Швеция: Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
4:3
Конец матча
Стадион: Oestgoetaporten Зрители: 7210
Фалькенберг
18' Желтая карточкаМатисен Маркус
1:0
37' ГолХольмберг Карл
1:1
40' Гол в свои воротаФранссон Александер
2:1
42' ГолЛарссон Джордан
45' Желтая карточкаБьёркенгрен Йон
2:2
49' ГолКристоффер Карлссон
3:2
54' ГолЛарссон Джордан
58' Желтая карточкаЛарссон Джордан
72' Вторая желтая карточкаЛарссон Джордан
3:3
87' ГолEdi Sylisufaj
4:3
90' ГолЛарсен Каспер
90' Желтая карточкаХольмберг Карл
22
Смит
Иан
III
21
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Скрабб СимонНападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
18'
37'
1:0
40'
42'
2:1
45'
49'
54'
58'
72'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 13
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг
Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:1 Фаренсе Маттерсбург 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Линчёпинг Сити 3:2 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Эребру Броммапойкарна 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд
Фалькенберг Последние 20 матчей: +7 =3 -10Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг
Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Мьельбю Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Фалькенберг 0:2 ГАИС Норрбю 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:0 Вернаму АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Браге
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Хеккен
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Хельсинборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Сириус
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|АИК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Эльфсборг
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|7.
|Норрчёпинг
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|8.
|Эстерсунд
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|АФК Эскильстуна
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Мальмё
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Сундсвалль
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Эребру
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Гётеборг
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Фалькенберг
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Хаммарбю
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Кальмар
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
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