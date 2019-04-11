Лига Европы 2018-2019

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Наполи
 
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Арсенал

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи
Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 3:0 Сампдория Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи Наполи 2:1 Лацио Наполи 2:0 Сассуоло
Арсенал Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Уотфорд 0:1 Арсенал Арсенал 2:0 Наполи Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл
Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Сити Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Кардифф Сити Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Челси

Последние игры между собой

Наполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Арсенал: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Арсенал 2:0 Наполи Лига Европы Наполи 2:0 Арсенал Лига чемпионов Арсенал 2:0 Наполи Лига чемпионов Арсенал 2:2 Наполи Кубок Эмирейтс
1/16 финала
2 Виктория Пльзень
4 Динамо Загреб
1 БАТЭ
3 Арсенал
1 Цюрих
5 Наполи
2 Брюгге
5 Ред Булл Зальцбург
2 Фенербахче
3 Зенит
1 Спортинг Л
2 Вильярреал
0 Селтик
3 Валенсия
1 Краснодар
1 Байер Л
1 Галатасарай
2 Бенфика
3 Шахтёр Донецк
6 Айнтрахт Фр
0 Рапид Вена
5 Интер Милан
0 Лацио
3 Севилья
4 Славия Прага
1 Генк
1 Мальмё
5 Челси
2 Олимпиакос
3 Динамо Киев
6 Ренн
4 Бетис
1/8 финала
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4 Наполи
3 Ред Булл Зальцбург
2 Зенит
5 Вильярреал
3 Валенсия
2 Краснодар
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1/4 финала
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1 Вильярреал
3 Валенсия
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1/2 финала
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Финал
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Арсенал

    До начала игры, которая состоится 18.04.2019, осталось 2 дня 20 часов 20 минут.
    • Новости
    Прогнозы на матч Наполи - Арсенал
    Наполи
    57.3% (43)
    Ничья
    34.7% (26)
    Арсенал
    8% (6)
    2:1 Наполи
    38.7% (29)
    1:1 Ничья
    29.3% (22)
    2:0 Наполи
    8% (6)
    3:1 Наполи
    6.7% (5)
    1:2 Арсенал
    5.3% (4)
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