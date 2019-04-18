СИК
0:0
Конец матча
Стадион: OmaSP Stadion
ХИК
9' Желтая карточкаОлейник Денис
61' Желтая карточкаЯгуби Моштаг
71' Желтая карточкаSerge Atakayi
88' Желтая карточкаСараярви Йессе
88' Желтая карточкаХатакка Дани
88' Желтая карточкаТарасов Иван
15
Эльхи
Тревор
30
Надсон
Жозе
23
Кадио
Дидье
77
Акофф
Дион
8
Рафинья
32
Обилор
Файтх
17
Алхо
Николай
77
Менса
Эванс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Эльхи ТреворЗащитник
-
30 Надсон ЖозеЗащитник
-
23 Кадио ДидьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Акофф ДионНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Малоло ОбедПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Alexei Eremenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
8 РафиньяЗащитник
-
32 Обилор ФайтхЗащитник
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Менса ЭвансНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 ЭлдерсонЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тарасов ИванПолузащитник
-
10 Marco BuenoНападающий
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
Ход матча
61'
71'
88'
88'
88'
Предыдущие игры
СИК Последние 20 матчей: +5 =6 -9Интер Турку 1:2 СИК СИК 1:0 ХИФК СИК 1:1 КПВ РоПС 3:2 СИК
ХИК Последние 20 матчей: +12 =3 -5КуПС 0:0 ХИК ХИК 0:1 Мидделфарт ХИК 2:1 Мариехамн Мариенлюст 1:5 ХИК
Последние игры между собой
СИК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 14
ХИК: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 4
СИК 0:1 ХИК Кубок СИК 0:6 ХИК Вейккауслига ХИК 6:0 СИК Вейккауслига ХИК 0:0 СИК Вейккауслига СИК 1:1 ХИК Кубок СИК 2:3 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 СИК Вейккауслига СИК 3:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 СИК Вейккауслига СИК 1:2 ХИК Вейккауслига СИК 2:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 СИК Вейккауслига ХИК 1:0 СИК Вейккауслига СИК 1:0 ХИК Кубок лиги СИК 0:4 ХИК Кубок
Загрузка...