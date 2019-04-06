Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
1:0
18' Гол в свои воротаЦех Бенедикт
26' Желтая карточкаБериша Мергим
28' Желтая карточкаТот Даниэль
27
Emanuel
Aiwu
10
Тот
Даниэль
16
Шмидт
Патрик
23
Цех
Бенедикт
19
Карич
Эмир
22
Нутц
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шмидт ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Marcus MaierПолузащитник
-
11 Бакыш СинанНападающий
-
31 Пуш КоляНападающий
-
-
Главный тренер: Reiner Geyer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Губари ШеркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Wolfgang Luisser
Ход матча
18'
1:0
26'
28'
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +9 =6 -5Маттерсбург-2 1:3 Адмира Адмира 0:0 Леобендорф Рапид Вена 3:0 Адмира Трайскирхен 1:3 Адмира
Вольфсбергер 2:2 Адмира Адмира 1:1 Нойзидль-ам-Зе-1919 Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Брюк/Лейта 1:2 Адмира Альтах 0:1 Адмира Адмира 3:0 Ваккер Инсбрук Адмира 2:0 Флоридсдорфер Адмира 1:2 Нойзидль-ам-Зе-1919 Адмира 1:1 Лафниц Адмира 0:1 Эбрайхсдорф Адмира 3:1 Хорн Адмира 4:0 Трайскирхен Штурм 3:0 Адмира Адмира 2:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 2:2 Адмира Адмира 1:2 Аустрия Вена
Альтах Последние 20 матчей: +5 =6 -9Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира
Вольфсбергер 0:0 Альтах Альтах 2:4 Балинген Альтах 2:2 Ваккер-2 Инсбрук Ред Булл Зальцбург 0:0 Альтах Альтах 1:1 Ваттенс Санкт-Галлен 4:2 Альтах Альтах 2:0 Вадуц Альтах 4:4 Ройтлинген Альтах 6:1 Хартберг Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Альтах 0:2 Штурм Альтах 6:3 Ваккер-2 Инсбрук Ваккер Инсбрук 1:0 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Альтах 0:3 ЛАСК
Последние игры между собой
Адмира: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Альтах: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 2:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Альтах Бундеслига Альтах 0:2 Адмира Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|19
|2.
|Маттерсбург
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|15
|3.
|Хартберг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|14
|4.
|Адмира
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|13
|5.
|Альтах
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|12
|6.
|Ваккер Инсбрук
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|11
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