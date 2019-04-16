Швеция: Суперэттан 2019

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Эстер
1:1
Второй тайм: 82'
Дегерфорс
0'
0:1
12' Гол
Rasmus Alm
1:1
17' Гол
Carl Johansson III
20' Желтая карточка
Андреассон Антон
50' Желтая карточка
Liridon Silka
55' Желтая карточка
Сильверхолт Оливер
64' Желтая карточка
Christian Ljungberg
82'
1
Robin
Malmqvist
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
21
Filip
Oernblom
14
Сильверхолт
Оливер
8
Liridon
Silka
17
Christian
Ljungberg
19
Андреассон
Антон
2
Mattias
Pavic
16
Dragan
Kapcevic
7
Carl
Johansson
III
1
Ismael
Diawara
2
Gustav
Granath
4
Daniel
Janevski
20
Викторссон
Кристоффер
12
Erik
Lindell
7
Nikola
Ladan
11
Гравиус
Христос
15
Axel
Lindahl
6
Jacob
Ortmark
16
Viktor
Goetesson
21
Rasmus
Alm
Эстер
4-3-3
Дегерфорс
3-4-3

Ход матча

12'
0:1
Rasmus Alm
(Гравиус Христос)
17'
Carl Johansson III
1:1
20'
Андреассон Антон
 
50'
Liridon Silka
 
55'
Сильверхолт Оливер
 
59'
 
Erik Bjoerndahl
Viktor Goetesson
64'
Christian Ljungberg
 
72'
David Johannesson
Андреассон Антон
 
73'
Jonathan Drott
Liridon Silka
 

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +6 =6 -8
ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК
Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 5:0 Ландскруна Эстер 0:0 Гефле АФК Эскильстуна 3:0 Эстер Эстер 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 1:0 Эстер Эстер 2:3 Фалькенберг Вернаму 1:0 Эстер Шёвде АИК 0:3 Эстер
Дегерфорс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Сюрианска 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Фалькенберг 2:1 Дегерфорс
Мальмё 3:2 Дегерфорс Эребру 1:0 Дегерфорс Хеккен 2:0 Дегерфорс Браге 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 4:0 Гефле Фрей 2:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Эргрюте 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС Дегерфорс 1:1 ГАИС Вернаму 1:2 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна Дегерфорс 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 4:1 Дегерфорс Энскеде 1:2 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Норрбю

Последние игры между собой

Эстер: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Дегерфорс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Дегерфорс 1:3 Эстер Кубок Дегерфорс 1:3 Эстер Суперэттан Эстер 2:2 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 1:1 Эстер Суперэттан
Эстер 1:1 Дегерфорс Суперэттан Эстер 0:2 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 0:2 Эстер Суперэттан Дегерфорс 2:2 Эстер Суперэттан Дегерфорс 0:2 Эстер Суперэттан Эстер 0:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 3:3 Эстер Суперэттан Эстер 1:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 1:0 Эстер Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Браге 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Дегерфорс 1:1 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Эргрюте ФФ 3 2 1 0 6 - 2 7
5. ГАИС 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Норрбю 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Вестерос СК 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Броммапойкарна 3 1 0 2 6 - 4 3
9. Йёнчёпинг 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Мьельбю 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Хальмстад 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Сюрианска 3 1 0 2 5 - 9 3
13. Эстер 1:1 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Треллеборг 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Далкурд 3 0 1 2 0 - 5 1
16. Фрей 3 0 0 3 0 - 7 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    20'
    Андреассон Антон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Carl Johansson бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Rasmus Alm бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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