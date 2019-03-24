Лига чемпионов 2018-2019
Аякс
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Стадион: Йохан Кройф Арена
Ювентус
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +14 =1 -5Виллем II 1:4 Аякс Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс
Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс Аякс 6:0 ВВВ-Венло Фейеноорд 6:2 Аякс Аякс 3:1 Херенвен Аякс 4:4 Херенвен Сан-Паулу 2:4 Аякс Аякс 2:2 Фламенго Утрехт 1:3 Аякс Рода 1:1 Аякс
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус
Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус Атлетико М 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Фрозиноне Сассуоло 0:3 Ювентус Ювентус 3:3 Парма Аталанта 3:0 Ювентус Лацио 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Кьево Ювентус 1:0 Милан Болонья 0:2 Ювентус Ювентус 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Ювентус Ювентус 1:0 Рома
Последние игры между собой
Аякс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ювентус: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Аякс
24.3% (25)
Ничья
26.2% (27)
Ювентус
49.5% (51)
1:2 Ювентус
32% (33)
1:1 Ничья
20.4% (21)
2:1 Аякс
13.6% (14)
0:2 Ювентус
6.8% (7)
2:2 Ничья
3.9% (4)
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