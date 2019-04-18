Копа Судамерикана 2019
Индепендьенте дель Валле
1:0
Второй тайм: 59'
Унион Санта-Фе
1:0
8' ГолAlejandro Cabeza
27
Леон
Луис
21
Франко
Алан
15
Jhon
Sanchez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Леон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Jhon SanchezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
10 Efren Mera
-
-
18 Andres Mena
-
-
Главный тренер: Репетто Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Yeimar GomezЗащитник
- Защитник
-
14 Bruno PittonЗащитник
-
11 Diego ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Marcos PeanoВратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Ход матча
8'
1:0
Предыдущие игры
Индепендьенте дель Валле Последние 20 матчей: +11 =5 -4Индепендьенте дель Валле 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Фуэрса Амарилья 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Эмелек Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле
Мушук Руна 0:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:0 CD America de Quito Индепендьенте дель Валле 3:0 Барселона Гуаякиль Guayaquil City 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Текнико Университарио Депортиво Куэнка 3:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:1 Макара Аукас 1:1 Индепендьенте дель Валле Эмелек 0:0 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Барселона Гуаякиль Индепендьенте дель Валле 3:1 Дельфин Эль Насьональ 1:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 4:0 Ривер Плейт Индепендьенте дель Валле 1:1 ЛДУ Кито Текнико Университарио 0:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:3 Универсидад Католика Кито
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле
Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Бельграно 0:0 Унион Санта-Фе Ривер Плейт 1:2 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 0:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:2 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 2:2 Патронато де Парана Унион Санта-Фе 0:3 Годой Крус Аргентинос Хуниорс 0:1 Унион Санта-Фе
Последние игры между собой
Индепендьенте дель Валле: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Санта-Фе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Загрузка...