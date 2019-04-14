Кипр: Первый дивизион 2018-2019

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Омония
0:2
Второй тайм: 90'
Аполлон
0'
0:1
6' Гол
Зелая Эмилио
9' Желтая карточка
Сакетти Эстебан
24' Желтая карточка
Алекс Соареш
49' Желтая карточка
Charalambos Charalambous
0:2
59' Гол
Психас Петрос
73' Вторая желтая карточка
Алекс Соареш
90'
Омония
Аполлон

Ход матча

6'
0:1
Зелая Эмилио
9'
 
Сакетти Эстебан
24'
Алекс Соареш
 
46'
Charalambos Charalambous
Аджагун Абдул
 
49'
Charalambos Charalambous
 
55'
 
Психас Петрос
Сакетти Эстебан
59'
0:2
Психас Петрос
59'
Дербишир Мэтт
Рамирес Давид
 
72'
 
Карайоль Мустафа
Сардинеро Адриан
73'
Алекс Соареш
 
81'
 
Danilo Spoljaric
Брю Кевин

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина
Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония Омония 3:1 Неа Саламина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 1:0 Омония Эносис 1:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 0:2 Омония Омония 3:0 Онисилос Сотира АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония
Аполлон Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Аполлон 1:1 Неа Саламина Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Аполлон 1:3 АПОЭЛ
АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Аполлон 2:1 Кармиотисса Аполлон 3:1 Омония Кармиотисса 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:3 Аполлон Аполлон 2:0 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:3 Аполлон Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Неа Саламина 0:3 Аполлон Аполлон 1:0 Омония Пафос 1:1 Аполлон

Последние игры между собой

Омония: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Аполлон: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Аполлон 3:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Кубок
Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Первый дивизион Омония 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Кубок Омония 2:2 Аполлон Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 Омония Первый дивизион Аполлон 0:0 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Аполлон Первый дивизион

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 28 18 7 3 57 - 23 61
2. Аполлон 2:0 28 17 6 5 61 - 24 57
3. АЕК Ларнака 28 15 7 6 45 - 20 52
4. АЕЛ Лимаcсол 28 15 3 10 40 - 38 48
5. Неа Саламина 28 10 7 11 31 - 38 37
6. Омония 0:2 28 10 6 12 30 - 33 36

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Анортосис 27 11 9 7 36 - 32 42
2. Пафос 28 10 7 11 33 - 44 37
3. Докса Катокопия 28 7 8 13 41 - 46 29
4. Алки Ороклинис 28 7 5 16 29 - 54 26
5. Эносис 28 6 7 15 24 - 46 25
6. Эрмис Арадиппу 27 3 4 20 24 - 53 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    24'
    Алекс Соареш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Сакетти Эстебан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Зелая Эмилио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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