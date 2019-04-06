Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Олимпик Донецк
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Десна
0' 9'
12
Betim
Halimi
4
Гришко
Дмитрий
44
Цымбалюк
Евгений
74
Снурницин
Игорь
78
Ксёнз
Павел
8
Политыло
Сергей
88
Валеев
Ринар
9
Гай
Алексей
47
Вантух
Роман
25
Matar
Dieye
63
До
Коуто
Тейшейра
Максим
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
33
Слинкин
Андрей
7
Огиря
Владислав
90
Богданов
Андрей
27
Старенький
Сергей
19
Фаворов
Артём
12
Картушов
Егор
10
Филиппов
Александр
Олимпик Донецк
Десна

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:3 Александрия Звезда Кропивницкий 1:1 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк Заря 0:0 Олимпик Донецк
Десна Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна
Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Львов 1:3 Десна Десна 0:2 Ворскла Кристалл Херсон 2:3 Десна Динамо Киев 4:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Олимпик Донецк Заря 0:2 Десна

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Десна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Олимпик Донецк 1:1 Десна Премьер-лига Десна 0:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Десна 1:2 Олимпик Донецк Первая лига

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 23 19 3 1 53 - 9 60
2. Динамо Киев Заявка 23 17 2 4 43 - 13 53
3. Александрия Заявка 23 12 5 6 31 - 20 41
4. Мариуполь Заявка 23 9 6 8 27 - 35 33
5. Заря Заявка 23 8 8 7 30 - 23 32
6. Львов Заявка 23 7 9 7 21 - 23 30

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 23 9 2 12 18 - 32 29
2. Десна 0:0 Заявка 23 8 5 10 23 - 24 29
3. Карпаты Заявка 22 5 6 11 29 - 37 21
4. Олимпик Донецк 0:0 Заявка 23 4 9 10 25 - 33 21
5. Черноморец Од Заявка 21 4 4 13 12 - 33 16
6. Арсенал-Киев Заявка 22 3 3 16 12 - 42 12
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:0 Десна
Олимпик Донецк
52.7% (88)
Ничья
40.7% (68)
Десна
6.6% (11)
1:1 Ничья
32.9% (55)
1:0 Олимпик Донецк
31.7% (53)
2:1 Олимпик Донецк
14.4% (24)
0:0 Ничья
5.4% (9)
2:0 Олимпик Донецк
4.2% (7)
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