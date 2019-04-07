Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Оденсе
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Копенгаген
0'
25' Желтая карточка
Лунд Оливер
34' Желтая карточка
Зека Родригес
36'
13
Грютебуст
Стен
5
Леувин
Рамон
6
Тверсков
Йеппе
2
Лунд
Оливер
4
Лаурсен
Райан
11
Нильсен
Каспер
14
Томасен
Йенс
23
Клеве
Троэльс
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
28
Anders
Jacobsen
II
9
Кадри
Башким
21
Йоронен
Йессе
22
Анкерсен
Петер
5
Бьеллан
Андреас
19
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
2
Варела
Гильермо
10
Зека
Родригес
33
Фальк
Расмус
8
Томсен
Николай
14
Н'Дойе
Даме
7
Фишер
Виктор
Оденсе
3-5-2
Копенгаген
4-4-2

Ход матча

25'
Лунд Оливер
 
34'
 
Зека Родригес
  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Орхус 1:2 Оденсе
Оденсе 2:0 Брондбю Оденсе 2:2 Эсбьерг Хорсенс 1:2 Оденсе Оденсе 1:0 Вайле Копенгаген 6:1 Оденсе Оденсе 2:2 Хельсинборг Рапид Вена 2:5 Оденсе Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Оденсе 1:0 Погонь Щецин Орхус 2:3 Оденсе Оденсе 1:2 Ольборг Митьюлланд 3:0 Оденсе Оденсе 2:0 Вендсиссель Нордшелланн 1:3 Оденсе Оденсе 2:1 Эсбьерг Хобро 2:4 Оденсе
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро Нордшелланн 2:2 Копенгаген
Копенгаген 2:0 Вайле Копенгаген 1:1 Вендсиссель Раннерс 0:2 Копенгаген Копенгаген 6:1 Оденсе Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Копенгаген 0:0 Эребру Астана 0:4 Копенгаген Копенгаген 1:0 Роскилле Сённерйюск 0:3 Копенгаген Копенгаген 0:1 Бордо Копенгаген 3:0 Эсбьерг Хорсенс 1:6 Копенгаген Зенит 1:0 Копенгаген Копенгаген 2:1 Митьюлланд Ольборг 1:1 Копенгаген Славия Прага 0:0 Копенгаген

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Копенгаген: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Копенгаген 6:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании
Оденсе 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:3 Оденсе Кубок Копенгаген 2:1 Оденсе Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:3 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 2:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Оденсе Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 2 1 1 0 1 - 0 65
2. Митьюлланд 2 0 2 0 2 - 2 62
3. Оденсе 0:0 2 0 2 0 2 - 2 44
4. Брондбю 1 0 1 0 2 - 2 39
5. Эсбьерг 2 0 1 1 2 - 3 39
6. Нордшелланн 1 0 1 0 0 - 0 37
  • Первый тайм
  • 36'
    Андерс К. Якобсен из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
  • 36'
    Оденсе начинает контратаку
  • 36'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Анкерсен Петер из команды ФК Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Томсен Николай из команды ФК Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    ФК Копенгаген начинает контратаку
  • 35'
    Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 35'
    Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    34'
    Зека Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды ФК Копенгаген поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
  • 34'
    Оденсе начинает контратаку
  • 34'
    ФК Копенгаген контролирует мяч.
  • 33'
    ФК Копенгаген начинает контратаку
  • 33'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 32'
    Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 32'
    Леувин Рамон из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды ФК Копенгаген поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Н'Дойе Даме из команды ФК Копенгаген поставил подножку. Пострадал Лунд Оливер
  • 30'
    Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
  • 30'
    Удар от ворот произведет ФК Копенгаген
  • 29'
    Отличный пас сделал Томасен Йенс из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 29'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 29'
    Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Игрок команды ФК Копенгаген сделал подножку сопернику. Пострадал Андерс К. Якобсен.
  • 27'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Оденсе начинает контратаку
  • 27'
    Томасен Йенс делает длинную передачу вперед
  • 27'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    25'
    Лунд Оливер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Лунд Оливер из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
  • 24'
    Удар от ворот произведет ФК Копенгаген
  • 24'
    Томасен Йенс из команды Оденсе делает неудачный навес.
  • 24'
    Оденсе начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Клеве Троэльс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
  • 23'
    Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Клеве Троэльс из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
  • 23'
    Оденсе начинает контратаку
  • 23'
    Вавро Денис ошибается в защите.
  • 23'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 23'
    Удар от ворот произведет ФК Копенгаген
  • 22'
    ШАНС! Андерс К. Якобсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 22'
    Лаурсен Райан из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 22'
    Нильсен Каспер из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 22'
    Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Лунд Оливер делает длинную передачу вперед
  • 21'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Бойлесен Николай делает длинную передачу вперед
  • 21'
    Оденсе начинает контратаку
  • 20'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Удар от ворот произведет ФК Копенгаген
  • 19'
    Кадри Башким нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 19'
    Тверсков Йеппе из команды Оденсе сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 19'
    Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 19'
    Лаурсен Райан делает длинную передачу вперед
  • 19'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 18'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Томасен Йенс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Нильсен Каспер из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
  • 17'
    Кадри Башким из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 17'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
  • 16'
    Фальк Расмус из команды ФК Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 16'
    ФК Копенгаген начинает контратаку
  • 15'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
  • 15'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    О, нет. Из многообещающей позиции Клеве Троэльс из команды Оденсе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 14'
    Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Оденсе контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    14'
    Варела Гильермо из команды ФК Копенгаген опасно и грубо сыграл. Клеве Троэльс пострадал.
  • 13'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Вавро Денис делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Томасен Йенс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Варела Гильермо
  • 12'
    ФК Копенгаген контролирует мяч.
  • Офсайд
    11'
    Н'Дойе Даме из команды ФК Копенгаген в офсайде
  • 11'
    Опасность! Фальк Расмус из команды ФК Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 10'
    Томсен Николай нанес удар, мяч был парирован, но Грютебуст Стен не удержал его в руках.
  • 10'
    Отличные скиллы показывает Томсен Николай, обводя своих соперников
  • 10'
    Бойлесен Николай из команды ФК Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 10'
    ФК Копенгаген начинает контратаку
  • 10'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
  • 9'
    Игра в одни ворота сейчас. Оденсе доминирует и владеет мячом
  • 9'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет ФК Копенгаген
  • 8'
    Нильсен Каспер из команды Оденсе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 8'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Тверсков Йеппе делает длинную передачу вперед
  • 7'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 6'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Кадри Башким из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Оденсе начинает контратаку
  • 5'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Фишер Виктор из команды ФК Копенгаген подал угловой слева.
  • 5'
    Томсен Николай из команды ФК Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Фишер Виктор из команды ФК Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 4'
    Томасен Йенс ошибается в защите.
  • 4'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 4'
    Удар от ворот произведет ФК Копенгаген
  • 3'
    ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 3'
    Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Леувин Рамон из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
  • 3'
    Хорошую попытку сделал Андерс К. Якобсен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 3'
    Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Томасен Йенс из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 2'
    Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
  • 1'
    Нильсен Каспер нанес удар, мяч был парирован, но Йоронен Йессе не удержал его в руках.
  • 1'
    Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 1'
    Анкерсен Петер делает длинную передачу вперед
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Оденсе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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