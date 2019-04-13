Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019

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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
Ваккер Инсбрук
1:3
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
0:1
15' Гол
Sasa Kalajdzic
18' Желтая карточка
Фрайтаг Кристоф
49' Желтая карточка
Шёссвендтер Кристоф
1:1
65' Гол
Daniele Gabriele
1:2
75' Гол
Sasa Kalajdzic
78' Желтая карточка
Daniele Gabriele
1:3
80' Гол
Marin Jakolis
90'+4
1
Christopher
Knett
46
Johannes
Handl
13
Маак
Маттиас
5
Перич
Стефан
27
Клем
Кристиан
16
Фрайтаг
Кристоф
6
Bryan
Henning
30
Дьенг
Шейку
80
Murat
Satin
7
Хорват
Саша
9
Дедич
Златко
1
Ляйтнер
Андреас
27
Emanuel
Aiwu
6
Шёссвендтер
Кристоф
4
Sebastian
Bauer
8
Цвиршиц
Штефан
10
Тот
Даниэль
14
Morten
Hjulmand
3
Milos
Spasic
16
Шмидт
Патрик
31
Пуш
Коля
9
Sasa
Kalajdzic
Ваккер Инсбрук
4-2-3-1
Адмира
3-4-3

Ход матча

13'
 
Wilhelm Vorsager
Тот Даниэль
15'
0:1
Sasa Kalajdzic
18'
Фрайтаг Кристоф
 
46'
Daniele Gabriele
Murat Satin
 
49'
 
Шёссвендтер Кристоф
65'
Daniele Gabriele
(Дедич Златко)
1:1
66'
Шмидт Патрик
Дьенг Шейку
 
66'
Ilkay Durmus
Marin Jakolis
 
74'
Stefan Meusburger
Перич Стефан
 
75'
1:2
Sasa Kalajdzic
(Пуш Коля)
78'
Daniele Gabriele
 
80'
1:3
Marin Jakolis
90'
 
Бакыш Синан
Пуш Коля

Предыдущие игры

Ваккер Инсбрук Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ваккер Инсбрук 0:2 Рапид Вена Хартберг 0:2 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук
Ваккер Инсбрук 0:1 Маттерсбург Адмира 3:0 Ваккер Инсбрук Лиферинг 1:5 Ваккер Инсбрук Ульм 1846 1:2 Ваккер Инсбрук Судтироль 3:0 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:0 Вольфсбергер Хартберг 2:2 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 2:0 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 1:0 Альтах Штурм 1:1 Ваккер Инсбрук Хартберг 4:3 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 1:1 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 1:0 ЛАСК Маттерсбург 2:1 Ваккер Инсбрук
Адмира Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Адмира 1:1 Альтах Маттерсбург-2 1:3 Адмира Адмира 0:0 Леобендорф Рапид Вена 3:0 Адмира
Трайскирхен 1:3 Адмира Вольфсбергер 2:2 Адмира Адмира 1:1 Нойзидль-ам-Зе-1919 Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Брюк/Лейта 1:2 Адмира Альтах 0:1 Адмира Адмира 3:0 Ваккер Инсбрук Адмира 2:0 Флоридсдорфер Адмира 1:2 Нойзидль-ам-Зе-1919 Адмира 1:1 Лафниц Адмира 0:1 Эбрайхсдорф Адмира 3:1 Хорн Адмира 4:0 Трайскирхен Штурм 3:0 Адмира Адмира 2:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 2:2 Адмира

Последние игры между собой

Ваккер Инсбрук: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Адмира: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Адмира 3:0 Ваккер Инсбрук Бундеслига Ваккер Инсбрук 1:3 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Ваккер Инсбрук 0:0 Адмира Бундеслига
Адмира 3:0 Ваккер Инсбрук Бундеслига Ваккер Инсбрук 3:3 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Ваккер Инсбрук Бундеслига Адмира 4:3 Ваккер Инсбрук Бундеслига Ваккер Инсбрук 3:1 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Ваккер Инсбрук Бундеслига Ваккер Инсбрук 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Ваккер Инсбрук Бундеслига (T-mobile)
Команда И В Н П Г О
1. Рапид Вена 3 3 0 0 7 - 0 22
2. Маттерсбург 3 1 0 2 4 - 4 17
3. Альтах 3 2 1 0 4 - 2 16
4. Адмира 3 1 1 1 4 - 5 14
5. Хартберг 3 0 0 3 0 - 6 13
6. Ваккер Инсбрук 3 1 0 2 3 - 5 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    18'
    Фрайтаг Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Sasa Kalajdzic бьет в цель!
  • 13'
    Адмира делает замену. Тот Даниэль уходит с поля, а Wilhelm Vorsager выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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