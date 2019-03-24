Лига чемпионов 2018-2019
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +10 =8 -2Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль
Фулхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:2 Бёрнли Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Уотфорд Феникс 4:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Байя Ливерпуль 0:0 Бавария Ливерпуль 1:1 Насьонал Мадейра Ливерпуль 3:0 Борнмут Байя 0:1 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Лестер
Порту Последние 20 матчей: +13 =4 -3Порту 2:0 Боавишта Брага 1:1 Порту Брага 2:3 Порту Порту 3:0 Маритиму
Фейренсе 1:2 Порту Порту 3:1 Рома Порту 1:2 Бенфика Порту 3:0 Брага Тондела 0:3 Порту Порту 2:0 Витория Сетубал Рома 2:1 Порту Морейренсе 1:1 Порту Витория Гимарайнш 0:0 Порту Порту 3:0 Белененсеш Порту 1:1 Спортинг Л Бенфика 1:3 Порту Шавиш 1:4 Порту Лейшоэш 1:2 Порту Спортинг Л 0:0 Порту Порту 3:1 Насьонал Мадейра
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Порту: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Ливерпуль
87.2% (75)
Ничья
7% (6)
Порту
5.8% (5)
2:0 Ливерпуль
29.1% (25)
2:1 Ливерпуль
24.4% (21)
3:1 Ливерпуль
17.4% (15)
3:0 Ливерпуль
8.1% (7)
1:0 Ливерпуль
3.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...