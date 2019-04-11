Лига чемпионов 2018-2019
Ювентус
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Стадион: Альянц Стэдиум
Аякс
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус
Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус Атлетико М 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Фрозиноне Сассуоло 0:3 Ювентус Ювентус 3:3 Парма Аталанта 3:0 Ювентус Лацио 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Кьево Ювентус 1:0 Милан Болонья 0:2 Ювентус Ювентус 2:1 Сампдория
Аякс Последние 20 матчей: +13 =2 -5Аякс 1:1 Ювентус Виллем II 1:4 Аякс Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ
АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс Аякс 6:0 ВВВ-Венло Фейеноорд 6:2 Аякс Аякс 3:1 Херенвен Аякс 4:4 Херенвен Сан-Паулу 2:4 Аякс Аякс 2:2 Фламенго Утрехт 1:3 Аякс
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Аякс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Ювентус
83.7% (82)
Ничья
7.1% (7)
Аякс
9.2% (9)
2:0 Ювентус
29.6% (29)
2:1 Ювентус
28.6% (28)
1:0 Ювентус
10.2% (10)
1:2 Аякс
5.1% (5)
3:1 Ювентус
4.1% (4)
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