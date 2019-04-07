Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Вайле
4:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Сённерйюск
0'
1:0
4' Гол
Гринь Сергей
2:0
22' Гол
Финнбогасон Къяртан
25' Желтая карточка
Гринь Сергей
3:0
31' Гол
Греве Мадс
4:0
50' Гол
Гринь Сергей
72'
1
Thomas
Hagelskjaer
66
Мемия
Керим
15
Греве
Мадс
22
Mads
Lauritsen
44
Tobias
Moelgaard
8
Хальберг
Мелькер
20
Скооп
Якоб
10
Allan
Sousa
80
Юрченко
Владлен
77
Гринь
Сергей
9
Финнбогасон
Къяртан
28
Милиц
Себастьян
2
Stefan
Gartenmann
3
Педерсен
Марк
5
Люикс
Кес
18
Nicholas
Marfelt
29
Victor
Ekani
15
Абсалонсен
Йохан
17
Рохас
Марко
30
Ромер
Марсель
9
Alexander
Bah
10
Лидер
Март
Вайле
4-2-3-1
Сённерйюск
4-1-4-1

Ход матча

4'
Гринь Сергей
1:0
22'
Финнбогасон Къяртан
(Юрченко Владлен)
2:0
25'
Гринь Сергей
 
31'
Греве Мадс
3:0
50'
Гринь Сергей
(Финнбогасон Къяртан)
4:0
63'
 
Peter Christiansen
Лидер Март
64'
 
Йонссон Эггерт
Victor Ekani
68'
Imed Louati
Гринь Сергей
 
  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Орхус 2:2 Вайле Санкт-Паули 1:0 Вайле Эсбьерг 2:1 Вайле Вайле 1:1 Вендсиссель
Копенгаген 2:0 Вайле Вайле 1:3 Нордшелланн Оденсе 1:0 Вайле Вайле 2:0 Сённерйюск Ольборг 5:3 Вайле Краковия 1:1 Вайле Вииторул Констанца 0:1 Вайле Вайле 1:0 Мезоковезд Раннерс 2:0 Вайле Вайле 1:2 Брондбю Орхус 2:1 Вайле Вайле 1:1 Ольборг Митьюлланд 5:0 Вайле Вайле 3:1 Хорсенс Коллинг 3:1 Вайле Хобро 1:0 Вайле
Сённерйюск Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Сённерйюск 0:0 Хорсенс Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Сённерйюск 3:0 Раннерс
Ольборг 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Орхус Вайле 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Вождовац Сённерйюск 1:0 Фастав Злин Силькеборг 2:2 Сённерйюск Раннерс 1:1 Сённерйюск Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Копенгаген Хобро 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:2 Нордшелланн Сённерйюск 0:2 Брондбю Хорсенс 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:2 Эсбьерг Вендсиссель 2:3 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Оденсе

Последние игры между собой

Вайле: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Сённерйюск: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Вайле 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 2:1 Сённерйюск Кубок Вайле 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи
Сённерйюск 0:0 Вайле САС Лигаен Вайле 3:2 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 2:2 Вайле Товарищеские матчи Сённерйюск 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:2 Сённерйюск Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 72'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    70'
    Юрченко Владлен из команды Вейле подал угловой слева.
  • 70'
    Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Мемия Керим из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • 69'
    Тобиас Мельгаард из команды Вейле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 69'
    Томас Хагельскьяер взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    69'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск подал угловой справа.
  • 68'
    Стефан Гартенманн из команды Сённерьюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 68'
    Тактическая замена. Гринь Сергей уходит с поля и его заменяет Имед Луати
  • 67'
    ШАНС! Хальберг Мелькер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 67'
    Скооп Якоб из команды Вейле делает пас партнеру.
  • 67'
    Томас Хагельскьяер взял и забрал мяч на выходе
  • 66'
    Николас Марфельт из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    66'
    Финнбогасон Къяртан из команды Вейле в офсайде
  • 66'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • Фол, нарушение
    64'
    Ромер Марсель наказан за толчок Аллан Соуза
  • Травма, повреждение
    64'
    Юрченко Владлен возвращается на поле.
  • 64'
    Тактическая замена. Виктор Экани уходит с поля и его заменяет Йонссон Эггерт
  • 63'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    63'
    Ох, нехорошо это выглядит. Юрченко Владлен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 63'
    Тактическая замена. Лидер Март уходит с поля и его заменяет Peter Christiansen
  • 62'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 62'
    Сённерьюск начинает контратаку
  • 60'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • 60'
    Финнбогасон Къяртан из команды Вейле делает неудачный навес.
  • 60'
    Отличные скиллы показывает Финнбогасон Къяртан, обводя своих соперников
  • 59'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 59'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 58'
    Рохас Марко не смог попасть в створ ударом издали
  • 57'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    57'
    Виктор Экани делает подножку сопернику.
  • 56'
    Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Ромер Марсель из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Александр Бах из команды Сённерьюск делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    55'
    Ромер Марсель из команды Сённерьюск подал угловой слева.
  • 54'
    Мемия Керим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 54'
    Ромер Марсель из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    54'
    Финнбогасон Къяртан возвращается на поле.
  • 54'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    53'
    Ох, нехорошо это выглядит. Финнбогасон Къяртан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 50'
    Финнбогасон Къяртан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Гринь Сергей изменил счет на табло!
  • 49'
    Вейле контролирует мяч.
  • 48'
    Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    48'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск подал угловой справа.
  • 47'
    Люикс Кес мяч отрикошетил от ворот
  • Фол, нарушение
    46'
    Скооп Якоб делает подножку сопернику.
  • 46'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Вейле играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Офсайд
    45'
    Александр Бах из команды Сённерьюск в офсайде
  • Описание гола
    45'
    ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Лидер Март рано отмечает, но гол будет отменен!
  • 45'
    Вратарь парирует удар, который нанес Стефан Гартенманн, и мяч снова в игре
  • Фол, нарушение
    44'
    Греве Мадс наказан за толчок соперника
  • 43'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • 43'
    Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Мемия Керим из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Вейле контролирует мяч.
  • 42'
    Гринь Сергей нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 40'
    Мемия Керим из команды Вейле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Александр Бах из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Аллан Соуза
  • Фол, нарушение
    38'
    Хальберг Мелькер делает подножку сопернику.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • Фол, нарушение
    37'
    Ромер Марсель делает подножку сопернику.
  • Фол, нарушение
    37'
    Тобиас Мельгаард делает подножку сопернику.
  • 36'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    36'
    Александр Бах из команды Сённерьюск в офсайде
  • Фол, нарушение
    33'
    Александр Бах наказан за толчок соперника
  • Офсайд
    32'
    Лидер Март из команды Сённерьюск в офсайде
  • 31'
    Юрченко Владлен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Греве Мадс из команды Вейле забивает головой!
  • Угловой
    31'
    Юрченко Владлен из команды Вейле подал угловой слева.
  • 31'
    Греве Мадс мяч отрикошетил от ворот
  • Угловой
    30'
    Юрченко Владлен из команды Вейле подал угловой слева.
  • 30'
    Аллан Соуза мяч отрикошетил от ворот
  • 29'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 29'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск подал угловой справа.
  • 28'
    Тобиас Мельгаард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 28'
    Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Греве Мадс наказан за толчок соперника
  • 27'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Аллан Соуза не смог попасть в створ ударом издали
  • 26'
    Лидер Март выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Юрченко Владлен из команды Вейле подал угловой слева.
  • 26'
    Гринь Сергей из команды Вейле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    25'
    Лидер Март наказан за толчок соперника
  • 25'
    Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    25'
    Аллан Соуза из команды Вейле подал угловой справа.
  • Желтая карточка
    25'
    Судье надоело, что Гринь Сергей тянет время и он наказал его горчичником
  • 22'
    Юрченко Владлен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Финнбогасон Къяртан из команды Вейле переиграл вратаря дальним ударом!
  • 22'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    21'
    Лидер Март из команды Сённерьюск в офсайде
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Мадс Лаурицен из команды Вейле поставил подножку. Пострадал Абсалонсен Йохан
  • Угловой
    20'
    Аллан Соуза из команды Вейле подал угловой справа.
  • 20'
    Мемия Керим из команды Вейле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 19'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Рохас Марко из команды Сённерьюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Греве Мадс делает подножку сопернику.
  • 17'
    Сённерьюск имеет хороший шанс забить.
  • 16'
    Сённерьюск имеет хороший шанс забить.
  • 15'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 14'
    Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Ромер Марсель из команды Сённерьюск подал угловой слева.
  • 14'
    Абсалонсен Йохан мяч отрикошетил от ворот
  • Травма, повреждение
    14'
    Абсалонсен Йохан возвращается на поле.
  • 13'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    12'
    Ох, нехорошо это выглядит. Абсалонсен Йохан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 10'
    Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Мемия Керим из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    10'
    Финнбогасон Къяртан из команды Вейле в офсайде
  • 9'
    Как он промахнулся? Люикс Кес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 9'
    Александр Бах из команды Сённерьюск делает передачу одноклубнику.
  • 9'
    Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 8'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 7'
    ШАНС! Александр Бах нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 7'
    О, нет. Из многообещающей позиции Рохас Марко из команды Сённерьюск наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • Угловой
    7'
    Ромер Марсель из команды Сённерьюск подал угловой справа.
  • 6'
    Виктор Экани нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 6'
    Хальберг Мелькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Игрок из команды Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О О О Л - Гринь Сергей из команды Вейле головой вбивает мяч в сетку.
  • 4'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Финнбогасон Къяртан и попал в перекладину!
  • Фол, нарушение
    4'
    Юрченко Владлен делает подножку сопернику.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • 3'
    Мемия Керим из команды Вейле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 2'
    Виктор Экани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Стефан Гартенманн из команды Сённерьюск тянет соперника за майку.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Вейле начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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