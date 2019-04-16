Швеция: Суперэттан 2019
0:1
12' ГолRasmus Alm
1:1
17' ГолCarl Johansson III
20' Желтая карточкаАндреассон Антон
50' Желтая карточкаLiridon Silka
55' Желтая карточкаСильверхолт Оливер
64' Желтая карточкаChristian Ljungberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Shina XIV
-
15 Emir Avdic
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik LindellПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Axel LindahlПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Rasmus AlmНападающий
- Запасные игроки
-
25 Мишкич ДариоВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
23 Emil Porten
Ход матча
12'
0:1
17'
20'
50'
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +6 =6 -8ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК
Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 5:0 Ландскруна Эстер 0:0 Гефле АФК Эскильстуна 3:0 Эстер Эстер 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 1:0 Эстер Эстер 2:3 Фалькенберг Вернаму 1:0 Эстер Шёвде АИК 0:3 Эстер
Дегерфорс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Сюрианска 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Фалькенберг 2:1 Дегерфорс
Мальмё 3:2 Дегерфорс Эребру 1:0 Дегерфорс Хеккен 2:0 Дегерфорс Браге 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 4:0 Гефле Фрей 2:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Эргрюте 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС Дегерфорс 1:1 ГАИС Вернаму 1:2 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна Дегерфорс 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 4:1 Дегерфорс Энскеде 1:2 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Норрбю
Последние игры между собой
Эстер: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Дегерфорс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Браге
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Дегерфорс
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Эргрюте ФФ
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|ГАИС
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Норрбю
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Вестерос СК
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Броммапойкарна
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|9.
|Йёнчёпинг
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Мьельбю
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Хальмстад
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Сюрианска
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|13.
|Эстер
|1:1
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Треллеборг
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Далкурд
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|Фрей
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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