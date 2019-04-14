Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: TGW Arena
Санкт-Пёльтен
28' Желтая карточкаGernot Trauner
33' Желтая карточкаRobert Ljubicic
41' Вторая желтая карточкаRobert Ljubicic
3
Luan
IX
23
Хаас
Мануэль
14
Husein
Balic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тетте СамуэлНападающий
-
Главный тренер: Oliver Glasner
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаас МануэльПолузащитник
- Нападающий
-
14 Husein BalicНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 David Sauer
-
25 Noah Steiner
-
-
-
Главный тренер: Ranko Popovic
Ход матча
28'
33'
41'
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +14 =4 -2ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт
Альтах 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук Штурм 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 5:0 Амштеттен Вентспилс 1:4 ЛАСК Дандолк 0:3 ЛАСК Тяньцзинь Тэда 1:1 ЛАСК ЛАСК 8:2 Ваттенс Лиферинг 1:1 ЛАСК ЛАСК 2:1 Маттерсбург Вольфсбергер 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:3 Хартберг Рапид Вена 0:1 ЛАСК ЛАСК 5:1 Адмира
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Олимпия Любляна Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Шкендия Санкт-Пёльтен 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 4:2 Амштеттен Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:4 Зброёвка Штурм 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 3:4 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии Санкт-Пёльтен 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Эрсте Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|33
|2.
|ЛАСК
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|27
|3.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|19
|4.
|Вольфсбергер
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|19
|5.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|18
|6.
|Аустрия Вена
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|16
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