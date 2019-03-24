Лига Европы 2018-2019

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Наполи

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн
Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Сити Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Кардифф Сити Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Челси Вест Хэм 1:0 Арсенал Блэкпул 0:3 Арсенал
Наполи Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе
Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 3:0 Сампдория Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи Наполи 2:1 Лацио Наполи 2:0 Сассуоло Наполи 3:2 Болонья Интер Милан 1:0 Наполи

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Наполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Наполи 2:0 Арсенал Лига чемпионов Арсенал 2:0 Наполи Лига чемпионов Арсенал 2:2 Наполи Кубок Эмирейтс
1/16 финала
2 Виктория Пльзень
4 Динамо Загреб
1 БАТЭ
3 Арсенал
1 Цюрих
5 Наполи
2 Брюгге
5 Ред Булл Зальцбург
2 Фенербахче
3 Зенит
1 Спортинг Л
2 Вильярреал
0 Селтик
3 Валенсия
1 Краснодар
1 Байер Л
1 Галатасарай
2 Бенфика
3 Шахтёр Донецк
6 Айнтрахт Фр
0 Рапид Вена
5 Интер Милан
0 Лацио
3 Севилья
4 Славия Прага
1 Генк
1 Мальмё
5 Челси
2 Олимпиакос
3 Динамо Киев
6 Ренн
4 Бетис
1/8 финала
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4 Наполи
3 Ред Булл Зальцбург
2 Зенит
5 Вильярреал
3 Валенсия
2 Краснодар
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1/4 финала
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0 Вильярреал
0 Валенсия
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1/2 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Наполи

    До начала игры, которая состоится 11.04.2019, осталось 2 дня 16 часов 18 минут.
    • Новости
    Прогнозы на матч Арсенал - Наполи
    Арсенал
    81.2% (82)
    Ничья
    11.9% (12)
    Наполи
    6.9% (7)
    2:1 Арсенал
    52.5% (53)
    1:0 Арсенал
    8.9% (9)
    2:0 Арсенал
    7.9% (8)
    1:1 Ничья
    5.9% (6)
    3:1 Арсенал
    5.9% (6)
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