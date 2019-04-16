Копа Судамерикана 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2019
Сулия
0:1
Итог после пенальти
Насьональ Потоси
0'
0:1
38' Гол
Vladimir Castellon
68' Желтая карточка
Jerry Leon
68' Желтая карточка
Luis Torrico
2:0
Пен' Пенальти
23
Jose
Leonardo
Morales
3
Daniel
Rivillo
14
Hector
Bello
4
Jerry
Leon
6
Gabriel
Benitez
11
Фельтшер
Франк
10
Эрнандес
Эвелио
13
Jose
Andres
Martinez
8
Каске
Абель
21
Bryan
Moya
9
Junior
Paredes
22
Javier
Rojas
5
Walter
Rioja
19
Luis
Torrico
18
Victor
Martin
Galain
2
Saul
Torres
30
Bruno
Pascua
16
Wilder
Salazar
8
Miguel
Angel
Quiroga
Castillo
29
Vladimir
Castellon
9
Harold
Reina
11
Pablo
Nicolas
Royon
Silvera
Сулия
Насьональ Потоси

Ход матча

21'
Juan Castilla
Эрнандес Эвелио
 
38'
0:1
Vladimir Castellon
65'
Albert Zambrano
Каске Абель
 
68'
Jerry Leon
 
68'
 
Luis Torrico
80'
 
Diego Navarro
Miguel Angel Quiroga Castillo
85'
Miguel Celis
Фельтшер Франк
 
85'
 
Edson Perez
Pablo Nicolas Royon Silvera
Пен
2:0

Предыдущие игры

Сулия Последние 17 матчей: +5 =6 -6
Карабобо 3:1 Сулия Сулия 1:1 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 0:0 Сулия Сулия 1:0 Депортиво Ансоатеги
Минерос де Гуайяна 1:1 Сулия Насьональ Потоси 0:1 Сулия Сулия 0:0 Каракас Сулия 0:2 Метрополитанос Трухильянос 1:2 Сулия Сулия 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо Арагуа 0:0 Сулия Сулия 1:0 Тачира Самора 4:1 Сулия Академия Пуэрто-Кабельо 0:0 Сулия Сулия 2:4 Арагуа Каракас 3:1 Сулия Сулия 1:2 Эстудиантес Мерида
Насьональ Потоси Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Насьональ Потоси 0:1 Боливар Блуминг 0:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 4:0 Гуабира Насьональ Потоси 1:0 Сан-Хосе Оруро
Вильстерман 2:0 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 0:1 Сулия Насьональ Потоси 7:2 Дестройерс Насьональ Потоси 3:0 Спорт Бойз Варнес Стронгест 2:3 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 2:1 Ориенте Петролеро Реал Потоси 1:3 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 4:1 Рояль Пари Аурора 0:0 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 3:1 Олвейз Рэди Боливар 1:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 2:0 Блуминг Гуабира 0:0 Насьональ Потоси Сан-Хосе Оруро 2:2 Насьональ Потоси Вильстерман 2:2 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 2:3 Стронгест

Последние игры между собой

Сулия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Насьональ Потоси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Насьональ Потоси 0:1 Сулия Копа Судамерикана

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 85'
    Насьональ Потоси делает замену. Nicolas Royon уходит с поля, а Edson Perez выходит на его замену.
  • 85'
    Сулия делает замену. Фельтшер Франк уходит с поля, а Miguel Celis выходит на его замену.
  • 80'
    Насьональ Потоси делает замену. Miguel Quiroga уходит с поля, а Diego Navarro выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    68'
    Луис Вальверде получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    68'
    Jerry Leon получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    Сулия делает замену. Каске Абель уходит с поля, а Albert Zambrano выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Владимир Кастелльон бьет в цель!
  • 21'
    Сулия делает замену. Эрнандес Эвелио уходит с поля, а Juan Castilla выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...