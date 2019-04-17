Копа Судамерикана 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2019
Колон
1:0
Второй тайм: 47'
Депортиво Мунисипаль
0'
36' Желтая карточка
Jose Murillo
1:0
42' Пенальти
Tomas Sandoval
47'
1
Леонардо
Буриан
19
Alex
Vigo
24
Guillermo
Luis
Ortiz
25
Andres
Cadavid
3
Клементе
18
Сукулини
Франко
5
Фрицлер
Матиас
11
Селис
Гильермо
29
Mateo
Hernandez
7
Буэно
Гонсало
32
Tomas
Sandoval
1
Steven
Rivadeneyra
13
Eduardo
Rabanal
22
Yordi
Vilchez
3
Eduardo
Caballero
17
Daniel
Cabrera
5
Аревало
Эгидио
8
Carlos
Uribe
19
Jeremias
Bogado
20
Pierantonio
Larrauri
11
Italo
Regalado
7
Jose
Murillo
Колон
Депортиво Мунисипаль

Ход матча

36'
 
Jose Murillo
42'
Tomas Sandoval
1:0

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо
Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Колон 1:1 Бельграно Сан-Мартин Тукуман 0:0 Колон Колон 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Росарио Сентраль 1:1 Колон Уракан 3:2 Колон Колон 1:0 Ривер Плейт Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Депортиво Мунисипаль Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Академия Кантолао 3:0 Депортиво Мунисипаль Депортиво Мунисипаль 1:0 Сесар Вальехо Спортинг Кристал 2:0 Депортиво Мунисипаль Депортиво Мунисипаль 3:1 Спорт Бойс
Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альянса Лима 2:2 Депортиво Мунисипаль Депортиво Мунисипаль 2:2 Спорт Уанкайо Бинасьональ 3:0 Депортиво Мунисипаль Депортиво Мунисипаль 0:0 Альянса Универсидад Мелгар 0:3 Депортиво Мунисипаль Спорт Уанкайо 2:0 Депортиво Мунисипаль Депортиво Мунисипаль 2:2 Аякучо Университарио Лима 1:2 Депортиво Мунисипаль Депортиво Мунисипаль 3:1 Универсидад Сан-Мартин Академия Кантолао 1:0 Депортиво Мунисипаль Депортиво Мунисипаль 0:1 Универсидад Кахамарка Мелгар 1:0 Депортиво Мунисипаль Депортиво Мунисипаль 1:0 Комерсиантес Унидос Депортиво Мунисипаль 1:0 Альянса Лима Реал Гарчиласо 3:3 Депортиво Мунисипаль

Последние игры между собой

Колон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Депортиво Мунисипаль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Копа Судамерикана

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Tomas Sandoval из команды Колон забивает с точки!
  • Желтая карточка
    36'
    Jose Murillo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...