Кипр: Первый дивизион 2018-2019

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Омония
0:0
Первый тайм: 37'
АЕК Ларнака
0' 37'
Омония
АЕК Ларнака

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +7 =7 -6
АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония
Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония Омония 3:1 Неа Саламина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 1:0 Омония Эносис 1:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 0:2 Омония Омония 3:0 Онисилос Сотира АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Омония 1:1 Анортосис
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +9 =8 -3
АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ
АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Эносис АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Эрмис Арадиппу АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Пафос АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина Аполлон 3:3 АЕК Ларнака

Последние игры между собой

Омония: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
АЕК Ларнака: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Омония 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 Омония Первый дивизион Омония 1:3 АЕК Ларнака Первый дивизион
АЕК Ларнака 5:0 Омония Первый дивизион Омония 5:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 4:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 0:0 Омония Кубок Омония 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион Омония 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 26 16 7 3 50 - 23 55
2. Аполлон 26 16 5 5 58 - 23 53
3. АЕЛ Лимаcсол 26 15 3 8 38 - 32 48
4. АЕК Ларнака 0:0 27 13 8 6 40 - 18 47
5. Омония 0:0 27 10 7 10 30 - 29 37
6. Неа Саламина 26 10 6 10 30 - 33 36

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Анортосис 26 11 8 7 33 - 29 41
2. Пафос 4:0 27 9 7 11 30 - 41 34
3. Докса Катокопия 26 7 6 13 36 - 41 27
4. Эносис 26 6 6 14 22 - 42 24
5. Алки Ороклинис 26 6 5 15 25 - 51 23
6. Эрмис Арадиппу 0:4 27 3 4 20 23 - 53 13
  • Первый тайм
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