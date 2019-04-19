Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
4:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 7210
Фалькенберг
0'
18' Желтая карточка
Матисен Маркус
1:0
37' Гол
Хольмберг Карл
1:1
40' Гол в свои ворота
Франссон Александер
2:1
42' Гол
Ларссон Джордан
45' Желтая карточка
Бьёркенгрен Йон
2:2
49' Гол
Кристоффер Карлссон
3:2
54' Гол
Ларссон Джордан
58' Желтая карточка
Ларссон Джордан
72' Вторая желтая карточка
Ларссон Джордан
3:3
87' Гол
Edi Sylisufaj
4:3
90' Гол
Ларсен Каспер
90' Желтая карточка
Хольмберг Карл
90'+6
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
6
Ларсен
Каспер
4
Герсон
Ларс
22
Смит
Иан
III
99
Хакшабанович
Сеад
7
Франссон
Александер
21
Терн
Симон
8
Тораринссон
Гудмундур
11
Ларссон
Джордан
5
Нюман
Кристоффер
16
Hampus
Nilsson
14
Карлссон
Пер
I
4
Юханссон
Карл
II
8
Карлссон
Тобиас
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
25
Tobias
Englund
9
Nsima
Peter
Норрчёпинг
3-5-2
Фалькенберг
4-5-1

Ход матча

18'
 
Матисен Маркус
24'
Хольмберг Карл
Нюман Кристоффер
 
37'
Хольмберг Карл
(Терн Симон)
1:0
40'
1:1
Франссон Александер
42'
Ларссон Джордан
2:1
45'
 
Бьёркенгрен Йон
49'
2:2
Кристоффер Карлссон
(Nsima Peter)
54'
Ларссон Джордан
(Хольмберг Карл)
3:2
57'
Скрабб Симон
Хакшабанович Сеад
 
58'
Ларссон Джордан
 
71'
 
Edi Sylisufaj
Nsima Peter
71'
 
Веде Антон
Бьёркенгрен Йон
72'
Ларссон Джордан
 
85'
 
Чибуйке Джон
Tobias Englund
87'
3:3
Edi Sylisufaj
(Юханссон Карл II)
90'
Alexander Jakobsen
Хольмберг Карл
 
90'
Ларсен Каспер
(Тораринссон Гудмундур)
4:3
90'
Хольмберг Карл
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 13
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг
Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:1 Фаренсе Маттерсбург 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Линчёпинг Сити 3:2 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Эребру Броммапойкарна 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд
Фалькенберг Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг
Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Мьельбю Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Фалькенберг 0:2 ГАИС Норрбю 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:0 Вернаму АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Браге

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Норрчёпинг 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:3 Фалькенберг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:3 Норрчёпинг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 5:1 Фалькенберг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Хеккен 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Хельсинборг 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Сириус 3 2 0 1 6 - 4 6
5. АИК 4 1 2 1 3 - 3 5
6. Эльфсборг 4 1 2 1 5 - 6 5
7. Норрчёпинг 4 1 2 1 7 - 8 5
8. Эстерсунд 4 1 2 1 4 - 5 5
9. АФК Эскильстуна 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Мальмё 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Сундсвалль 3 1 1 1 6 - 6 4
12. Эребру 4 1 1 2 3 - 6 4
13. Гётеборг 3 1 0 2 5 - 5 3
14. Фалькенберг 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Хаммарбю 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Кальмар 3 0 2 1 3 - 5 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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