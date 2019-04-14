Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Брондбю
1:2
Перерыв
Стадион: Брондбю
Копенгаген
1:0
9' ГолХедлунд Симон
12' Желтая карточкаАнкерсен Петер
12' Желтая карточкаХедлунд Симон
1:1
40' ГолСков Роберт
1:2
45' ГолФишер Виктор
14
Менса
Кевин
10
Мукхтар
Хани
19
Вавро
Денис
29
Сков
Роберт
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
14
Н'Дойе
Даме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Эрцег АнтеНападающий
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
-
Главный тренер: Martin Retov
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
1:0
12'
12'
40'
1:1
45'
1:2
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +12 =4 -4Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю
Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю Вендсиссель 0:2 Брондбю Брондбю 2:1 Раннерс Эсбьерг 2:1 Брондбю Нордшелланн 3:3 Брондбю Брондбю 3:1 Погонь Щецин Брондбю 1:0 Пахтакор Брондбю 5:1 Локомотив Ташкент Брондбю 1:3 Роскилле Брондбю 8:0 Баллеруп-Сковлунде Брондбю 2:3 Вендсиссель Вайле 1:2 Брондбю Брондбю 1:0 Хобро Сённерйюск 0:2 Брондбю Мариенлюст 1:4 Брондбю
Копенгаген Последние 20 матчей: +13 =5 -2Оденсе 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро
Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 2:0 Вайле Копенгаген 1:1 Вендсиссель Раннерс 0:2 Копенгаген Копенгаген 6:1 Оденсе Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Копенгаген 0:0 Эребру Астана 0:4 Копенгаген Копенгаген 1:0 Роскилле Сённерйюск 0:3 Копенгаген Копенгаген 0:1 Бордо Копенгаген 3:0 Эсбьерг Хорсенс 1:6 Копенгаген Зенит 1:0 Копенгаген Копенгаген 2:1 Митьюлланд Ольборг 1:1 Копенгаген
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Копенгаген: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 2:0 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Кубок Брондбю 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|2:1
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|70
|2.
|Митьюлланд
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|62
|3.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|43
|4.
|Эсбьерг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|42
|5.
|Брондбю
|1:2
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|40
|6.
|Нордшелланн
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|38
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