Швеция: Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
1:1
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена Зрители: 4279
Эльфсборг
0:1
23' ГолЛеви Джонатан
43' Желтая карточкаХолмен Самуэль
55' Желтая карточкаСандберг Ноа
1:1
60' ГолЭдвардс Кертис
74' Желтая карточкаJoakim Nilsson II
77
Сандберг
Ноа
10
Айеш
Хосам
20
Simon
Strand
19
Kevin
Kabran
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Айеш ХосамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Kevin KabranНападающий
- Запасные игроки
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
31 Tim Roenning
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
23'
0:1
43'
55'
60'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 11
-
7 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +10 =4 -6Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд
Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Далкурд Юргорден 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна Сириус 0:1 Эстерсунд
Эльфсборг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг
Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Эльфсборг 0:0 Далкурд Треллеборг 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сириус 4:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Хеккен Хаммарбю 0:1 Эльфсборг
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Эльфсборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Хеккен
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Хельсинборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Сириус
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|АИК
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Эльфсборг
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|7.
|Эстерсунд
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|АФК Эскильстуна
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Мальмё
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Сундсвалль
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Гётеборг
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Фалькенберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Хаммарбю
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Норрчёпинг
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Кальмар
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Эребру
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
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