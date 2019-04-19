Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4279
Эльфсборг
0'
0:1
23' Гол
Леви Джонатан
43' Желтая карточка
Холмен Самуэль
55' Желтая карточка
Сандберг Ноа
1:1
60' Гол
Эдвардс Кертис
74' Желтая карточка
Joakim Nilsson II
90'+5
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сандберг
Ноа
2
Петтерссон
Том
20
Ссеванкамбо
Исак
3
Теки
Тесфальдет
17
Эдвардс
Кертис
10
Айеш
Хосам
15
Моррисон
Равел
88
Селларс
Джерелл
99
Исламович
Дино
1
Стур-Эллегор
Кевин
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
12
Joakim
Nilsson
II
20
Simon
Strand
21
Леви
Джонатан
18
Ольссон
Симон
8
Холмен
Самуэль
16
Robert
Gojani
9
Цибицки
Павел
19
Kevin
Kabran
Эстерсунд
4-2-3-1
Эльфсборг
4-5-1

Ход матча

23'
0:1
Леви Джонатан
(Kevin Kabran)
43'
 
Холмен Самуэль
55'
Сандберг Ноа
 
60'
Эдвардс Кертис
(Айеш Хосам)
1:1
66'
Хопкатт Джейми
Селларс Джерелл
 
70'
 
Лундевалль Симон
Kevin Kabran
74'
 
Joakim Nilsson II
81'
 
Jesper Karlsson
Леви Джонатан
85'
Колкетт Чарли
Моррисон Равел
 
90'
Фрицсон Лудвиг
Айеш Хосам
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 11
  • 7 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд
Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Далкурд Юргорден 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна Сириус 0:1 Эстерсунд
Эльфсборг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг
Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Эльфсборг 0:0 Далкурд Треллеборг 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сириус 4:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Хеккен Хаммарбю 0:1 Эльфсборг

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Эльфсборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Эльфсборг 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эстерсунд 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:4 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Кубок Швеции
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Хеккен 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Хельсинборг 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Сириус 3 2 0 1 6 - 4 6
5. АИК 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Эльфсборг 4 1 2 1 5 - 6 5
7. Эстерсунд 4 1 2 1 4 - 5 5
8. АФК Эскильстуна 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Мальмё 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Сундсвалль 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Гётеборг 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Фалькенберг 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Хаммарбю 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Норрчёпинг 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Кальмар 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Эребру 3 0 1 2 1 - 5 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Холмен Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Леви Джонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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