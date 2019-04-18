Копа Судамерикана 2019

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Ориенте Петролеро
1:1
Второй тайм: 60'
Агилас Дорадас
0'
1:0
33' Гол
Jose Castillo III
1:1
38' Гол
Jader Obrian
60'
1
Киньонес
Ромель
12
Juan
Ribera
16
Ральдес
Рональд
20
Gustavo
Olguin
21
Julio
Perez
Peredo
7
Cleider
Alzate
6
Carlos
Enrique
Anez
14
Спердути
Маурисио
8
Norberto
Palmieri
10
Мугни
Лукас
18
Jose
Castillo
III
1
Дельгаду
Луиш
21
Daniel
Munoz
23
Hanyer
Mosquera
29
Carlos
Ramirez
I
17
Alvaro
Angulo
5
David
Contreras
28
Francisco
Javier
Rodriguez
Ibarra
8
Jader
Obrian
24
Juan
Otalvaro
7
Mauricio
Gomez
I
13
Daniel
Lloreda
Ориенте Петролеро
Агилас Дорадас

Ход матча

33'
Jose Castillo III
1:0
38'
1:1
Jader Obrian

Предыдущие игры

Ориенте Петролеро Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Стронгест 4:0 Ориенте Петролеро Гуабира 2:3 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 2:1 Реал Потоси Рояль Пари 1:3 Ориенте Петролеро
Агилас Дорадас 1:1 Ориенте Петролеро Аурора 3:2 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 4:1 Олвейз Рэди Боливар 3:0 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 0:1 Блуминг Насьональ Потоси 2:1 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 4:3 Сан-Хосе Оруро Дестройерс 0:0 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 2:0 Вильстерман Спорт Бойз Варнес 2:1 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 2:1 Стронгест Ориенте Петролеро 1:1 Гуабира Реал Потоси 1:1 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 1:1 Рояль Пари Ориенте Петролеро 2:1 Боливар Рояль Пари 1:0 Ориенте Петролеро
Агилас Дорадас Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Агилас Дорадас 0:1 Юнион Магнадела Чьяпас 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 0:0 Атлетико Уила Онсе Кальдас 2:0 Агилас Дорадас
Агилас Дорадас 1:1 Атлетико Букараманга Агилас Дорадас 1:1 Ориенте Петролеро Энвигадо 1:1 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 1:3 Энвигадо Санта-Фе 2:2 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 0:1 Индепендьенте Медельин Агилас Дорадас 1:2 Америка де Кали Хуниор 1:1 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 2:1 Патриотас Депортес Толима 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 0:1 Альянса Петролера Кукута Депортиво 3:0 Агилас Дорадас Хуниор 1:1 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 2:3 Хуниор Онсе Кальдас 1:1 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 1:0 Онсе Кальдас

Последние игры между собой

Ориенте Петролеро: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Агилас Дорадас: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Агилас Дорадас 1:1 Ориенте Петролеро Копа Судамерикана

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Jader Obrian бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Хосе Альфредо Кастильо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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