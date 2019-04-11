Лига чемпионов 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2018-2019
Порту
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Портимоненсе 0:3 Порту Ливерпуль 2:0 Порту Порту 2:0 Боавишта Брага 1:1 Порту
Брага 2:3 Порту Порту 3:0 Маритиму Фейренсе 1:2 Порту Порту 3:1 Рома Порту 1:2 Бенфика Порту 3:0 Брага Тондела 0:3 Порту Порту 2:0 Витория Сетубал Рома 2:1 Порту Морейренсе 1:1 Порту Витория Гимарайнш 0:0 Порту Порту 3:0 Белененсеш Порту 1:1 Спортинг Л Бенфика 1:3 Порту Шавиш 1:4 Порту Лейшоэш 1:2 Порту
Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Порту Ливерпуль 3:2 Серро Ларго Саутгемптон 1:3 Ливерпуль
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:2 Бёрнли Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Уотфорд Феникс 4:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Байя Ливерпуль 0:0 Бавария Ливерпуль 1:1 Насьонал Мадейра Ливерпуль 3:0 Борнмут

Последние игры между собой

Порту: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Ливерпуль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Ливерпуль 2:0 Порту Лига чемпионов Ливерпуль 0:0 Порту Лига чемпионов Порту 0:5 Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль 4:1 Порту Лига чемпионов
1/8 финала
3 Манчестер Юнайтед
3 ПСЖ
1 Лион
5 Барселона
5 Аякс
3 Реал Мадрид
2 Атлетико М
3 Ювентус
4 Тоттенхэм
0 Боруссия Д
2 Шальке 04
10 Манчестер Сити
3 Ливерпуль
1 Бавария
3 Рома
4 Порту
1/4 финала
0 Манчестер Юнайтед
1 Барселона
1 Аякс
1 Ювентус
1 Тоттенхэм
0 Манчестер Сити
2 Ливерпуль
0 Порту
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 17.04.2019, осталось 2 дня 21 час 17 минут.
    • Прогнозы на матч Порту - Ливерпуль
    Порту
    14.9% (10)
    Ничья
    41.8% (28)
    Ливерпуль
    43.3% (29)
    1:1 Ничья
    37.3% (25)
    1:2 Ливерпуль
    23.9% (16)
    2:1 Порту
    11.9% (8)
    0:1 Ливерпуль
    10.4% (7)
    0:2 Ливерпуль
    4.5% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...