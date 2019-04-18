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  3. Финляндия: Вейккауслига
СИК
0:0
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
9' Желтая карточка
Олейник Денис
61' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
71' Желтая карточка
Serge Atakayi
88' Желтая карточка
Сараярви Йессе
88' Желтая карточка
Хатакка Дани
88' Желтая карточка
Тарасов Иван
90'+4
1
Jesse
Oest
5
Хатакка
Дани
15
Эльхи
Тревор
30
Надсон
Жозе
23
Кадио
Дидье
58
Хетемай
Мехмет
7
Ягуби
Моштаг
8
Ерёменко
Сергей
77
Акофф
Дион
11
Олейник
Денис
28
Serge
Atakayi
88
Рудаков
Максим
3
Тойвомяки
Ханри
8
Рафинья
32
Обилор
Файтх
17
Алхо
Николай
22
Кайринен
Каан
14
Дальстрем
Себастьян
6
Сингх
Хармет
24
Лаппалайнен
Ласси
7
Eetu
Vertainen
77
Менса
Эванс
СИК
ХИК

Ход матча

9'
Олейник Денис
 
61'
Ягуби Моштаг
 
61'
 
Marco Bueno
Eetu Vertainen
64'
Jeremiah Streng
Акофф Дион
 
71'
Serge Atakayi
 
73'
 
Пелвас Аксели
Менса Эванс
75'
Jude Ekow Arthur
Ерёменко Сергей
 
80'
Сараярви Йессе
Serge Atakayi
 
83'
 
Тарасов Иван
Лаппалайнен Ласси
88'
Сараярви Йессе
 
88'
Хатакка Дани
 
88'
 
Тарасов Иван

Предыдущие игры

СИК Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Интер Турку 1:2 СИК СИК 1:0 ХИФК СИК 1:1 КПВ РоПС 3:2 СИК
КуПС 2:2 СИК Ильвес 2:1 СИК СИК 1:2 ВПС СИК 2:2 Интер Турку ХИК 1:0 СИК СИК 0:1 Хонка РоПС 0:1 СИК СИК 0:0 Лахти Мариехамн 1:0 СИК СИК 1:0 ТПС СИК 1:2 КуПС Кеми Кингс 0:0 СИК СИК 2:3 Ильвес ВПС 0:2 СИК СИК 0:0 ВПС Мариехамн 1:0 СИК
ХИК Последние 20 матчей: +12 =3 -5
КуПС 0:0 ХИК ХИК 0:1 Мидделфарт ХИК 2:1 Мариехамн Мариенлюст 1:5 ХИК
ХИК 2:1 Интер Турку Слагельс 0:2 ХИК ХИК 0:3 Б-93 Хиллерёд 1:4 ХИК Лахти 1:4 ХИК ХИК 2:3 Хонка Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 2:2 Мариехамн ХИК 1:0 ХИФК ХИК 3:1 Хаммарбю Глазго Рейнджерс 3:2 ХИК ТПС 0:4 ХИК ХИК 1:0 СИК ХИК 1:0 ВПС Хонка 0:0 ХИК Ильвес 1:2 ХИК

Последние игры между собой

СИК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 14
ХИК: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 4
ХИК 1:0 СИК Вейккауслига ХИК 4:0 СИК Вейккауслига СИК 0:1 ХИК Вейккауслига СИК 0:2 ХИК Вейккауслига
СИК 0:1 ХИК Кубок СИК 0:6 ХИК Вейккауслига ХИК 6:0 СИК Вейккауслига ХИК 0:0 СИК Вейккауслига СИК 1:1 ХИК Кубок СИК 2:3 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 СИК Вейккауслига СИК 3:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 СИК Вейккауслига СИК 1:2 ХИК Вейккауслига СИК 2:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 СИК Вейккауслига ХИК 1:0 СИК Вейккауслига СИК 1:0 ХИК Кубок лиги СИК 0:4 ХИК Кубок
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    9'
    Олейник Денис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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