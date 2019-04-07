Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Эсбьерг
0:0
Перерыв

Стадион:
Митьюлланд
0'
16
Jeppe
Hoejbjerg
40
Daniel
Anyembe
8
Остин
Родольф
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
21
Бринк
Марк
38
Jacob
Lungi
Soerensen
7
Кауко
Йони
10
Хольсе
Карло
23
Яковенко
Юрий
11
Тигадауини
Аднане
1
Хансен
Йеспер
2
Хансен
Киан
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
6
Андерссон
Йоэль
38
Frank
Onyeka
7
Поульсен
Якоб
5
Хенде
Марк-Даль
88
Викхейм
Густав
19
Mayron
George
10
Evander
Ferreira
Эсбьерг
4-3-3
Митьюлланд
3-4-3
  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс
Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Брондбю Орхус 2:0 Эсбьерг Рад Белград 1:3 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 ДАК Эсбьерг 1:1 Коллинг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Эсбьерг 3:0 Нордшелланн Копенгаген 3:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:4 Ольборг Вендсиссель 1:1 Эсбьерг Оденсе 2:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Раннерс 0:2 Эсбьерг
Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Коллинг 0:2 Митьюлланд
Хобро 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Орхус 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Ольборг Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Shanghai SIPG FC 2:2 Митьюлланд Астана 2:4 Митьюлланд Гамбург 5:3 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе Раннерс 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Митьюлланд Митьюлланд 5:0 Вайле Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Копенгаген

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании
Митьюлланд 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 3:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:0 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Кубок Эсбьерг 0:1 Митьюлланд САС Лигаен
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 1 1 0 0 1 - 0 64
2. Митьюлланд 0:0 2 0 2 0 0 - 0 62
3. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 43
4. Брондбю 1 0 1 0 2 - 2 39
5. Эсбьерг 0:0 2 0 1 1 0 - 1 39
6. Нордшелланн 1 0 1 0 0 - 0 37
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Майрон Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    46'
    Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг разыграл угловой с левого угла.
  • 45'
    Кауко Йони из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 45'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 44'
    Эсбьерг контролирует мяч.
  • 44'
    Хансен Йеспер ошибается в защите.
  • 43'
    Фрэнк Онека из команды Мидтъюлланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 43'
    Андерссон Йоэль из команды Мидтъюлланн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 43'
    Мидтъюлланн начинает контратаку
  • 42'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 42'
    Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 41'
    Эвандер Феррейра не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Мидтъюлланн начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    41'
    Майрон Джордж наказан за толчок Остин Родольф
  • 40'
    Яковенко Юрий из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 40'
    Яковенко Юрий из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
  • 40'
    Эсбьерг начинает контратаку
  • 40'
    Яковенко Юрий выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    40'
    Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой справа.
  • 39'
    Лауридсен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Игрок из команды Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Офсайд
    38'
    Яковенко Юрий из команды Эсбьерг в офсайде
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн поставил подножку. Пострадал Хольсе Карло
  • Угловой
    37'
    Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн разыграл угловой с правого угла.
  • 37'
    Фрэнк Онека нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Майрон Джордж нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Офсайд
    36'
    Яковенко Юрий наказан за толчок Шольц Александр
  • 36'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
  • 36'
    ШАНС! Яковенко Юрий нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 36'
    Якоб Лунги Серенсен из команды Эсбьерг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 35'
    Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Мидтъюлланн поставил подножку. Пострадал Бринк Марк
  • 35'
    Остин Родольф делает длинную передачу вперед
  • 34'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Яковенко Юрий наказан за толчок Святченко Эрик
  • 33'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Эсбьерг имеет хороший шанс забить.
  • 32'
    Хольсе Карло пробует нанести удар издали, но Хансен Йеспер держит все под контролем
  • 32'
    Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 32'
    Остин Родольф делает длинную передачу вперед
  • 31'
    Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг забрасывает мяч в штрафную.
  • 31'
    Бринк Марк из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 31'
    Эсбьерг начинает контратаку
  • 31'
    Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой слева.
  • 30'
    Фрэнк Онека из команды Мидтъюлланн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 30'
    Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
  • 30'
    Мидтъюлланн начинает контратаку
  • 29'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    29'
    Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой слева.
  • 28'
    Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    28'
    Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой слева.
  • 28'
    Йеппе Хобьерг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 28'
    Игрок из команды Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 27'
    Мидтъюлланн начинает контратаку
  • 26'
    Кауко Йони пробует нанести удар издали, но Хансен Йеспер держит все под контролем
  • 26'
    Хольсе Карло из команды Эсбьерг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • Офсайд
    26'
    Хольсе Карло наказан за толчок Викхейм Густав
  • 26'
    Йеппе Хобьерг взял и забрал мяч на выходе
  • 26'
    Эвандер Феррейра из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой справа.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 25'
    Хансен Киан из команды Мидтъюлланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Даниэль Аньембе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой слева.
  • 24'
    Яковенко Юрий предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 24'
    Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    23'
    Якоб Лунги Серенсен наказан за толчок Фрэнк Онека
  • 23'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 22'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Лауридсен Йеспер делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Фрэнк Онека из команды Мидтъюлланн поставил подножку. Пострадал Остин Родольф
  • 21'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Майрон Джордж из команды Мидтъюлланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 20'
    Мидтъюлланн начинает контратаку
  • 20'
    Святченко Эрик нанес удар головой, но Йеппе Хобьерг спокойно отбил мяч.
  • 19'
    Игрок из команды Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 19'
    Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
  • 19'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 18'
    Хенде Марк-Даль из команды Мидтъюлланн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 18'
    Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Фрэнк Онека выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Святченко Эрик наказан за толчок Яковенко Юрий
  • 16'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Йеппе Хобьерг взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Андерссон Йоэль из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Фрэнк Онека из команды Мидтъюлланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 15'
    Майрон Джордж из команды Мидтъюлланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 15'
    Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
  • 14'
    Эсбьерг контролирует мяч.
  • 13'
    Хольсе Карло нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Йеспер не удержал его в руках.
  • 13'
    Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 13'
    Эсбьерг начинает контратаку
  • 13'
    Поульсен Якоб ошибается в защите.
  • 13'
    Тигадауини Аднане пробует нанести удар издали, но Хансен Йеспер держит все под контролем
  • 13'
    Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Якоб Лунги Серенсен из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
  • 12'
    Бринк Марк делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Поульсен Якоб
  • 11'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Святченко Эрик из команды Мидтъюлланн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • Угловой
    11'
    Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой справа.
  • 10'
    Андерссон Йоэль из команды Мидтъюлланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Фрэнк Онека нанес удар издали, а Йеппе Хобьерг отбил его обратно в игру!
  • 10'
    Фрэнк Онека из команды Мидтъюлланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 10'
    Мидтъюлланн начинает контратаку
  • 9'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Фрэнк Онека из команды Мидтъюлланн поставил подножку. Пострадал Тигадауини Аднане
  • 8'
    Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Эвандер Феррейра из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    7'
    Яковенко Юрий из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Святченко Эрик оказался на газоне.
  • 7'
    Даниэль Аньембе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Фрэнк Онека из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Мидтъюлланн начинает контратаку
  • 7'
    Отличные скиллы показывает Фрэнк Онека, обводя своих соперников
  • 7'
    Остин Родольф делает длинную передачу вперед
  • 6'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 6'
    ШАНС! Майрон Джордж нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 6'
    Мидтъюлланн начинает контратаку
  • 6'
    Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 5'
    Фрэнк Онека из команды Мидтъюлланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 5'
    Мидтъюлланн начинает контратаку
  • 4'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Шольц Александр делает длинную передачу вперед
  • 4'
    Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
  • 4'
    Халсти Маркус делает длинную передачу вперед
  • 3'
    Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Остин Родольф из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Остин Родольф из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Мидтъюлланн начинает контратаку
  • Офсайд
    2'
    Яковенко Юрий из команды Эсбьерг в офсайде
  • 2'
    Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
  • 2'
    Даниэль Аньембе не смог попасть в створ ударом издали
  • 2'
    Фрэнк Онека выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    1'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
  • 1'
    Кауко Йони из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Эсбьерг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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