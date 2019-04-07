Кипр: Первый дивизион 2018-2019

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Аполлон
1:1
Второй тайм: 76'
Неа Саламина
0'
0:1
11' Гол
Thiago Santos I
1:1
28' Гол
Юсте Эктор
36' Желтая карточка
Роберж Валентин
76'
Аполлон
Неа Саламина

Ход матча

11'
0:1
Thiago Santos I
28'
Юсте Эктор
1:1
36'
Роберж Валентин
 
36'
Уэдраого Дилан
Роберж Валентин
 
67'
Фопала Давид
Селимович Вахид
 

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Аполлон 1:3 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон
Аполлон 2:1 Кармиотисса Аполлон 3:1 Омония Кармиотисса 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:3 Аполлон Аполлон 2:0 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:3 Аполлон Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Неа Саламина 0:3 Аполлон Аполлон 1:0 Омония Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 3:3 АЕК Ларнака
Неа Саламина Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака Омония 0:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ
Неа Саламина 1:1 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина Неа Саламина 0:2 Анортосис Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:0 Эрмис Арадиппу Омония 3:1 Неа Саламина Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака Пафос 1:3 Неа Саламина Неа Саламина 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина ПАЕЕК 0:4 Неа Саламина Неа Саламина 0:0 Эносис АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина Алки Ороклинис 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 4:1 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Неа Саламина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Неа Саламина 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:0 Неа Саламина Первый дивизион
Аполлон 1:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 0:3 Аполлон Первый дивизион Неа Саламина 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Неа Саламина Первый дивизион Аполлон 3:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:0 Неа Саламина Первый дивизион Аполлон 5:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 4:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 Неа Саламина Товарищеские матчи Неа Саламина 0:3 Аполлон Первый дивизион Неа Саламина 1:3 Аполлон Кубок Кипра Аполлон 1:0 Неа Саламина Кубок Кипра Аполлон 1:2 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 Неа Саламина Кубок Кипра

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 27 17 7 3 53 - 23 58
2. Аполлон 1:1 27 16 6 5 59 - 24 54
3. АЕК Ларнака 27 14 7 6 42 - 18 49
4. АЕЛ Лимаcсол 27 15 3 9 38 - 35 48
5. Неа Саламина 1:1 27 10 7 10 31 - 34 37
6. Омония 27 10 6 11 30 - 31 36

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Анортосис 1:2 27 11 8 8 34 - 31 41
2. Пафос 27 9 7 11 30 - 42 34
3. Докса Катокопия 2:1 27 8 6 13 38 - 42 30
4. Алки Ороклинис 27 7 5 15 27 - 51 26
5. Эносис 27 6 6 15 22 - 44 24
6. Эрмис Арадиппу 27 3 4 20 24 - 53 13
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