Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Санкт-Пёльтен
0:1
Перерыв
Стадион: НВ Арена
Вольфсбергер
4' Желтая карточкаШмиц Лукаш
0:1
45' ГолШмид Романо
3
Luan
IX
18
Roko
Mislov
23
Хаас
Мануэль
89
Пак
Кван
Рён
15
Рнич
Неманья
22
Sekou
Koita
37
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Roko MislovПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаас МануэльПолузащитник
-
89 Пак Кван РёнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Husein BalicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ranko Popovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Sekou KoitaНападающий
-
37 Шмид РоманоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
30 Amar Hodzic
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
4'
45'
0:1
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена
Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Олимпия Любляна Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Шкендия Санкт-Пёльтен 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 4:2 Амштеттен Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:4 Зброёвка Штурм 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Лафниц 2:3 Санкт-Пёльтен
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +5 =7 -8Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 2:2 Адмира Хартберг 1:1 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Вольфсбергер
Вольфсбергер 0:0 Альтах Целе 1:4 Вольфсбергер Ахмат 2:1 Вольфсбергер БАТЭ 1:2 Вольфсбергер Лиферинг 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Рид Вольфсбергер 5:3 Капфенберг РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Штурм 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Винер Нойштадт 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Аустрия Вена 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|30
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|26
|3.
|Санкт-Пёльтен
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|18
|4.
|Вольфсбергер
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|18
|5.
|Штурм
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|16
|6.
|Аустрия Вена
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|16
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