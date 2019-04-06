Кипр: Первый дивизион 2018-2019

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АЕЛ Лимаcсол
0:2
Второй тайм: 76'
АПОЭЛ
0'
0:1
13' Гол
Нуну Мораиш
14' Желтая карточка
Соуза Лукас
17' Желтая карточка
Алекс да Силва III
28' Желтая карточка
Вурос Праксителис
0:2
42' Гол
Иоанну Николас
64' Желтая карточка
Карлао Роберто
65' Желтая карточка
Тейшейра Нильс
76'
АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ

Ход матча

13'
0:1
Нуну Мораиш
14'
 
Соуза Лукас
17'
Алекс да Силва III
 
28'
 
Вурос Праксителис
42'
0:2
Иоанну Николас
54'
Тейшейра Нильс
Авраам Андреас
 
56'
Аганович Аднан
Алекс да Силва III
 
60'
 
Захид Гайас
Аль-Тамари Мусса
64'
 
Карлао Роберто
65'
Тейшейра Нильс
 
67'
Митидис Нестор
Хурадо Рубен
 

Предыдущие игры

АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон
АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эрмис Арадиппу 2:3 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Эрмис Арадиппу АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина Лакатамия 0:6 АЕЛ Лимаcсол Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 8:0 Лакатамия Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос АЕЛ Лимаcсол 0:3 Анортосис Докса Катокопия 3:4 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:2 Эрмис Арадиппу
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +12 =7 -1
АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Аполлон 1:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака Эносис 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Пафос АПОЭЛ 0:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Анортосис Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:0 Эрмис Арадиппу АПОЭЛ 5:0 Айя-Напа Омония 1:2 АПОЭЛ

Последние игры между собой

АЕЛ Лимаcсол: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
АПОЭЛ: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок АПОЭЛ 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 6:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Суперкубок АПОЭЛ 4:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 2:0 27 17 7 3 52 - 23 58
2. Аполлон 26 16 5 5 58 - 23 53
3. АЕК Ларнака 27 14 7 6 42 - 18 49
4. АЕЛ Лимаcсол 0:2 27 15 3 9 38 - 34 48
5. Неа Саламина 26 10 6 10 30 - 33 36
6. Омония 27 10 6 11 30 - 31 36

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Анортосис 26 11 8 7 33 - 29 41
2. Пафос 27 9 7 11 30 - 42 34
3. Докса Катокопия 26 7 6 13 36 - 41 27
4. Эносис 26 6 6 14 22 - 42 24
5. Алки Ороклинис 26 6 5 15 25 - 51 23
6. Эрмис Арадиппу 27 3 4 20 24 - 53 13
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