
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Лиллестрём
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Стрёмсгодсет
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Бранн
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Тромсё
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Мьёндален
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|11.
|Волеренга
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Кристиансунд
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|13.
|Хёугесунн
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Русенборг
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Стабек
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Ранхейм
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
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