Украина: Премьер-лига 2018-2019
Черноморец Од
1:3
Второй тайм: 80'
Стадион: Черноморец
Арсенал-Киев
0:1
5' ГолМезу Гаэтан Мисси
23' Желтая карточкаМорозенко Евгений
0:2
26' ПенальтиВакуленко Сергей
32' Желтая карточкаПавлов Василий
0:3
37' ГолОреховский Павел
45' Желтая карточкаРыжук Дмитрий
47' Желтая карточкаАвагимян Артур
54' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
1:3
62' ГолЧорний Артём
76' Желтая карточкаКадымян Гегам
15
Грачёв
Глеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Грачёв ГлебЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Чорний АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Червенков Ангел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Янаков ДенисПолузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Leonov
Ход матча
5'
26'
0:2
32'
37'
45'
47'
62'
1:3
76'
Предыдущие игры
Черноморец Од Последние 20 матчей: +3 =3 -14Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од
Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Александрия 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Мариуполь Черноморец Од 3:0 Александрия Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Львов Ворскла 2:1 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Динамо Киев Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од
Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +3 =3 -14Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна
Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Десна 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:5 Заря Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од Александрия 1:0 Арсенал-Киев
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Арсенал-Киев: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Арсенал-Киев 0:1 Черноморец Од Премьер-лига Арсенал-Киев 0:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Черноморец Од 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|53 - 9
|60
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|23
|17
|2
|4
|43 - 13
|53
|3.
|Александрия
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|31 - 20
|41
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|27 - 35
|33
|5.
|Заря
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|30 - 23
|32
|6.
|Львов
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|21 - 23
|30
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|25 - 24
|31
|2.
|Ворскла
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|18 - 32
|29
|3.
|Карпаты
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|29 - 37
|21
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|25 - 35
|20
|5.
|Черноморец Од
|1:3 Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 36
|16
|6.
|Арсенал-Киев
|3:1 Заявка
|23
|4
|3
|16
|15 - 43
|15
Черноморец Од
69.6% (117)
Ничья
25% (42)
Арсенал-Киев
5.4% (9)
1:0 Черноморец Од
41.7% (70)
2:1 Черноморец Од
21.4% (36)
1:1 Ничья
17.9% (30)
2:0 Черноморец Од
6% (10)
0:0 Ничья
5.4% (9)
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