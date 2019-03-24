Англия: Кубок 2018-2019

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Уотфорд
 
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Стадион:
Вулверхэмптон

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Уотфорд 4:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд
Уотфорд 2:1 Лестер Ливерпуль 5:0 Уотфорд Кардифф Сити 1:5 Уотфорд КПР 0:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Эвертон Брайтон 0:0 Уотфорд Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Ньюкасл 0:2 Уотфорд Уотфорд 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Уокинг 0:2 Уотфорд Борнмут 3:3 Уотфорд Уотфорд 1:1 Ньюкасл Уотфорд 1:2 Челси Вест Хэм 0:2 Уотфорд Уотфорд 3:2 Кардифф Сити
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Челси 1:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Бристоль Сити 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 3:2 Шрусбери Таун Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Шрусбери Таун 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:3 Лестер Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Вулверхэмптон 0:2 Уотфорд Премьер-лига Вулверхэмптон 2:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Уотфорд
Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Вулверхэмптон Уотфорд 1:4 Вулверхэмптон Кубок
1/8 финала
4 Суонси
1 Брентфорд
1 Ньюпорт
4 Манчестер Сити
0 Уимблдон
1 Миллуолл
2 Брайтон
1 Дерби
0 КПР
1 Уотфорд
0 Донкастер
2 Кристал Пэлас
0 Бристоль Сити
1 Вулверхэмптон
0 Челси
2 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
2 Суонси
3 Манчестер Сити
6 Миллуолл
7 Брайтон
2 Уотфорд
1 Кристал Пэлас
2 Вулверхэмптон
1 Манчестер Юнайтед
1/2 финала
0 Манчестер Сити
0 Брайтон
0 Уотфорд
0 Вулверхэмптон
Финал
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Вулверхэмптон

    До начала игры, которая состоится 07.04.2019, осталось 2 дня 11 часов 3 минуты.
    • Новости
    Прогнозы на матч Уотфорд - Вулверхэмптон
    Уотфорд
    58.9% (43)
    Ничья
    19.2% (14)
    Вулверхэмптон
    21.9% (16)
    2:1 Уотфорд
    32.9% (24)
    1:0 Уотфорд
    23.3% (17)
    1:2 Вулверхэмптон
    15.1% (11)
    1:1 Ничья
    13.7% (10)
    0:1 Вулверхэмптон
    4.1% (3)
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