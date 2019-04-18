Копа Судамерикана 2019
Ориенте Петролеро
1:1
Второй тайм: 60'
Агилас Дорадас
1:0
33' ГолJose Castillo III
1:1
38' ГолJader Obrian
12
Juan
Ribera
10
Мугни
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Juan RiberaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мугни ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Carlos Roca
-
-
-
-
24 Alan Mercado
-
-
-
Главный тренер: Roberto Pompei
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Daniel MunozЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
14 Jesus Rivas
-
Главный тренер: Jorge Luis Bernal
Ход матча
33'
38'
1:1
Предыдущие игры
Ориенте Петролеро Последние 20 матчей: +8 =5 -7Стронгест 4:0 Ориенте Петролеро Гуабира 2:3 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 2:1 Реал Потоси Рояль Пари 1:3 Ориенте Петролеро
Агилас Дорадас 1:1 Ориенте Петролеро Аурора 3:2 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 4:1 Олвейз Рэди Боливар 3:0 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 0:1 Блуминг Насьональ Потоси 2:1 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 4:3 Сан-Хосе Оруро Дестройерс 0:0 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 2:0 Вильстерман Спорт Бойз Варнес 2:1 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 2:1 Стронгест Ориенте Петролеро 1:1 Гуабира Реал Потоси 1:1 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 1:1 Рояль Пари Ориенте Петролеро 2:1 Боливар Рояль Пари 1:0 Ориенте Петролеро
Агилас Дорадас Последние 20 матчей: +2 =8 -10Агилас Дорадас 0:1 Юнион Магнадела Чьяпас 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 0:0 Атлетико Уила Онсе Кальдас 2:0 Агилас Дорадас
Агилас Дорадас 1:1 Атлетико Букараманга Агилас Дорадас 1:1 Ориенте Петролеро Энвигадо 1:1 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 1:3 Энвигадо Санта-Фе 2:2 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 0:1 Индепендьенте Медельин Агилас Дорадас 1:2 Америка де Кали Хуниор 1:1 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 2:1 Патриотас Депортес Толима 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 0:1 Альянса Петролера Кукута Депортиво 3:0 Агилас Дорадас Хуниор 1:1 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 2:3 Хуниор Онсе Кальдас 1:1 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 1:0 Онсе Кальдас
Последние игры между собой
Ориенте Петролеро: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Агилас Дорадас: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Будет доступно позже.
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