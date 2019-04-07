Кипр: Первый дивизион 2018-2019

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Докса Катокопия
2:1
Первый тайм: 35'
Анортосис
0'
0:1
5' Гол
Дюриш Михал
1:1
14' Гол
Батин Паул
2:1
20' Гол
Луис Карлос II
24' Желтая карточка
 35'
Докса Катокопия
Анортосис

Ход матча

5'
0:1
Дюриш Михал
14'
Батин Паул
1:1
20'
Луис Карлос II
2:1
24'
 

Предыдущие игры

Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия
Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина Аполлон 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Эносис 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия Алки Ороклинис 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:4 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 3:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 Омония
Анортосис Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 1:1 Эносис Эрмис Арадиппу 2:1 Анортосис
Эрмис Арадиппу 2:3 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Неа Саламина 0:2 Анортосис Анортосис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Эносис 0:0 Анортосис Анортосис 2:0 Эносис Анортосис 2:3 Эносис АПОЭЛ 4:0 Анортосис Анортосис 0:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:3 Анортосис Анортосис 2:2 Пафос Анортосис 3:1 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Анортосис Анортосис 2:1 Эрмис Арадиппу Омония 1:1 Анортосис

Последние игры между собой

Докса Катокопия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Анортосис: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Анортосис 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Анортосис Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион
Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 Анортосис Первый дивизион Докса Катокопия 1:6 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Товарищеские матчи Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Международные матчи (клубы) Анортосис 4:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 27 17 7 3 53 - 23 58
2. Аполлон 1:1 27 16 6 5 59 - 24 54
3. АЕК Ларнака 27 14 7 6 42 - 18 49
4. АЕЛ Лимаcсол 27 15 3 9 38 - 35 48
5. Неа Саламина 1:1 27 10 7 10 31 - 34 37
6. Омония 27 10 6 11 30 - 31 36

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Анортосис 1:2 27 11 8 8 34 - 31 41
2. Пафос 27 9 7 11 30 - 42 34
3. Докса Катокопия 2:1 27 8 6 13 38 - 42 30
4. Алки Ороклинис 27 7 5 15 27 - 51 26
5. Эносис 27 6 6 15 22 - 44 24
6. Эрмис Арадиппу 27 3 4 20 24 - 53 13
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Луис Карлос II бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Батин Паул бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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