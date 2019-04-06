Кипр: Первый дивизион 2018-2019
АЕЛ Лимаcсол
0:2
Второй тайм: 76'
АПОЭЛ
0:1
13' ГолНуну Мораиш
14' Желтая карточкаСоуза Лукас
17' Желтая карточкаАлекс да Силва III
28' Желтая карточкаВурос Праксителис
0:2
42' ГолИоанну Николас
64' Желтая карточкаКарлао Роберто
65' Желтая карточкаТейшейра Нильс
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Годал БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Хурадо РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Шранц ИванНападающий
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
-
99 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Нуну МораишЗащитник
-
3 КажуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Безьяк РоманНападающий
-
37 Leo Natel
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Захид ГайасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
Ход матча
13'
0:1
14'
42'
0:2
64'
65'
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +12 =2 -6Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон
АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эрмис Арадиппу 2:3 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Эрмис Арадиппу АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина Лакатамия 0:6 АЕЛ Лимаcсол Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 8:0 Лакатамия Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос АЕЛ Лимаcсол 0:3 Анортосис Докса Катокопия 3:4 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:2 Эрмис Арадиппу
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +12 =7 -1АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Аполлон 1:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака Эносис 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Пафос АПОЭЛ 0:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Анортосис Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:0 Эрмис Арадиппу АПОЭЛ 5:0 Айя-Напа Омония 1:2 АПОЭЛ
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
АПОЭЛ: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок АПОЭЛ 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 6:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Суперкубок АПОЭЛ 4:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|2:0
|27
|17
|7
|3
|52 - 23
|58
|2.
|Аполлон
|26
|16
|5
|5
|58 - 23
|53
|3.
|АЕК Ларнака
|27
|14
|7
|6
|42 - 18
|49
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:2
|27
|15
|3
|9
|38 - 34
|48
|5.
|Неа Саламина
|26
|10
|6
|10
|30 - 33
|36
|6.
|Омония
|27
|10
|6
|11
|30 - 31
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|26
|11
|8
|7
|33 - 29
|41
|2.
|Пафос
|27
|9
|7
|11
|30 - 42
|34
|3.
|Докса Катокопия
|26
|7
|6
|13
|36 - 41
|27
|4.
|Эносис
|26
|6
|6
|14
|22 - 42
|24
|5.
|Алки Ороклинис
|26
|6
|5
|15
|25 - 51
|23
|6.
|Эрмис Арадиппу
|27
|3
|4
|20
|24 - 53
|13
Загрузка...