Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Черноморец Од
1:3
Второй тайм: 80'

Стадион:
Арсенал-Киев
0'
0:1
5' Гол
Мезу Гаэтан Мисси
23' Желтая карточка
Морозенко Евгений
0:2
26' Пенальти
Вакуленко Сергей
32' Желтая карточка
Павлов Василий
0:3
37' Гол
Ореховский Павел
45' Желтая карточка
Рыжук Дмитрий
47' Желтая карточка
Авагимян Артур
54' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
1:3
62' Гол
Чорний Артём
76' Желтая карточка
Кадымян Гегам
80'
1
Литовченко
Сергей
Сергеевич
5
Рыжук
Дмитрий
15
Грачёв
Глеб
33
Мищенко
Андрей
23
Норенков
Денис
20
Бабенко
Руслан
34
Танчик
Владимир
11
Морозенко
Евгений
10
Гошкодеря
Виталий
99
Вильяльмссон
Арни
24
Павлов
Василий
77
Пидкивка
Роман
29
Жичиков
Максим
79
Вакуленко
Сергей
44
Сагуткин
Данила
74
Дубинчак
Владислав
9
Домбровский
Андрей
91
Мудрик
Михайло
23
Танковский
Вячеслав
16
Ореховский
Павел
22
Авагимян
Артур
27
Мезу
Гаэтан
Мисси
Черноморец Од
Арсенал-Киев

Ход матча

5'
0:1
Мезу Гаэтан Мисси
(Пидкивка Роман)
23'
Морозенко Евгений
 
26'
0:2
Вакуленко Сергей
32'
Павлов Василий
 
37'
0:3
Ореховский Павел
(Мезу Гаэтан Мисси)
45'
Рыжук Дмитрий
 
46'
Чорний Артём
Павлов Василий
 
47'
 
Авагимян Артур
54'
 
Танковский Вячеслав
55'
 
Кадымян Гегам
Авагимян Артур
62'
Чорний Артём
(Танчик Владимир)
1:3
63'
 
Липартия Джаба
Мудрик Михайло
72'
Семенив Дмитрий
Вильяльмссон Арни
 
76'
 
Кадымян Гегам
79'
 
Ковпак Александр
Мезу Гаэтан Мисси

Предыдущие игры

Черноморец Од Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од
Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Александрия 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Мариуполь Черноморец Од 3:0 Александрия Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Львов Ворскла 2:1 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Динамо Киев Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од
Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна
Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Десна 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:5 Заря Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од Александрия 1:0 Арсенал-Киев

Последние игры между собой

Черноморец Од: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Арсенал-Киев: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 1:2 Черноморец Од Кубок
Арсенал-Киев 0:1 Черноморец Од Премьер-лига Арсенал-Киев 0:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Черноморец Од 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 23 19 3 1 53 - 9 60
2. Динамо Киев Заявка 23 17 2 4 43 - 13 53
3. Александрия Заявка 23 12 5 6 31 - 20 41
4. Мариуполь Заявка 23 9 6 8 27 - 35 33
5. Заря Заявка 23 8 8 7 30 - 23 32
6. Львов Заявка 23 7 9 7 21 - 23 30

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 23 9 4 10 25 - 24 31
2. Ворскла Заявка 23 9 2 12 18 - 32 29
3. Карпаты Заявка 22 5 6 11 29 - 37 21
4. Олимпик Донецк Заявка 23 4 8 11 25 - 35 20
5. Черноморец Од 1:3 Заявка 22 4 4 14 13 - 36 16
6. Арсенал-Киев 3:1 Заявка 23 4 3 16 15 - 43 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев
Черноморец Од
69.6% (117)
Ничья
25% (42)
Арсенал-Киев
5.4% (9)
1:0 Черноморец Од
41.7% (70)
2:1 Черноморец Од
21.4% (36)
1:1 Ничья
17.9% (30)
2:0 Черноморец Од
6% (10)
0:0 Ничья
5.4% (9)
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