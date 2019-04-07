Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Санкт-Пёльтен
0:1
Перерыв

Стадион:
Вольфсбергер
0'
4' Желтая карточка
Шмиц Лукаш
0:1
45' Гол
Шмид Романо
1
Christoph
Riegler
5
Майзль
Лука
3
Luan
IX
29
Дрешер
Даниэль
22
Инголич
Сандро
39
Robert
Ljubicic
18
Roko
Mislov
10
Луксбахер
Даниэль
23
Хаас
Мануэль
89
Пак
Кван
Рён
7
Гартлер
Рене
31
Кофлер
Александр
27
Michael
Novak
26
Золльбауэр
Михаэль
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
24
Верницниг
Кристофер
16
Марио
Лейтгеб
8
Рицмайер
Марсель
10
Линдль
Михаэль
22
Sekou
Koita
37
Шмид
Романо
Санкт-Пёльтен
3-5-2
Вольфсбергер
4-4-2

Ход матча

4'
 
Шмиц Лукаш
29'
Husein Balic
Пак Кван Рён
 
45'
0:1
Шмид Романо
(Рицмайер Марсель)

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена
Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Олимпия Любляна Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Шкендия Санкт-Пёльтен 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 4:2 Амштеттен Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:4 Зброёвка Штурм 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Лафниц 2:3 Санкт-Пёльтен
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 2:2 Адмира Хартберг 1:1 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Вольфсбергер
Вольфсбергер 0:0 Альтах Целе 1:4 Вольфсбергер Ахмат 2:1 Вольфсбергер БАТЭ 1:2 Вольфсбергер Лиферинг 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Рид Вольфсбергер 5:3 Капфенберг РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Штурм 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Винер Нойштадт 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Аустрия Вена 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 5 - 1 30
2. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 0 26
3. Санкт-Пёльтен 0:1 2 1 0 1 1 - 1 18
4. Вольфсбергер 1:0 2 1 0 1 1 - 3 18
5. Штурм 0:0 2 0 1 1 0 - 1 16
6. Аустрия Вена 0:0 2 0 1 1 1 - 5 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Шмид Романо бьет в цель!
  • 29'
    Санкт Пёльтен делает замену. Пак Кван Рён уходит с поля, а Husein Balic выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    4'
    Шмиц Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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