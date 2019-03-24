Англия: Кубок 2018-2019
Уотфорд
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Стадион: Уэмбли
Вулверхэмптон
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +11 =4 -5Уотфорд 4:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд
Уотфорд 2:1 Лестер Ливерпуль 5:0 Уотфорд Кардифф Сити 1:5 Уотфорд КПР 0:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Эвертон Брайтон 0:0 Уотфорд Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Ньюкасл 0:2 Уотфорд Уотфорд 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Уокинг 0:2 Уотфорд Борнмут 3:3 Уотфорд Уотфорд 1:1 Ньюкасл Уотфорд 1:2 Челси Вест Хэм 0:2 Уотфорд Уотфорд 3:2 Кардифф Сити
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Челси 1:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Бристоль Сити 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 3:2 Шрусбери Таун Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Шрусбери Таун 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:3 Лестер Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Ливерпуль
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Уотфорд
58.9% (43)
Ничья
19.2% (14)
Вулверхэмптон
21.9% (16)
2:1 Уотфорд
32.9% (24)
1:0 Уотфорд
23.3% (17)
1:2 Вулверхэмптон
15.1% (11)
1:1 Ничья
13.7% (10)
0:1 Вулверхэмптон
4.1% (3)
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