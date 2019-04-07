Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Эсбьерг
0:0
Перерыв
Стадион: Блю-Уотер Арена
Митьюлланд
21
Бринк
Марк
10
Хольсе
Карло
38
Frank
Onyeka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Noah Nurmi
-
-
-
-
-
Главный тренер: John Lammers
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Кужава РафалПолузащитник
- Нападающий
-
33 Онуачу ПолНападающий
-
11 Мабиль АверНападающий
-
Главный тренер: Kenneth Andersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: +7 =4 -9Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс
Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Брондбю Орхус 2:0 Эсбьерг Рад Белград 1:3 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 ДАК Эсбьерг 1:1 Коллинг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Эсбьерг 3:0 Нордшелланн Копенгаген 3:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:4 Ольборг Вендсиссель 1:1 Эсбьерг Оденсе 2:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Раннерс 0:2 Эсбьерг
Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =4 -2Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Коллинг 0:2 Митьюлланд
Хобро 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Орхус 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Ольборг Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Shanghai SIPG FC 2:2 Митьюлланд Астана 2:4 Митьюлланд Гамбург 5:3 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе Раннерс 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Митьюлланд Митьюлланд 5:0 Вайле Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Копенгаген
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Митьюлланд 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 3:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:0 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Кубок Эсбьерг 0:1 Митьюлланд САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|64
|2.
|Митьюлланд
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|62
|3.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|43
|4.
|Брондбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|39
|5.
|Эсбьерг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|39
|6.
|Нордшелланн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|37
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