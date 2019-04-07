Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Хобро
1:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Ольборг
0'
1:0
20' Гол
Киркеволд Пол
20'
1
Jesper
Rask
27
Mathias
Haarup
3
Jesper
Boege
24
Rasmus
Minor
Petersen
6
Nicholas
Gotfredsen
26
Martin
Mikkelsen
7
Vito
Hammershoej-Mistrati
12
Дамборг
Йонас
17
Бабаян
Эдгар
19
Кристофферсен
Юлиан
10
Киркеволд
Пол
1
Ринне
Якоб
6
Kristoffer
Pallesen
5
Окоре
Жорес
32
Педерсен
Каспер
11
Окс
Филипп
17
Куск
Каспер
16
Magnus
Christensen
III
7
Oliver
Abildgaard
25
Frederik
Boersting
30
Wessam
Abou
Ali
10
Андерсен
Лукас
Хобро
4-4-2
Ольборг
4-4-2

Ход матча

20'
Киркеволд Пол
1:0
  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро
Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро Хобро 0:0 Сённерйюск Брондбю 1:0 Хобро Хобро 0:1 Раннерс Хобро 1:0 Вендсиссель Хобро 2:4 Оденсе Оденсе 1:0 Хобро Хобро 1:0 Вайле Эсбьерг 2:0 Хобро
Ольборг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус
Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Ольборг 3:0 Сённерйюск Митьюлланд 2:1 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Ольборг 5:3 Вайле Ольборг 2:2 Шлёнск Ольборг 1:0 Десна Ольборг 6:0 Тистед Ольборг 1:2 Хобро Оденсе 1:2 Ольборг Ольборг 2:4 Хорсенс Эсбьерг 1:4 Ольборг Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 1:1 Копенгаген

Последние игры между собой

Хобро: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 10
Ольборг: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 3
Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 1:2 Хобро Товарищеские матчи Хобро 0:5 Ольборг Суперлига Дании Хобро 1:1 Ольборг Товарищеские матчи
Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:0 Хобро Товарищеские матчи Ольборг 6:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 1:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 1:2 Ольборг Товарищеские матчи Хобро 2:1 Ольборг Кубок Хобро 2:2 Ольборг 2-й дивизион
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Киркеволд Пол забивает!
  • Офсайд
    19'
    Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг в офсайде
  • 19'
    Вратарь парирует удар, который нанес Куск Каспер, и мяч снова в игре
  • Фол, нарушение
    18'
    Вито Хаммершой-Мистрати делает подножку сопернику.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 17'
    Окс Филипп из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 17'
    Хобро контролирует мяч.
  • 16'
    Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • Угловой
    14'
    Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
  • 14'
    Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 11'
    Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Ольборг имеет хороший шанс забить.
  • 11'
    Магнус Кристенсен из команды Ольборг делает пас партнеру.
  • 10'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает пас партнеру.
  • Офсайд
    9'
    Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
  • 9'
    Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает пас партнеру.
  • 9'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Окс Филипп из команды Ольборг делает пас партнеру.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 8'
    Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Киркеволд Пол из команды Хобро подал угловой справа.
  • 7'
    Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    7'
    Киркеволд Пол из команды Хобро подал угловой справа.
  • 7'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    Хобро начинает контратаку
  • 6'
    Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Опасность предотвращена - Киркеволд Пол из команды Хобро вступил в отбор удачно
  • 4'
    Ольборг начинает контратаку
  • 4'
    Оливер Абильгард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    2'
    Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
  • Фол, нарушение
    2'
    Андерсен Лукас делает подножку сопернику.
  • Фол, нарушение
    1'
    Йеспер Боге делает подножку сопернику.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Хобро начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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