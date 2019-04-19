Швеция: Аллсвенскан 2019
Эребру
2:1
Конец матча
Стадион: Берн Арена Зрители: 11221
АИК
47' Желтая карточкаJack Lahne
1:0
57' ГолFilip Rogic
1:1
59' ГолЭлюнусси Тарик
74' Желтая карточкаDaniel Bjoerkman
2:1
90' ГолFilip Rogic
90' Желтая карточкаFilip Rogic
20
Filip
Rogic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Filip RogicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Michael OmohНападающий
- Нападающий
-
21 Simon Amin
-
12 Jake Larsson
-
-
13 Rodin Deprem
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
28 Jack LahneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
47'
57'
59'
1:1
74'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 17
-
3 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +6 =6 -8АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн
Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:2 Пахтакор Копенгаген 0:0 Эребру Эребру 3:2 Сириус Эребру 4:2 Линчёпинг Сити Эребру 1:3 Гётеборг Норрчёпинг 3:2 Эребру Мальмё 4:0 Эребру Эребру 1:1 Юргорден Далкурд 1:0 Эребру АИК 1:1 Эребру Эребру 4:0 Треллеборг
АИК Последние 20 матчей: +9 =10 -1АИК 2:1 Сириус Норрчёпинг 0:0 АИК АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна
Последние игры между собой
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 4:2 АИК Аллсвенскан Эребру 3:0 АИК Товарищеские матчи АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:3 АИК Товарищеские матчи АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 АИК Аллсвенскан Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан АИК 1:3 Эребру Товарищеские матчи Эребру 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Хеккен
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Хельсинборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Сириус
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|АИК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Эльфсборг
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|7.
|Норрчёпинг
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|8.
|Эстерсунд
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|АФК Эскильстуна
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Мальмё
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Сундсвалль
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Эребру
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Гётеборг
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Фалькенберг
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Хаммарбю
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Кальмар
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
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