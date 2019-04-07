Кипр: Первый дивизион 2018-2019
Докса Катокопия
2:1
Первый тайм: 35'
Анортосис
0:1
5' ГолДюриш Михал
1:1
14' ГолБатин Паул
2:1
20' ГолЛуис Карлос II
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Митря БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Nils ZatlПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Батин ПаулНападающий
-
2 Joel V
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Loukas Hadjiloukas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Буфф ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Райо РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стреппел Юрген
Ход матча
5'
0:1
14'
1:1
20'
2:1
24'
Предыдущие игры
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =5 -11Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия
Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина Аполлон 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Эносис 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия Алки Ороклинис 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:4 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 3:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 Омония
Анортосис Последние 20 матчей: +9 =6 -5Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 1:1 Эносис Эрмис Арадиппу 2:1 Анортосис
Эрмис Арадиппу 2:3 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Неа Саламина 0:2 Анортосис Анортосис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Эносис 0:0 Анортосис Анортосис 2:0 Эносис Анортосис 2:3 Эносис АПОЭЛ 4:0 Анортосис Анортосис 0:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:3 Анортосис Анортосис 2:2 Пафос Анортосис 3:1 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Анортосис Анортосис 2:1 Эрмис Арадиппу Омония 1:1 Анортосис
Последние игры между собой
Докса Катокопия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Анортосис: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 Анортосис Первый дивизион Докса Катокопия 1:6 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Товарищеские матчи Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Международные матчи (клубы) Анортосис 4:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|27
|17
|7
|3
|53 - 23
|58
|2.
|Аполлон
|1:1
|27
|16
|6
|5
|59 - 24
|54
|3.
|АЕК Ларнака
|27
|14
|7
|6
|42 - 18
|49
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|27
|15
|3
|9
|38 - 35
|48
|5.
|Неа Саламина
|1:1
|27
|10
|7
|10
|31 - 34
|37
|6.
|Омония
|27
|10
|6
|11
|30 - 31
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|1:2
|27
|11
|8
|8
|34 - 31
|41
|2.
|Пафос
|27
|9
|7
|11
|30 - 42
|34
|3.
|Докса Катокопия
|2:1
|27
|8
|6
|13
|38 - 42
|30
|4.
|Алки Ороклинис
|27
|7
|5
|15
|27 - 51
|26
|5.
|Эносис
|27
|6
|6
|15
|22 - 44
|24
|6.
|Эрмис Арадиппу
|27
|3
|4
|20
|24 - 53
|13
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