Украина: Премьер-лига 2018-2019
Олимпик Донецк
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Десна
12
Betim
Halimi
78
Ксёнз
Павел
88
Валеев
Ринар
47
Вантух
Роман
25
Matar
Dieye
44
Паст
Евгений
- Основной состав
-
12 Betim HalimiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Ксёнз ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Валеев РинарПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Вантух РоманПолузащитник
-
25 Matar DieyeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шевчук Вячеслав
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =6 -10Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:3 Александрия Звезда Кропивницкий 1:1 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк Заря 0:0 Олимпик Донецк
Десна Последние 20 матчей: +8 =3 -9Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна
Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Львов 1:3 Десна Десна 0:2 Ворскла Кристалл Херсон 2:3 Десна Динамо Киев 4:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Олимпик Донецк Заря 0:2 Десна
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Десна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|53 - 9
|60
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|23
|17
|2
|4
|43 - 13
|53
|3.
|Александрия
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|31 - 20
|41
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|27 - 35
|33
|5.
|Заря
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|30 - 23
|32
|6.
|Львов
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|21 - 23
|30
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|18 - 32
|29
|2.
|Десна
|0:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|23 - 24
|29
|3.
|Карпаты
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|29 - 37
|21
|4.
|Олимпик Донецк
|0:0 Заявка
|23
|4
|9
|10
|25 - 33
|21
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|12 - 33
|16
|6.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|12 - 42
|12
Олимпик Донецк
52.7% (88)
Ничья
40.7% (68)
Десна
6.6% (11)
1:1 Ничья
32.9% (55)
1:0 Олимпик Донецк
31.7% (53)
2:1 Олимпик Донецк
14.4% (24)
0:0 Ничья
5.4% (9)
2:0 Олимпик Донецк
4.2% (7)
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