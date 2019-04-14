Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
28' Желтая карточка
Gernot Trauner
33' Желтая карточка
Robert Ljubicic
41' Вторая желтая карточка
Robert Ljubicic
45'+1
1
Шлагер
Александр
15
Рамсебнер
Кристиан
18
Gernot
Trauner
6
Philipp
Wiesinger
26
Reinhold
Ranftl
25
Холланд
Джеймс
8
Peter
Michorl
13
Улльманн
Максимилиан
27
Thomas
Goiginger
9
Клаусс
Жоао
29
João
Victor
II
1
Christoph
Riegler
3
Luan
IX
8
Michael
Ambichl
6
Daniel
Petrovic
22
Инголич
Сандро
39
Robert
Ljubicic
24
Раснер
Мартин
10
Луксбахер
Даниэль
23
Хаас
Мануэль
7
Гартлер
Рене
14
Husein
Balic
ЛАСК
3-4-3
Санкт-Пёльтен
3-5-2

Ход матча

28'
Gernot Trauner
 
33'
 
Robert Ljubicic
41'
 
Robert Ljubicic

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +14 =4 -2
ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт
Альтах 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук Штурм 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 5:0 Амштеттен Вентспилс 1:4 ЛАСК Дандолк 0:3 ЛАСК Тяньцзинь Тэда 1:1 ЛАСК ЛАСК 8:2 Ваттенс Лиферинг 1:1 ЛАСК ЛАСК 2:1 Маттерсбург Вольфсбергер 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:3 Хартберг Рапид Вена 0:1 ЛАСК ЛАСК 5:1 Адмира
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Олимпия Любляна Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Шкендия Санкт-Пёльтен 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 4:2 Амштеттен Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:4 Зброёвка Штурм 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Кубок Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 3:4 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии Санкт-Пёльтен 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Эрсте Лига
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 7 - 1 33
2. ЛАСК 0:0 3 1 1 1 3 - 2 27
3. Санкт-Пёльтен 0:0 3 1 1 1 2 - 3 19
4. Вольфсбергер 1:1 3 1 1 1 4 - 5 19
5. Штурм 2 1 0 1 1 - 1 18
6. Аустрия Вена 1:1 3 0 1 2 2 - 7 16
  • Первый тайм
  • 41'
    Robert Ljubicic получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    33'
    Robert Ljubicic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Гернот Траунер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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