Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эребру
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 11221
АИК
0'
47' Желтая карточка
Jack Lahne
1:0
57' Гол
Filip Rogic
1:1
59' Гол
Элюнусси Тарик
74' Желтая карточка
Daniel Bjoerkman
2:1
90' Гол
Filip Rogic
90' Желтая карточка
Filip Rogic
90'+6
1
Янссон
Оскар
15
Martin
Lorentzon
II
14
Michael
Almebaeck
23
Daniel
Bjoerkman
2
Бьёрнквист
Даниэль
7
Бертильссон
Юхан
25
Герзич
Нордин
20
Filip
Rogic
3
Kevin
Wright
9
Проделль
Виктор
99
Страндберг
Карлос
34
Линнер
Оскар
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
21
Сундгрен
Даниэль
11
Сильва
Стефан
7
Ларссон
Себастьян
20
Элюнусси
Тарик
9
Линдквист
Расмус
36
Гойтом
Хенок
28
Jack
Lahne
Эребру
3-5-2
АИК
3-5-2

Ход матча

46'
Jake Larsson
Kevin Wright
 
47'
 
Jack Lahne
57'
Filip Rogic
(Бьёрнквист Даниэль)
1:0
59'
1:1
Элюнусси Тарик
(Гойтом Хенок)
63'
 
Салетрос Антон
Сильва Стефан
74'
Daniel Bjoerkman
 
75'
Arvid Brorsson
Daniel Bjoerkman
 
80'
 
Heradi Rashidi
Линдквист Расмус
84'
Броберг Мартин
Проделль Виктор
 
84'
 
Обаси Чинеду
Jack Lahne
90'
Filip Rogic
(Jake Larsson)
2:1
90'
Filip Rogic
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 17
  • 3 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +6 =6 -8
АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн
Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:2 Пахтакор Копенгаген 0:0 Эребру Эребру 3:2 Сириус Эребру 4:2 Линчёпинг Сити Эребру 1:3 Гётеборг Норрчёпинг 3:2 Эребру Мальмё 4:0 Эребру Эребру 1:1 Юргорден Далкурд 1:0 Эребру АИК 1:1 Эребру Эребру 4:0 Треллеборг
АИК Последние 20 матчей: +9 =10 -1
АИК 2:1 Сириус Норрчёпинг 0:0 АИК АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна
АИК 1:1 АФК Эскильстуна Эстер 2:4 АИК АИК 1:0 Эргрюте Норрбю 1:1 АИК АИК 1:0 Йёнчёпинг Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Сундсвалль 1:1 АИК Васалунд 0:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Юргорден 0:0 АИК АИК 1:1 Эребру Далкурд 0:4 АИК Гётеборг 0:2 АИК

Последние игры между собой

Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Кубок Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан
АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 4:2 АИК Аллсвенскан Эребру 3:0 АИК Товарищеские матчи АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:3 АИК Товарищеские матчи АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 АИК Аллсвенскан Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан АИК 1:3 Эребру Товарищеские матчи Эребру 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Эребру Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Хеккен 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Хельсинборг 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Сириус 3 2 0 1 6 - 4 6
5. АИК 4 1 2 1 3 - 3 5
6. Эльфсборг 4 1 2 1 5 - 6 5
7. Норрчёпинг 4 1 2 1 7 - 8 5
8. Эстерсунд 4 1 2 1 4 - 5 5
9. АФК Эскильстуна 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Мальмё 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Сундсвалль 3 1 1 1 6 - 6 4
12. Эребру 4 1 1 2 3 - 6 4
13. Гётеборг 3 1 0 2 5 - 5 3
14. Фалькенберг 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Хаммарбю 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Кальмар 3 0 2 1 3 - 5 2
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    90'
    Filip Rogic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Filip Rogic бьет в цель!
  • 84'
    АИК делает замену. Jack Lahne уходит с поля, а Обаси Чинеду выходит на его замену.
  • 84'
    Эребру делает замену. Проделль Виктор уходит с поля, а Броберг Мартин выходит на его замену.
  • 80'
    АИК делает замену. Линдквист Расмус уходит с поля, а Heradi Rashidi выходит на его замену.
  • 75'
    Эребру делает замену. Daniel Bjoerkman уходит с поля, а Arvid Brorsson выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    74'
    Daniel Bjoerkman получил желтую карточку от судьи
  • 63'
    АИК делает замену. Сильва Стефан уходит с поля, а Салетрос Антон выходит на его замену.
  • Описание гола
    59'
    Г О О О О Л - Элюнусси Тарик бьет в цель!
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Filip Rogic бьет в цель!
  • Желтая карточка
    47'
    Jack Lahne получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Эребру делает замену. Kevin Wright уходит с поля, а Jake Larsson выходит на его замену.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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