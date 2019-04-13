Кипр: Первый дивизион 2018-2019

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АПОЭЛ
3:0
Первый тайм: 45+'
Неа Саламина
0'
1:0
10' Гол
Яколиш Антонио
41' Желтая карточка
Карлао Роберто
43' Желтая карточка
Ivan Fustar
2:0
45' Гол
Аль-Тамари Мусса
3:0
74' Гол
Яколиш Антонио
4:0
90' Пенальти
Нуну Мораиш
45'+81
АПОЭЛ
Неа Саламина

Ход матча

10'
Яколиш Антонио
1:0
41'
Карлао Роберто
 
43'
 
Ivan Fustar
45'
Аль-Тамари Мусса
2:0
70'
Безьяк Роман
Leo Natel
 
74'
Яколиш Антонио
3:0
80'
 
Iasonas Pikis
Charles Eloundou
90'
 
Thomas Nikolaou
Онуэгбу Кингсли
90'
Нуну Мораиш
4:0

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +12 =7 -1
АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ
АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Аполлон 1:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака Эносис 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Пафос АПОЭЛ 0:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Анортосис Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:0 Эрмис Арадиппу АПОЭЛ 5:0 Айя-Напа
Неа Саламина Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Аполлон 1:1 Неа Саламина Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака Омония 0:0 Неа Саламина
Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина Неа Саламина 0:2 Анортосис Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:0 Эрмис Арадиппу Омония 3:1 Неа Саламина Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака Пафос 1:3 Неа Саламина Неа Саламина 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина ПАЕЕК 0:4 Неа Саламина Неа Саламина 0:0 Эносис АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина Алки Ороклинис 2:0 Неа Саламина

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 18, ничьи: 2, поражения: 0
Неа Саламина: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 18
Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:2 Неа Саламина Кубок
Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион Неа Саламина 1:2 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина Кубок АПОЭЛ 1:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 0:4 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 4:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 6:1 Неа Саламина Первый дивизион АПОЭЛ 3:2 Неа Саламина Кубок Неа Саламина 0:1 АПОЭЛ Кубок Неа Саламина 0:9 АПОЭЛ Первый дивизион Неа Саламина 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион Неа Саламина 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Неа Саламина Первый дивизион

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 3:0 28 18 7 3 56 - 23 61
2. Аполлон 27 16 6 5 59 - 24 54
3. АЕК Ларнака 27 14 7 6 42 - 18 49
4. АЕЛ Лимаcсол 27 15 3 9 38 - 35 48
5. Неа Саламина 0:3 28 10 7 11 31 - 37 37
6. Омония 27 10 6 11 30 - 31 36

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Анортосис 27 11 9 7 36 - 32 42
2. Пафос 28 9 8 11 31 - 43 35
3. Докса Катокопия 28 7 8 13 41 - 46 29
4. Алки Ороклинис 28 7 6 15 28 - 52 27
5. Эносис 28 6 7 15 24 - 46 25
6. Эрмис Арадиппу 27 3 4 20 24 - 53 13
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