Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Вендсиссель
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Ольборг
0'
27' Желтая карточка
Nicolai Floe
0:0
28' Не забитый пенальти
Куск Каспер
32'
1
Nicolai
Floe
30
Alexander
Juel
Andersen
16
Фишер
Сандер
3
Jakob
Hjorth
17
Конате
Тьемоко
5
Штайнманн
Матти
35
Вольгемут
Миккель
8
Франсишку
Жуниор
13
Soeren
Henriksen
45
Камара
Аль-Хаджи
29
Benjamin
Kaellman
1
Ринне
Якоб
2
Кристенсен
Патрик
5
Окоре
Жорес
24
Mathias
Ross
Jensen
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
8
Rasmus
Wuertz
I
16
Magnus
Christensen
III
18
Rasmus
Thellufsen
30
Wessam
Abou
Ali
10
Андерсен
Лукас
Вендсиссель
3-5-2
Ольборг
4-4-2

Ход матча

27'
Nicolai Floe
 
28'
0:0
Куск Каспер
  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Вендсиссель Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Раннерс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 3:3 Хобро Вендсиссель 0:1 Нордшелланн Вайле 1:1 Вендсиссель
Вендсиссель 2:2 Орхус Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Тистед 1:1 Вендсиссель Брондбю 2:3 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Раннерс Нордшелланн 0:1 Вендсиссель Оденсе 2:0 Вендсиссель Вендсиссель 1:1 Эсбьерг Хобро 1:0 Вендсиссель
Ольборг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хобро 1:1 Ольборг Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд
Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Ольборг 3:0 Сённерйюск Митьюлланд 2:1 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Ольборг 5:3 Вайле Ольборг 2:2 Шлёнск Ольборг 1:0 Десна Ольборг 6:0 Тистед Ольборг 1:2 Хобро Оденсе 1:2 Ольборг Ольборг 2:4 Хорсенс Эсбьерг 1:4 Ольборг Вайле 1:1 Ольборг

Последние игры между собой

Вендсиссель: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Ольборг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Ольборг 0:1 Вендсиссель Суперлига Дании Вендсиссель 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:2 Вендсиссель Товарищеские матчи Вендсиссель 1:3 Ольборг Товарищеские матчи
Вендсиссель 0:2 Ольборг Кубок Ольборг 1:0 Вендсиссель Товарищеские матчи Вендсиссель 0:0 Ольборг Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 30'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Якоб Хьорт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
  • 30'
    Якоб Хьорт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 29'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Николай Фло взял и забрал мяч на выходе
  • Описание гола
    28'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Куск Каспер взялся за удар, но Николай Фло заблокировал его!
  • Желтая карточка
    27'
    Николай Фло получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    27'
    ПЕНАЛЬТИ - Николай Фло из команды Хйорринг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Вессам Абу Али.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Расмус Теллюфсен
  • 24'
    Франсишку Жуниор из команды Хйорринг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 23'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 22'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Ольборг контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    20'
    Окоре Жорес из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Якоб Хьорт заработал фол
  • Угловой
    20'
    Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
  • 20'
    Николай Фло не дал случится голу! Расмус Теллюфсен должен был забивать, но Николай Фло сделал отличный сейв
  • 19'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Андерсен Лукас из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • Офсайд
    17'
    Вессам Абу Али из команды Ольборг в офсайде
  • 17'
    Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Травма, повреждение
    17'
    Якоб Хьорт возвращается на поле.
  • 17'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Магнус Кристенсен из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Андерсен Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • Травма, повреждение
    14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Хьорт получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 12'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 12'
    Серен Хенриксен из команды Хйорринг делает отличный кросс...
  • 12'
    Хйорринг начинает контратаку
  • 11'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Якоб Хьорт из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Вессам Абу Али
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Вессам Абу Али из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Серен Хенриксен
  • 8'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 8'
    ШАНС! Куск Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 7'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Матч остановлен
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Вессам Абу Али из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Якоб Хьорт
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Окоре Жорес из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Камара Аль-Хаджи
  • 2'
    Хйорринг начинает контратаку
  • 1'
    Ольборг начинает контратаку
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ольборг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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