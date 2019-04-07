Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
1:0
20' ГолКиркеволд Пол
17
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
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Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Окс ФилиппЗащитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
20'
1:0
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +5 =5 -10Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро
Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро Хобро 0:0 Сённерйюск Брондбю 1:0 Хобро Хобро 0:1 Раннерс Хобро 1:0 Вендсиссель Хобро 2:4 Оденсе Оденсе 1:0 Хобро Хобро 1:0 Вайле Эсбьерг 2:0 Хобро
Ольборг Последние 20 матчей: +8 =5 -7Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус
Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Ольборг 3:0 Сённерйюск Митьюлланд 2:1 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Ольборг 5:3 Вайле Ольборг 2:2 Шлёнск Ольборг 1:0 Десна Ольборг 6:0 Тистед Ольборг 1:2 Хобро Оденсе 1:2 Ольборг Ольборг 2:4 Хорсенс Эсбьерг 1:4 Ольборг Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 1:1 Копенгаген
Последние игры между собой
Хобро: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 10
Ольборг: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 3
Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:0 Хобро Товарищеские матчи Ольборг 6:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 1:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 1:2 Ольборг Товарищеские матчи Хобро 2:1 Ольборг Кубок Хобро 2:2 Ольборг 2-й дивизион
Будет доступно позже.
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