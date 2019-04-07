Кипр: Первый дивизион 2018-2019
Аполлон
1:1
Второй тайм: 76'
Неа Саламина
0:1
11' ГолThiago Santos I
1:1
28' ГолЮсте Эктор
36' Желтая карточкаРоберж Валентин
- Основной состав
-
83 Вале БрунуВратарь
- Защитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шембри АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зелая ЭмилиоНападающий
- Запасные игроки
-
46 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 ЖаилсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
90 Тисделл ТоняПолузащитник
-
89 Ноор ФаршадПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
Ход матча
11'
0:1
28'
1:1
36'
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +11 =5 -4Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Аполлон 1:3 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон
Аполлон 2:1 Кармиотисса Аполлон 3:1 Омония Кармиотисса 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:3 Аполлон Аполлон 2:0 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:3 Аполлон Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Неа Саламина 0:3 Аполлон Аполлон 1:0 Омония Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 3:3 АЕК Ларнака
Неа Саламина Последние 20 матчей: +6 =5 -9Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака Омония 0:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ
Неа Саламина 1:1 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина Неа Саламина 0:2 Анортосис Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:0 Эрмис Арадиппу Омония 3:1 Неа Саламина Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака Пафос 1:3 Неа Саламина Неа Саламина 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина ПАЕЕК 0:4 Неа Саламина Неа Саламина 0:0 Эносис АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина Алки Ороклинис 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 4:1 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Неа Саламина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Аполлон 1:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 0:3 Аполлон Первый дивизион Неа Саламина 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Неа Саламина Первый дивизион Аполлон 3:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:0 Неа Саламина Первый дивизион Аполлон 5:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 4:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 Неа Саламина Товарищеские матчи Неа Саламина 0:3 Аполлон Первый дивизион Неа Саламина 1:3 Аполлон Кубок Кипра Аполлон 1:0 Неа Саламина Кубок Кипра Аполлон 1:2 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 Неа Саламина Кубок Кипра
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|27
|17
|7
|3
|53 - 23
|58
|2.
|Аполлон
|1:1
|27
|16
|6
|5
|59 - 24
|54
|3.
|АЕК Ларнака
|27
|14
|7
|6
|42 - 18
|49
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|27
|15
|3
|9
|38 - 35
|48
|5.
|Неа Саламина
|1:1
|27
|10
|7
|10
|31 - 34
|37
|6.
|Омония
|27
|10
|6
|11
|30 - 31
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|1:2
|27
|11
|8
|8
|34 - 31
|41
|2.
|Пафос
|27
|9
|7
|11
|30 - 42
|34
|3.
|Докса Катокопия
|2:1
|27
|8
|6
|13
|38 - 42
|30
|4.
|Алки Ороклинис
|27
|7
|5
|15
|27 - 51
|26
|5.
|Эносис
|27
|6
|6
|15
|22 - 44
|24
|6.
|Эрмис Арадиппу
|27
|3
|4
|20
|24 - 53
|13
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