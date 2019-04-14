Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Митьюлланд
1:0
Перерыв
Стадион: МСХ Арена
Оденсе
27' Желтая карточкаТверсков Йеппе
1:0
28' ПенальтиПоульсен Якоб
29
Кужава
Рафал
38
Frank
Onyeka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кужава РафалПолузащитник
-
38 Frank OnyekaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kenneth Andersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
27'
28'
1:0
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +13 =5 -2Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск
Коллинг 0:2 Митьюлланд Хобро 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Орхус 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Ольборг Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Shanghai SIPG FC 2:2 Митьюлланд Астана 2:4 Митьюлланд Гамбург 5:3 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе Раннерс 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Митьюлланд Митьюлланд 5:0 Вайле Эсбьерг 2:2 Митьюлланд
Оденсе Последние 20 матчей: +13 =2 -5Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс
Орхус 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Брондбю Оденсе 2:2 Эсбьерг Хорсенс 1:2 Оденсе Оденсе 1:0 Вайле Копенгаген 6:1 Оденсе Оденсе 2:2 Хельсинборг Рапид Вена 2:5 Оденсе Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Оденсе 1:0 Погонь Щецин Орхус 2:3 Оденсе Оденсе 1:2 Ольборг Митьюлланд 3:0 Оденсе Оденсе 2:0 Вендсиссель Нордшелланн 1:3 Оденсе Оденсе 2:1 Эсбьерг
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Оденсе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Оденсе 0:3 Митьюлланд Кубок Оденсе 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|70
|2.
|Митьюлланд
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|65
|3.
|Оденсе
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|43
|4.
|Эсбьерг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|42
|5.
|Брондбю
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|40
|6.
|Нордшелланн
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|38
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