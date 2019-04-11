Лига Европы 2018-2019
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи
Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 3:0 Сампдория Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи Наполи 2:1 Лацио Наполи 2:0 Сассуоло
Арсенал Последние 20 матчей: +13 =1 -6Уотфорд 0:1 Арсенал Арсенал 2:0 Наполи Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл
Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Сити Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Кардифф Сити Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Челси
Последние игры между собой
Наполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Арсенал: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Наполи
57.3% (43)
Ничья
34.7% (26)
Арсенал
8% (6)
2:1 Наполи
38.7% (29)
1:1 Ничья
29.3% (22)
2:0 Наполи
8% (6)
3:1 Наполи
6.7% (5)
1:2 Арсенал
5.3% (4)
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