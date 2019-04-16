Копа Судамерикана 2019
Сулия
0:1
Итог после пенальти
Насьональ Потоси
0:1
38' ГолVladimir Castellon
68' Желтая карточкаJerry Leon
68' Желтая карточкаLuis Torrico
14
Hector
Bello
21
Bryan
Moya
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Hector BelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Bryan MoyaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
16 Miguel Celis
-
-
-
-
18 Luis Paz
-
-
15 Alan Sierra
-
-
-
- Основной состав
-
22 Javier RojasВратарь
- Защитник
-
19 Luis TorricoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Bruno PascuaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
-
-
Ход матча
38'
68'
68'
Пен
2:0
Предыдущие игры
Сулия Последние 17 матчей: +5 =6 -6Карабобо 3:1 Сулия Сулия 1:1 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 0:0 Сулия Сулия 1:0 Депортиво Ансоатеги
Минерос де Гуайяна 1:1 Сулия Насьональ Потоси 0:1 Сулия Сулия 0:0 Каракас Сулия 0:2 Метрополитанос Трухильянос 1:2 Сулия Сулия 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо Арагуа 0:0 Сулия Сулия 1:0 Тачира Самора 4:1 Сулия Академия Пуэрто-Кабельо 0:0 Сулия Сулия 2:4 Арагуа Каракас 3:1 Сулия Сулия 1:2 Эстудиантес Мерида
Насьональ Потоси Последние 20 матчей: +11 =5 -4Насьональ Потоси 0:1 Боливар Блуминг 0:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 4:0 Гуабира Насьональ Потоси 1:0 Сан-Хосе Оруро
Вильстерман 2:0 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 0:1 Сулия Насьональ Потоси 7:2 Дестройерс Насьональ Потоси 3:0 Спорт Бойз Варнес Стронгест 2:3 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 2:1 Ориенте Петролеро Реал Потоси 1:3 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 4:1 Рояль Пари Аурора 0:0 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 3:1 Олвейз Рэди Боливар 1:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 2:0 Блуминг Гуабира 0:0 Насьональ Потоси Сан-Хосе Оруро 2:2 Насьональ Потоси Вильстерман 2:2 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 2:3 Стронгест
Последние игры между собой
Сулия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Насьональ Потоси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Будет доступно позже.
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