Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Ольборг
1:1
Конец матча
Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 5042
Вендсиссель
1:0
9' ГолАндерсен Лукас
17' Желтая карточкаШтайнманн Матти
24' Желтая карточкаMagnus Christensen III
1:1
29' Гол в свои воротаКристенсен Патрик
41' Желтая карточкаMathias Ross Jensen
58' Желтая карточкаWessam Abou Ali
65' Желтая карточкаКамара Аль-Хаджи
89' Желтая карточкаКонате Тьемоко
90' Желтая карточкаRasmus Wuertz I
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Окс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Фишер СандерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jens Berthel Askou
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
9'
1:0
17'
29'
58'
65'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
9 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +8 =4 -8Вендсиссель 1:0 Ольборг Хобро 1:1 Ольборг Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс
Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Ольборг 3:0 Сённерйюск Митьюлланд 2:1 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Ольборг 5:3 Вайле Ольборг 2:2 Шлёнск Ольборг 1:0 Десна Ольборг 6:0 Тистед Ольборг 1:2 Хобро Оденсе 1:2 Ольборг Ольборг 2:4 Хорсенс Эсбьерг 1:4 Ольборг
Вендсиссель Последние 20 матчей: +4 =7 -9Вендсиссель 1:0 Ольборг Раннерс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 3:3 Хобро Вендсиссель 0:1 Нордшелланн
Вайле 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 2:2 Орхус Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Тистед 1:1 Вендсиссель Брондбю 2:3 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Раннерс Нордшелланн 0:1 Вендсиссель Оденсе 2:0 Вендсиссель Вендсиссель 1:1 Эсбьерг
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Вендсиссель: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Будет доступно позже.
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