Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
Ваккер Инсбрук
1:3
Конец матча
Стадион: Тиволи Ной
Адмира
0:1
15' ГолSasa Kalajdzic
18' Желтая карточкаФрайтаг Кристоф
49' Желтая карточкаШёссвендтер Кристоф
1:1
65' ГолDaniele Gabriele
1:2
75' ГолSasa Kalajdzic
78' Желтая карточкаDaniele Gabriele
1:3
80' ГолMarin Jakolis
13
Маак
Маттиас
30
Дьенг
Шейку
80
Murat
Satin
27
Emanuel
Aiwu
10
Тот
Даниэль
16
Шмидт
Патрик
31
Пуш
Коля
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Дьенг ШейкуПолузащитник
-
80 Murat SatinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ilkay DurmusПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Grumser
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шмидт ПатрикНападающий
-
31 Пуш КоляНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
-
22 Marcus MaierПолузащитник
-
11 Бакыш СинанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Reiner Geyer
Ход матча
15'
0:1
18'
65'
1:1
75'
1:2
78'
80'
1:3
90'
Предыдущие игры
Ваккер Инсбрук Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ваккер Инсбрук 0:2 Рапид Вена Хартберг 0:2 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук
Ваккер Инсбрук 0:1 Маттерсбург Адмира 3:0 Ваккер Инсбрук Лиферинг 1:5 Ваккер Инсбрук Ульм 1846 1:2 Ваккер Инсбрук Судтироль 3:0 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:0 Вольфсбергер Хартберг 2:2 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 2:0 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 1:0 Альтах Штурм 1:1 Ваккер Инсбрук Хартберг 4:3 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 1:1 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 1:0 ЛАСК Маттерсбург 2:1 Ваккер Инсбрук
Адмира Последние 20 матчей: +9 =7 -4Адмира 1:1 Альтах Маттерсбург-2 1:3 Адмира Адмира 0:0 Леобендорф Рапид Вена 3:0 Адмира
Трайскирхен 1:3 Адмира Вольфсбергер 2:2 Адмира Адмира 1:1 Нойзидль-ам-Зе-1919 Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Брюк/Лейта 1:2 Адмира Альтах 0:1 Адмира Адмира 3:0 Ваккер Инсбрук Адмира 2:0 Флоридсдорфер Адмира 1:2 Нойзидль-ам-Зе-1919 Адмира 1:1 Лафниц Адмира 0:1 Эбрайхсдорф Адмира 3:1 Хорн Адмира 4:0 Трайскирхен Штурм 3:0 Адмира Адмира 2:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 2:2 Адмира
Последние игры между собой
Ваккер Инсбрук: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Адмира: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Адмира 3:0 Ваккер Инсбрук Бундеслига Ваккер Инсбрук 3:3 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Ваккер Инсбрук Бундеслига Адмира 4:3 Ваккер Инсбрук Бундеслига Ваккер Инсбрук 3:1 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Ваккер Инсбрук Бундеслига Ваккер Инсбрук 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Ваккер Инсбрук Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|22
|2.
|Маттерсбург
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|17
|3.
|Альтах
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|16
|4.
|Адмира
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|14
|5.
|Хартберг
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|13
|6.
|Ваккер Инсбрук
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|11
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