Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Аустрия Вена
0:0
Перерыв
Стадион: Дженерали Арена
Штурм
44' Желтая карточкаЛема Майкл Джон
45' Желтая карточкаШпендльхофер Лукас
45' Желтая карточкаСакс Максимилиан
32
Пенц
Патрик
30
Ivan
Ljubic
- Основной состав
-
32 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Ivan LjubicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Кох ФабианЗащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Пинк МаркусНападающий
-
22 Tobias Koch
-
Главный тренер: Roman Maehlich
Ход матча
44'
45'
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =1 -10Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена Штурм 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:3 Альтах
Аустрия Вена 4:2 Хартберг ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Грац АК 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 9:0 Трайскирхен Аустрия Вена 2:2 Тренчин Аустрия Вена 0:3 Црвена Звезда Аустрия Вена 2:0 Динамо Загреб Аустрия Вена 3:2 Рид Аустрия Вена 0:1 Винер Нойштадт Аустрия Вена 6:1 Рапид Вена Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:3 Вольфсбергер Аустрия Вена 3:1 Флоридсдорфер
Штурм Последние 20 матчей: +10 =7 -3Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Капфенберг Штурм 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм
Штурм 0:3 ЛАСК Маттерсбург 1:1 Штурм Штурм 1:1 Домжале Штурм 4:3 Амштеттен Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:3 Раннерс Штурм 1:1 Хорсенс Лех 1:2 Штурм Штурм 9:0 Вайц Штурм 2:2 Ворвертс Стейр Штурм 3:0 Адмира Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:0 Вольфсбергер Альтах 0:2 Штурм Штурм 2:1 Рид Штурм 0:0 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Штурм: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аустрия Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Штурм Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:4 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Штурм Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|30
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|26
|3.
|Санкт-Пёльтен
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|18
|4.
|Вольфсбергер
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|18
|5.
|Штурм
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|16
|6.
|Аустрия Вена
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|16
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