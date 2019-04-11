Лига чемпионов 2018-2019
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +13 =3 -4Портимоненсе 0:3 Порту Ливерпуль 2:0 Порту Порту 2:0 Боавишта Брага 1:1 Порту
Брага 2:3 Порту Порту 3:0 Маритиму Фейренсе 1:2 Порту Порту 3:1 Рома Порту 1:2 Бенфика Порту 3:0 Брага Тондела 0:3 Порту Порту 2:0 Витория Сетубал Рома 2:1 Порту Морейренсе 1:1 Порту Витория Гимарайнш 0:0 Порту Порту 3:0 Белененсеш Порту 1:1 Спортинг Л Бенфика 1:3 Порту Шавиш 1:4 Порту Лейшоэш 1:2 Порту
Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =6 -3Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Порту Ливерпуль 3:2 Серро Ларго Саутгемптон 1:3 Ливерпуль
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:2 Бёрнли Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Уотфорд Феникс 4:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Байя Ливерпуль 0:0 Бавария Ливерпуль 1:1 Насьонал Мадейра Ливерпуль 3:0 Борнмут
Последние игры между собой
Порту: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Ливерпуль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Порту
14.9% (10)
Ничья
41.8% (28)
Ливерпуль
43.3% (29)
1:1 Ничья
37.3% (25)
1:2 Ливерпуль
23.9% (16)
2:1 Порту
11.9% (8)
0:1 Ливерпуль
10.4% (7)
0:2 Ливерпуль
4.5% (3)
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