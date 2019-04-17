Копа Судамерикана 2019
Колон
1:0
Второй тайм: 47'
Депортиво Мунисипаль
36' Желтая карточкаJose Murillo
1:0
42' ПенальтиTomas Sandoval
19
Alex
Vigo
3
Клементе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Торрес ХорхеЗащитник
- Полузащитник
-
15 Joao Garcia
-
23 Rafael Meza
-
-
14 Aron Torres
-
12 Carlos Solis
Ход матча
36'
42'
1:0
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +4 =9 -7Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо
Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Колон 1:1 Бельграно Сан-Мартин Тукуман 0:0 Колон Колон 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Росарио Сентраль 1:1 Колон Уракан 3:2 Колон Колон 1:0 Ривер Плейт Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Депортиво Мунисипаль Последние 20 матчей: +7 =5 -8Академия Кантолао 3:0 Депортиво Мунисипаль Депортиво Мунисипаль 1:0 Сесар Вальехо Спортинг Кристал 2:0 Депортиво Мунисипаль Депортиво Мунисипаль 3:1 Спорт Бойс
Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альянса Лима 2:2 Депортиво Мунисипаль Депортиво Мунисипаль 2:2 Спорт Уанкайо Бинасьональ 3:0 Депортиво Мунисипаль Депортиво Мунисипаль 0:0 Альянса Универсидад Мелгар 0:3 Депортиво Мунисипаль Спорт Уанкайо 2:0 Депортиво Мунисипаль Депортиво Мунисипаль 2:2 Аякучо Университарио Лима 1:2 Депортиво Мунисипаль Депортиво Мунисипаль 3:1 Универсидад Сан-Мартин Академия Кантолао 1:0 Депортиво Мунисипаль Депортиво Мунисипаль 0:1 Универсидад Кахамарка Мелгар 1:0 Депортиво Мунисипаль Депортиво Мунисипаль 1:0 Комерсиантес Унидос Депортиво Мунисипаль 1:0 Альянса Лима Реал Гарчиласо 3:3 Депортиво Мунисипаль
Последние игры между собой
Колон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Депортиво Мунисипаль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Будет доступно позже.
Загрузка...