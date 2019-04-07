Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Оденсе
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Nature Energy Park
Копенгаген
25' Желтая карточкаЛунд Оливер
34' Желтая карточкаЗека Родригес
14
Томасен
Йенс
19
Вавро
Денис
33
Фальк
Расмус
14
Н'Дойе
Даме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Хор ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Ahmed Daghim
-
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
25'
34'
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +14 =2 -4Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Орхус 1:2 Оденсе
Оденсе 2:0 Брондбю Оденсе 2:2 Эсбьерг Хорсенс 1:2 Оденсе Оденсе 1:0 Вайле Копенгаген 6:1 Оденсе Оденсе 2:2 Хельсинборг Рапид Вена 2:5 Оденсе Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Оденсе 1:0 Погонь Щецин Орхус 2:3 Оденсе Оденсе 1:2 Ольборг Митьюлланд 3:0 Оденсе Оденсе 2:0 Вендсиссель Нордшелланн 1:3 Оденсе Оденсе 2:1 Эсбьерг Хобро 2:4 Оденсе
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =6 -2Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро Нордшелланн 2:2 Копенгаген
Копенгаген 2:0 Вайле Копенгаген 1:1 Вендсиссель Раннерс 0:2 Копенгаген Копенгаген 6:1 Оденсе Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Копенгаген 0:0 Эребру Астана 0:4 Копенгаген Копенгаген 1:0 Роскилле Сённерйюск 0:3 Копенгаген Копенгаген 0:1 Бордо Копенгаген 3:0 Эсбьерг Хорсенс 1:6 Копенгаген Зенит 1:0 Копенгаген Копенгаген 2:1 Митьюлланд Ольборг 1:1 Копенгаген Славия Прага 0:0 Копенгаген
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Копенгаген: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Оденсе 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:3 Оденсе Кубок Копенгаген 2:1 Оденсе Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:3 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 2:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|65
|2.
|Митьюлланд
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|62
|3.
|Оденсе
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|44
|4.
|Брондбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|39
|5.
|Эсбьерг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|39
|6.
|Нордшелланн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|37
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