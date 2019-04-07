Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Аустрия Вена
0:0
Перерыв

Стадион:
Штурм
0'
44' Желтая карточка
Лема Майкл Джон
45' Желтая карточка
Шпендльхофер Лукас
45' Желтая карточка
Сакс Максимилиан
32
Пенц
Патрик
30
Мадль
Михаэль
18
Шойссенгейер
Кристиан
3
Роша
Игор
II
17
Клайн
Флориан
8
Матич
Урош
4
Джегго
Джеймс
28
Марчинко
Кристоф
7
Сакс
Максимилиан
20
Эдомвоньи
Брайт
16
Прокоп
Доминик
27
Зибенхандль
Йорг
23
Шпендльхофер
Лукас
5
Авлонитис
Тасос
30
Ivan
Ljubic
25
Хирлэндер
Штефан
8
Ловрич
Санди
19
Домингес
Хуан
17
Gideon
Mensah
38
Лема
Майкл
Джон
9
Китеишвили
Отар
11
Грозурек
Лукас
Аустрия Вена
3-4-3
Штурм
3-4-2-1

Ход матча

44'
 
Лема Майкл Джон
45'
 
Шпендльхофер Лукас
45'
Сакс Максимилиан
 

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена Штурм 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:3 Альтах
Аустрия Вена 4:2 Хартберг ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Грац АК 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 9:0 Трайскирхен Аустрия Вена 2:2 Тренчин Аустрия Вена 0:3 Црвена Звезда Аустрия Вена 2:0 Динамо Загреб Аустрия Вена 3:2 Рид Аустрия Вена 0:1 Винер Нойштадт Аустрия Вена 6:1 Рапид Вена Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:3 Вольфсбергер Аустрия Вена 3:1 Флоридсдорфер
Штурм Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Капфенберг Штурм 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм
Штурм 0:3 ЛАСК Маттерсбург 1:1 Штурм Штурм 1:1 Домжале Штурм 4:3 Амштеттен Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:3 Раннерс Штурм 1:1 Хорсенс Лех 1:2 Штурм Штурм 9:0 Вайц Штурм 2:2 Ворвертс Стейр Штурм 3:0 Адмира Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:0 Вольфсбергер Альтах 0:2 Штурм Штурм 2:1 Рид Штурм 0:0 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Штурм: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Штурм 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Штурм Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Штурм Кубок Штурм 0:2 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Штурм Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:4 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Штурм Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 5 - 1 30
2. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 0 26
3. Санкт-Пёльтен 0:1 2 1 0 1 1 - 1 18
4. Вольфсбергер 1:0 2 1 0 1 1 - 3 18
5. Штурм 0:0 2 0 1 1 0 - 1 16
6. Аустрия Вена 0:0 2 0 1 1 1 - 5 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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