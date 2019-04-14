Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Брондбю
1:2
Перерыв

Стадион:
Копенгаген
0'
1:0
9' Гол
Хедлунд Симон
12' Желтая карточка
Анкерсен Петер
12' Желтая карточка
Хедлунд Симон
1:1
40' Гол
Сков Роберт
1:2
45' Гол
Фишер Виктор
1
Швебе
Марвин
2
Jens
Martin
Gammelby
6
Херманнссон
Хьёртур
23
Араюури
Паулус
14
Менса
Кевин
22
Радошевич
Йосип
7
Кайзер
Доминик
12
Тибблинг
Симон
10
Мукхтар
Хани
20
Вильчек
Камиль
27
Хедлунд
Симон
21
Йоронен
Йессе
22
Анкерсен
Петер
19
Вавро
Денис
5
Бьеллан
Андреас
20
Бойлесен
Николай
29
Сков
Роберт
8
Томсен
Николай
33
Фальк
Расмус
7
Фишер
Виктор
23
Винд
Жонас
14
Н'Дойе
Даме
Брондбю
4-1-2-1-2
Копенгаген
4-4-2

Ход матча

9'
Хедлунд Симон
1:0
12'
 
Анкерсен Петер
12'
Хедлунд Симон
 
40'
1:1
Сков Роберт
(Винд Жонас)
45'
1:2
Фишер Виктор
(Сков Роберт)
  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю
Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю Вендсиссель 0:2 Брондбю Брондбю 2:1 Раннерс Эсбьерг 2:1 Брондбю Нордшелланн 3:3 Брондбю Брондбю 3:1 Погонь Щецин Брондбю 1:0 Пахтакор Брондбю 5:1 Локомотив Ташкент Брондбю 1:3 Роскилле Брондбю 8:0 Баллеруп-Сковлунде Брондбю 2:3 Вендсиссель Вайле 1:2 Брондбю Брондбю 1:0 Хобро Сённерйюск 0:2 Брондбю Мариенлюст 1:4 Брондбю
Копенгаген Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Оденсе 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро
Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 2:0 Вайле Копенгаген 1:1 Вендсиссель Раннерс 0:2 Копенгаген Копенгаген 6:1 Оденсе Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Копенгаген 0:0 Эребру Астана 0:4 Копенгаген Копенгаген 1:0 Роскилле Сённерйюск 0:3 Копенгаген Копенгаген 0:1 Бордо Копенгаген 3:0 Эсбьерг Хорсенс 1:6 Копенгаген Зенит 1:0 Копенгаген Копенгаген 2:1 Митьюлланд Ольборг 1:1 Копенгаген

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Копенгаген: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании
Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 2:0 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Кубок Брондбю 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 2:1 3 3 0 0 4 - 1 70
2. Митьюлланд 2 0 2 0 2 - 2 62
3. Оденсе 2 0 1 1 2 - 3 43
4. Эсбьерг 3 1 1 1 4 - 4 42
5. Брондбю 1:2 3 0 2 1 4 - 5 40
6. Нордшелланн 3 0 2 1 2 - 3 38
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья свистит. Кайзер Доминик атаковал сзади соперника. Это Фишер Виктор заработал своей команде штрафной
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Отличный командный гол!
  • 45'
    Сков Роберт сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды ФК Копенгаген.
  • 45'
    Сков Роберт разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 45'
    Сков Роберт из команды ФК Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    ФК Копенгаген начинает контратаку
  • 44'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 44'
    Невезучий Винд Жонас! Он нанес удар ножницами и попал в перекладину. Классный гол был бы.
  • 44'
    Анкерсен Петер из команды ФК Копенгаген отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Удар от ворот произведет ФК Копенгаген
  • 43'
    Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 43'
    Матч возобновлен
  • 42'
    Матч остановлен
  • 42'
    Тибблинг Симон из команды Брённбю сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мукхтар Хани мяча так и не получил
  • 42'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Фантастический гол, где все сам сделал Сков Роберт!
  • 40'
    Винд Жонас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Сков Роберт из команды ФК Копенгаген переиграл вратаря дальним ударом!
  • 40'
    Бойлесен Николай из команды ФК Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 39'
    Фишер Виктор из команды ФК Копенгаген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Винд Жонас мяча так и не получил
  • 38'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 38'
    Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
  • 37'
    Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Анкерсен Петер из команды ФК Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
  • 36'
    Йоронен Йессе из команды ФК Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 36'
    Кайзер Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Хедлунд Симон из команды Брённбю делает пас партнеру.
  • 36'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Радошевич Йосип из команды Брённбю.
  • 35'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 33'
    Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Хедлунд Симон из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
  • 32'
    Отличный пас сделал Фальк Расмус из команды ФК Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья свистит. Радошевич Йосип атаковал сзади соперника. Это Сков Роберт заработал своей команде штрафной
  • 32'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Н'Дойе Даме пробует нанести удар издали, но Швебе Марвин держит все под контролем
  • 30'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 30'
    Йенс Мартин Гаммельбю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Анкерсен Петер из команды ФК Копенгаген отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Анкерсен Петер из команды ФК Копенгаген отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Радошевич Йосип из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Хедлунд Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Удар от ворот произведет ФК Копенгаген
  • 28'
    Отличный пас сделал Радошевич Йосип из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
  • 27'
    Удар от ворот произведет ФК Копенгаген
  • 27'
    ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 26'
    Удар от ворот произведет ФК Копенгаген
  • 25'
    Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 25'
    Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 24'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 24'
    ШАНС! Сков Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 24'
    Анкерсен Петер из команды ФК Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 23'
    Сков Роберт из команды ФК Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 23'
    ФК Копенгаген начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    22'
    Араюури Паулус из команды Брённбю играет слишком грубо. Н'Дойе Даме оказался на газоне.
  • 22'
    Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    21'
    Фишер Виктор из команды ФК Копенгаген подал угловой справа.
  • 21'
    Фишер Виктор разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 20'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 20'
    Вавро Денис из команды ФК Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 20'
    Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья свистит. Менса Кевин атаковал сзади соперника. Это Анкерсен Петер заработал своей команде штрафной
  • 18'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
  • 18'
    Брённбю нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 17'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 16'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Менса Кевин из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
  • 15'
    Менса Кевин из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 15'
    Менса Кевин из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 15'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 15'
    ШАНС! Н'Дойе Даме нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 14'
    Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Кайзер Доминик из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
  • 13'
    Соперник делает почти голевой пас, но Йоронен Йессе из команды ФК Копенгаген начеку и спасает ситуацию.
  • 13'
    Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 13'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    12'
    Хедлунд Симон получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    12'
    Анкерсен Петер получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 11'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Офсайд
    11'
    Хедлунд Симон из команды Брённбю в офсайде
  • 11'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю.
  • 11'
    Бойлесен Николай из команды ФК Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Хедлунд Симон первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 9'
    Мукхтар Хани нанес удар, мяч был парирован, но Андерсен Стефан не удержал его в руках.
  • 9'
    Вильчек Камиль из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
  • 9'
    Плохо сыграл Сков Роберт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 9'
    Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    8'
    Анкерсен Петер задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья свистит. Радошевич Йосип атаковал сзади соперника. Это Винд Жонас заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Анкерсен Петер из команды ФК Копенгаген поставил подножку. Пострадал Кайзер Доминик
  • 7'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет ФК Копенгаген
  • 6'
    Кайзер Доминик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Томсен Николай из команды ФК Копенгаген поставил подножку. Пострадал Хедлунд Симон
  • 5'
    Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Н'Дойе Даме из команды ФК Копенгаген отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    3'
    Тибблинг Симон из команды Брённбю играет слишком грубо. Бойлесен Николай оказался на газоне.
  • 3'
    Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Йенс Мартин Гаммельбю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Бойлесен Николай из команды ФК Копенгаген отправил кросс в штрафную...
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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