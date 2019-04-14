Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Митьюлланд
1:0
Перерыв

Стадион:
Оденсе
0'
27' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
1:0
28' Пенальти
Поульсен Якоб
1
Хансен
Йеспер
25
Джеймс
Маньрекар
2
Хансен
Киан
14
Шольц
Александр
6
Андерссон
Йоэль
3
Спарв
Тим
7
Поульсен
Якоб
29
Кужава
Рафал
38
Frank
Onyeka
19
Mayron
George
10
Evander
Ferreira
13
Грютебуст
Стен
5
Леувин
Рамон
6
Тверсков
Йеппе
2
Лунд
Оливер
4
Лаурсен
Райан
21
Греве
Матиас
8
Джанус
Драчманн
14
Томасен
Йенс
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
28
Anders
Jacobsen
II
15
Хелениус
Никлас
Митьюлланд
3-4-3
Оденсе
3-5-2

Ход матча

27'
 
Тверсков Йеппе
28'
Поульсен Якоб
1:0
  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск
Коллинг 0:2 Митьюлланд Хобро 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Орхус 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Ольборг Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Shanghai SIPG FC 2:2 Митьюлланд Астана 2:4 Митьюлланд Гамбург 5:3 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе Раннерс 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Митьюлланд Митьюлланд 5:0 Вайле Эсбьерг 2:2 Митьюлланд
Оденсе Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс
Орхус 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Брондбю Оденсе 2:2 Эсбьерг Хорсенс 1:2 Оденсе Оденсе 1:0 Вайле Копенгаген 6:1 Оденсе Оденсе 2:2 Хельсинборг Рапид Вена 2:5 Оденсе Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Оденсе 1:0 Погонь Щецин Орхус 2:3 Оденсе Оденсе 1:2 Ольборг Митьюлланд 3:0 Оденсе Оденсе 2:0 Вендсиссель Нордшелланн 1:3 Оденсе Оденсе 2:1 Эсбьерг

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Оденсе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Митьюлланд 4:0 Оденсе Кубок Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 0:3 Митьюлланд Кубок Оденсе 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 3 3 0 0 4 - 1 70
2. Митьюлланд 1:0 3 1 2 0 3 - 2 65
3. Оденсе 0:1 3 0 1 2 2 - 4 43
4. Эсбьерг 3 1 1 1 4 - 4 42
5. Брондбю 3 0 2 1 4 - 5 40
6. Нордшелланн 3 0 2 1 2 - 3 38
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • Фол, нарушение
    46'
    Лунд Оливер нарушает правила. Фрэнк Онека пострадал
  • 46'
    Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой справа.
  • 45'
    Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 45'
    Джеймс Маньрекар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 45'
    Джеймс Маньрекар из команды Мидтъюлланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 44'
    Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Джеймс Маньрекар из команды Мидтъюлланн делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    44'
    Кужава Рафал из команды Мидтъюлланн подал угловой справа.
  • 43'
    Эвандер Феррейра из команды Мидтъюлланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 42'
    Андерс К. Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Игрок из команды Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 41'
    Опасность предотвращена - Леувин Рамон из команды Оденсе вступил в отбор удачно
  • 41'
    Джанус Драчманн ошибается в защите.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
  • 35'
    Джанус Драчманн не смог попасть в створ ударом издали
  • 35'
    Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 34'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    32'
    Кужава Рафал из команды Мидтъюлланн в офсайде
  • 32'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 32'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тверсков Йеппе из команды Оденсе.
  • 32'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    29'
    Майрон Джордж нарушает правила. Тверсков Йеппе пострадал
  • 28'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Желтая карточка
    28'
    Тверсков Йеппе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    27'
    ПЕНАЛЬТИ - Тверсков Йеппе из команды Оденсе привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Майрон Джордж.
  • 26'
    Опасность! Фрэнк Онека из команды Мидтъюлланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 26'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 25'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Отличные скиллы показывает Хелениус Никлас, обводя своих соперников
  • 24'
    Андерссон Йоэль из команды Мидтъюлланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 23'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Спарв Тим из команды Мидтъюлланн опасно и грубо сыграл. Греве Матиас пострадал.
  • Офсайд
    21'
    Майрон Джордж из команды Мидтъюлланн в офсайде
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья свистит. Тверсков Йеппе атаковал сзади соперника. Это Майрон Джордж заработал своей команде штрафной
  • 20'
    Майрон Джордж имел все шансы забить, но Грютебуст Стен сделал отличный сейв!
  • 20'
    Андерссон Йоэль из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой слева.
  • 20'
    Лунд Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 20'
    Джеймс Маньрекар имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
  • 18'
    Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Игрок из команды Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 17'
    Майрон Джордж бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • 17'
    Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья свистит. Лунд Оливер атаковал сзади соперника. Это Фрэнк Онека заработал своей команде штрафной
  • 16'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    15'
    Кужава Рафал из команды Мидтъюлланн в офсайде
  • 15'
    Хансен Киан делает длинную передачу вперед
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 15'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Спарв Тим из команды Мидтъюлланн играет слишком грубо. Джанус Драчманн оказался на газоне.
  • 14'
    Андерссон Йоэль из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Игрок из команды Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 12'
    Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Джеймс Маньрекар из команды Мидтъюлланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Лунд Оливер из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Фрэнк Онека
  • 10'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
  • Угловой
    8'
    Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой справа.
  • 8'
    Шольц Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Лаурсен Райан из команды Оденсе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Андерс К. Якобсен мяча так и не получил
  • Фол, нарушение
    7'
    Майрон Джордж наказан за толчок Тверсков Йеппе
  • Офсайд
    7'
    Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
  • 7'
    Греве Матиас из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
  • 6'
    ШАНС! Лаурсен Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 6'
    Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    4'
    Майрон Джордж из команды Мидтъюлланн в офсайде
  • 3'
    Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
  • 3'
    Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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