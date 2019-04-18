Копа Судамерикана 2019

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Индепендьенте дель Валле
1:0
Второй тайм: 59'
Унион Санта-Фе
0'
1:0
8' Гол
Alejandro Cabeza
59'
13
Пиедра
Хамильтон
17
Angelo
Preciado
27
Леон
Луис
2
Luis
Geovanny
Segovia
6
Айяла
Луис
21
Франко
Алан
16
Кристиан
Пеллерано
15
Jhon
Sanchez
8
Enzo
Maidana
11
Cristian
Dajome
9
Alejandro
Cabeza
1
Фернандес
Нерео
4
Damian
Alberto
Martinez
28
Yeimar
Gomez
6
Боттинелли
Хонатан
14
Bruno
Pitton
11
Diego
Zabala
5
Nelson
Acevedo
30
Mauro
Pitton
7
Фрагапане
Франко
12
Nicolas
Mazzola
22
Franco
Troyansky
Индепендьенте дель Валле
Унион Санта-Фе

Ход матча

8'
Alejandro Cabeza
1:0

Предыдущие игры

Индепендьенте дель Валле Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Индепендьенте дель Валле 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Фуэрса Амарилья 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Эмелек Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле
Мушук Руна 0:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:0 CD America de Quito Индепендьенте дель Валле 3:0 Барселона Гуаякиль Guayaquil City 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Текнико Университарио Депортиво Куэнка 3:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:1 Макара Аукас 1:1 Индепендьенте дель Валле Эмелек 0:0 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Барселона Гуаякиль Индепендьенте дель Валле 3:1 Дельфин Эль Насьональ 1:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 4:0 Ривер Плейт Индепендьенте дель Валле 1:1 ЛДУ Кито Текнико Университарио 0:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:3 Универсидад Католика Кито
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле
Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Бельграно 0:0 Унион Санта-Фе Ривер Плейт 1:2 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 0:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:2 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 2:2 Патронато де Парана Унион Санта-Фе 0:3 Годой Крус Аргентинос Хуниорс 0:1 Унион Санта-Фе

Последние игры между собой

Индепендьенте дель Валле: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Санта-Фе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Копа Судамерикана

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Alejandro Cabeza бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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