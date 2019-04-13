Кипр: Первый дивизион 2018-2019
АПОЭЛ
3:0
Первый тайм: 45+'
Неа Саламина
1:0
10' ГолЯколиш Антонио
41' Желтая карточкаКарлао Роберто
43' Желтая карточкаIvan Fustar
2:0
45' ГолАль-Тамари Мусса
3:0
74' ГолЯколиш Антонио
4:0
90' ПенальтиНуну Мораиш
- Основной состав
-
99 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Нуну МораишЗащитник
-
3 КажуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Захид ГайасПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Leo Natel
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Безьяк РоманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
-
13 ЖаилсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
89 Ноор ФаршадПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
Ход матча
10'
1:0
41'
43'
45'
2:0
74'
3:0
90'
4:0
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +12 =7 -1АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ
АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Аполлон 1:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака Эносис 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Пафос АПОЭЛ 0:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Анортосис Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:0 Эрмис Арадиппу АПОЭЛ 5:0 Айя-Напа
Неа Саламина Последние 20 матчей: +5 =6 -9Аполлон 1:1 Неа Саламина Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака Омония 0:0 Неа Саламина
Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина Неа Саламина 0:2 Анортосис Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:0 Эрмис Арадиппу Омония 3:1 Неа Саламина Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака Пафос 1:3 Неа Саламина Неа Саламина 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина ПАЕЕК 0:4 Неа Саламина Неа Саламина 0:0 Эносис АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина Алки Ороклинис 2:0 Неа Саламина
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 18, ничьи: 2, поражения: 0
Неа Саламина: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 18
Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион Неа Саламина 1:2 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина Кубок АПОЭЛ 1:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 0:4 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 4:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 6:1 Неа Саламина Первый дивизион АПОЭЛ 3:2 Неа Саламина Кубок Неа Саламина 0:1 АПОЭЛ Кубок Неа Саламина 0:9 АПОЭЛ Первый дивизион Неа Саламина 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион Неа Саламина 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Неа Саламина Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|3:0
|28
|18
|7
|3
|56 - 23
|61
|2.
|Аполлон
|27
|16
|6
|5
|59 - 24
|54
|3.
|АЕК Ларнака
|27
|14
|7
|6
|42 - 18
|49
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|27
|15
|3
|9
|38 - 35
|48
|5.
|Неа Саламина
|0:3
|28
|10
|7
|11
|31 - 37
|37
|6.
|Омония
|27
|10
|6
|11
|30 - 31
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|27
|11
|9
|7
|36 - 32
|42
|2.
|Пафос
|28
|9
|8
|11
|31 - 43
|35
|3.
|Докса Катокопия
|28
|7
|8
|13
|41 - 46
|29
|4.
|Алки Ороклинис
|28
|7
|6
|15
|28 - 52
|27
|5.
|Эносис
|28
|6
|7
|15
|24 - 46
|25
|6.
|Эрмис Арадиппу
|27
|3
|4
|20
|24 - 53
|13
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