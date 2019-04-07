Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Вайле
4:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Вейле
Сённерйюск
1:0
4' ГолГринь Сергей
2:0
22' ГолФиннбогасон Къяртан
25' Желтая карточкаГринь Сергей
3:0
31' ГолГреве Мадс
4:0
50' ГолГринь Сергей
66
Мемия
Керим
15
Греве
Мадс
20
Скооп
Якоб
10
Allan
Sousa
77
Гринь
Сергей
29
Victor
Ekani
17
Рохас
Марко
10
Лидер
Март
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Мемия КеримЗащитник
-
15 Греве МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
-
10 Allan SousaПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Гринь СергейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Илич БранкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лидер МартНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
1:0
22'
25'
31'
3:0
50'
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 7
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +4 =4 -12Орхус 2:2 Вайле Санкт-Паули 1:0 Вайле Эсбьерг 2:1 Вайле Вайле 1:1 Вендсиссель
Копенгаген 2:0 Вайле Вайле 1:3 Нордшелланн Оденсе 1:0 Вайле Вайле 2:0 Сённерйюск Ольборг 5:3 Вайле Краковия 1:1 Вайле Вииторул Констанца 0:1 Вайле Вайле 1:0 Мезоковезд Раннерс 2:0 Вайле Вайле 1:2 Брондбю Орхус 2:1 Вайле Вайле 1:1 Ольборг Митьюлланд 5:0 Вайле Вайле 3:1 Хорсенс Коллинг 3:1 Вайле Хобро 1:0 Вайле
Сённерйюск Последние 20 матчей: +5 =7 -8Сённерйюск 0:0 Хорсенс Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Сённерйюск 3:0 Раннерс
Ольборг 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Орхус Вайле 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Вождовац Сённерйюск 1:0 Фастав Злин Силькеборг 2:2 Сённерйюск Раннерс 1:1 Сённерйюск Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Копенгаген Хобро 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:2 Нордшелланн Сённерйюск 0:2 Брондбю Хорсенс 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:2 Эсбьерг Вендсиссель 2:3 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Оденсе
Последние игры между собой
Вайле: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Сённерйюск: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Будет доступно позже.
Загрузка...