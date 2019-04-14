Кипр: Первый дивизион 2018-2019
0:1
6' ГолЗелая Эмилио
9' Желтая карточкаСакетти Эстебан
24' Желтая карточкаАлекс Соареш
49' Желтая карточкаCharalambos Charalambous
0:2
59' ГолПсихас Петрос
73' Вторая желтая карточкаАлекс Соареш
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Винтра ЛукасЗащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
25 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
-
21 Живец СашаПолузащитник
-
11 Энтрена ХуанПолузащитник
-
23 Лоэ РаульПолузащитник
- Нападающий
-
17 Cris Montes
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
-
83 Вале БрунуВратарь
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Защитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шембри АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Зелая ЭмилиоНападающий
- Запасные игроки
-
46 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
Ход матча
6'
0:1
24'
59'
0:2
73'
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +7 =6 -7Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина
Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония Омония 3:1 Неа Саламина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 1:0 Омония Эносис 1:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 0:2 Омония Омония 3:0 Онисилос Сотира АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония
Аполлон Последние 20 матчей: +11 =5 -4Аполлон 1:1 Неа Саламина Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Аполлон 1:3 АПОЭЛ
АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Аполлон 2:1 Кармиотисса Аполлон 3:1 Омония Кармиотисса 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:3 Аполлон Аполлон 2:0 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:3 Аполлон Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Неа Саламина 0:3 Аполлон Аполлон 1:0 Омония Пафос 1:1 Аполлон
Последние игры между собой
Омония: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Аполлон: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Первый дивизион Омония 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Кубок Омония 2:2 Аполлон Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 Омония Первый дивизион Аполлон 0:0 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Аполлон Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|28
|18
|7
|3
|57 - 23
|61
|2.
|Аполлон
|2:0
|28
|17
|6
|5
|61 - 24
|57
|3.
|АЕК Ларнака
|28
|15
|7
|6
|45 - 20
|52
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|28
|15
|3
|10
|40 - 38
|48
|5.
|Неа Саламина
|28
|10
|7
|11
|31 - 38
|37
|6.
|Омония
|0:2
|28
|10
|6
|12
|30 - 33
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|27
|11
|9
|7
|36 - 32
|42
|2.
|Пафос
|28
|10
|7
|11
|33 - 44
|37
|3.
|Докса Катокопия
|28
|7
|8
|13
|41 - 46
|29
|4.
|Алки Ороклинис
|28
|7
|5
|16
|29 - 54
|26
|5.
|Эносис
|28
|6
|7
|15
|24 - 46
|25
|6.
|Эрмис Арадиппу
|27
|3
|4
|20
|24 - 53
|13
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