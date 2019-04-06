Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
Адмира
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Альтах
0'
1:0
18' Гол в свои ворота
Цех Бенедикт
26' Желтая карточка
Бериша Мергим
28' Желтая карточка
Тот Даниэль
37'
1
Ляйтнер
Андреас
27
Emanuel
Aiwu
6
Шёссвендтер
Кристоф
4
Sebastian
Bauer
8
Цвиршиц
Штефан
10
Тот
Даниэль
19
Wilhelm
Vorsager
14
Morten
Hjulmand
3
Milos
Spasic
16
Шмидт
Патрик
9
Sasa
Kalajdzic
1
Кобрас
Мартин
28
Андерсон
Оливейра
23
Цех
Бенедикт
5
Нетцер
Филипп
19
Карич
Эмир
11
Майлингер
Марко
4
Samuel
Gouet
18
Цвишенбруггер
Ян
22
Нутц
Штефан
30
Manfred
Fischer
37
Бериша
Мергим
Адмира
3-5-2
Альтах
4-4-2

Ход матча

18'
Цех Бенедикт
1:0
26'
 
Бериша Мергим
28'
Тот Даниэль
 

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Маттерсбург-2 1:3 Адмира Адмира 0:0 Леобендорф Рапид Вена 3:0 Адмира Трайскирхен 1:3 Адмира
Вольфсбергер 2:2 Адмира Адмира 1:1 Нойзидль-ам-Зе-1919 Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Брюк/Лейта 1:2 Адмира Альтах 0:1 Адмира Адмира 3:0 Ваккер Инсбрук Адмира 2:0 Флоридсдорфер Адмира 1:2 Нойзидль-ам-Зе-1919 Адмира 1:1 Лафниц Адмира 0:1 Эбрайхсдорф Адмира 3:1 Хорн Адмира 4:0 Трайскирхен Штурм 3:0 Адмира Адмира 2:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 2:2 Адмира Адмира 1:2 Аустрия Вена
Альтах Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира
Вольфсбергер 0:0 Альтах Альтах 2:4 Балинген Альтах 2:2 Ваккер-2 Инсбрук Ред Булл Зальцбург 0:0 Альтах Альтах 1:1 Ваттенс Санкт-Галлен 4:2 Альтах Альтах 2:0 Вадуц Альтах 4:4 Ройтлинген Альтах 6:1 Хартберг Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Альтах 0:2 Штурм Альтах 6:3 Ваккер-2 Инсбрук Ваккер Инсбрук 1:0 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Альтах 0:3 ЛАСК

Последние игры между собой

Адмира: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Альтах: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Альтах 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига
Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 2:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Альтах Бундеслига Альтах 0:2 Адмира Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Рапид Вена 1:0 2 2 0 0 4 - 0 19
2. Маттерсбург 0:0 2 0 1 1 1 - 2 15
3. Хартберг 0:0 2 0 1 1 0 - 2 14
4. Адмира 1:0 2 1 0 1 1 - 3 13
5. Альтах 0:1 2 1 0 1 2 - 2 12
6. Ваккер Инсбрук 0:1 2 1 0 1 2 - 1 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Тот Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Бериша Мергим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Цех Бенедикт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...