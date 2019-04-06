Кипр: Первый дивизион 2018-2019
Омония
0:0
Первый тайм: 37'
АЕК Ларнака
- Основной состав
-
25 Мехиас ТомасВратарь
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Винтра ЛукасЗащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Лоэ РаульПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Cris Montes
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Састре ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Касес НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Акино ДаниНападающий
-
-
Главный тренер: Идьякес Иманоль
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +7 =7 -6АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония
Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония Омония 3:1 Неа Саламина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 1:0 Омония Эносис 1:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 0:2 Омония Омония 3:0 Онисилос Сотира АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Омония 1:1 Анортосис
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +9 =8 -3АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ
АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Эносис АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Эрмис Арадиппу АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Пафос АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина Аполлон 3:3 АЕК Ларнака
Последние игры между собой
Омония: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
АЕК Ларнака: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
АЕК Ларнака 5:0 Омония Первый дивизион Омония 5:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 4:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 0:0 Омония Кубок Омония 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион Омония 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|26
|16
|7
|3
|50 - 23
|55
|2.
|Аполлон
|26
|16
|5
|5
|58 - 23
|53
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|26
|15
|3
|8
|38 - 32
|48
|4.
|АЕК Ларнака
|0:0
|27
|13
|8
|6
|40 - 18
|47
|5.
|Омония
|0:0
|27
|10
|7
|10
|30 - 29
|37
|6.
|Неа Саламина
|26
|10
|6
|10
|30 - 33
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|26
|11
|8
|7
|33 - 29
|41
|2.
|Пафос
|4:0
|27
|9
|7
|11
|30 - 41
|34
|3.
|Докса Катокопия
|26
|7
|6
|13
|36 - 41
|27
|4.
|Эносис
|26
|6
|6
|14
|22 - 42
|24
|5.
|Алки Ороклинис
|26
|6
|5
|15
|25 - 51
|23
|6.
|Эрмис Арадиппу
|0:4
|27
|3
|4
|20
|23 - 53
|13
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