Лига Европы 2018-2019
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +12 =1 -7Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн
Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Сити Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Кардифф Сити Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Челси Вест Хэм 1:0 Арсенал Блэкпул 0:3 Арсенал
Наполи Последние 20 матчей: +10 =5 -5Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе
Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 3:0 Сампдория Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи Наполи 2:1 Лацио Наполи 2:0 Сассуоло Наполи 3:2 Болонья Интер Милан 1:0 Наполи
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Наполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Арсенал
81.2% (82)
Ничья
11.9% (12)
Наполи
6.9% (7)
2:1 Арсенал
52.5% (53)
1:0 Арсенал
8.9% (9)
2:0 Арсенал
7.9% (8)
1:1 Ничья
5.9% (6)
3:1 Арсенал
5.9% (6)
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