Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Ольборг
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5042
Вендсиссель
0'
1:0
9' Гол
Андерсен Лукас
17' Желтая карточка
Штайнманн Матти
24' Желтая карточка
Magnus Christensen III
1:1
29' Гол в свои ворота
Кристенсен Патрик
41' Желтая карточка
Mathias Ross Jensen
58' Желтая карточка
Wessam Abou Ali
65' Желтая карточка
Камара Аль-Хаджи
89' Желтая карточка
Конате Тьемоко
90' Желтая карточка
Rasmus Wuertz I
90'+6
1
Ринне
Якоб
2
Кристенсен
Патрик
5
Окоре
Жорес
24
Mathias
Ross
Jensen
3
Альманн
Якоб
25
Frederik
Boersting
16
Magnus
Christensen
III
10
Андерсен
Лукас
17
Куск
Каспер
9
Ван
Веерт
Том
30
Wessam
Abou
Ali
1
Nicolai
Floe
30
Alexander
Juel
Andersen
16
Фишер
Сандер
15
Andreas
Kaltoft
17
Конате
Тьемоко
5
Штайнманн
Матти
35
Вольгемут
Миккель
8
Франсишку
Жуниор
13
Soeren
Henriksen
29
Benjamin
Kaellman
45
Камара
Аль-Хаджи
Ольборг
4-3-3
Вендсиссель
3-5-2

Ход матча

9'
Андерсен Лукас
1:0
17'
 
Штайнманн Матти
24'
Magnus Christensen III
 
29'
1:1
Кристенсен Патрик
41'
Mathias Ross Jensen
 
46'
Rasmus Wuertz I
Magnus Christensen III
 
46'
 
Торстейнссон Йон
Штайнманн Матти
58'
Wessam Abou Ali
 
63'
Mikkel Kaufmann
Wessam Abou Ali
 
65'
 
Камара Аль-Хаджи
70'
Рисгор Каспер
Frederik Boersting
 
73'
 
Lucas Jensen
Benjamin Kaellman
89'
 
Конате Тьемоко
90'
Rasmus Wuertz I
 
90'
 
Morten Brander Knudsen
Камара Аль-Хаджи

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Вендсиссель 1:0 Ольборг Хобро 1:1 Ольборг Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс
Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Ольборг 3:0 Сённерйюск Митьюлланд 2:1 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Ольборг 5:3 Вайле Ольборг 2:2 Шлёнск Ольборг 1:0 Десна Ольборг 6:0 Тистед Ольборг 1:2 Хобро Оденсе 1:2 Ольборг Ольборг 2:4 Хорсенс Эсбьерг 1:4 Ольборг
Вендсиссель Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Вендсиссель 1:0 Ольборг Раннерс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 3:3 Хобро Вендсиссель 0:1 Нордшелланн
Вайле 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 2:2 Орхус Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Тистед 1:1 Вендсиссель Брондбю 2:3 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Раннерс Нордшелланн 0:1 Вендсиссель Оденсе 2:0 Вендсиссель Вендсиссель 1:1 Эсбьерг

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Вендсиссель: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Вендсиссель 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Вендсиссель Суперлига Дании Вендсиссель 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:2 Вендсиссель Товарищеские матчи
Вендсиссель 1:3 Ольборг Товарищеские матчи Вендсиссель 0:2 Ольборг Кубок Ольборг 1:0 Вендсиссель Товарищеские матчи Вендсиссель 0:0 Ольборг Товарищеские матчи
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Николай Фло взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    96'
    Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
  • 95'
    Ван Веерт Том имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 95'
    Александр Юль Андерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 95'
    Плохо сыграл Андреас Калтофт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 95'
    Матиас Росс делает длинную передачу вперед
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 94'
    Как он промахнулся? Андерсен Лукас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 93'
    Серен Хенриксен из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 93'
    Опасность предотвращена - Андреас Калтофт из команды Хйорринг вступил в отбор удачно
  • 93'
    Рисгор Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Травма, повреждение
    92'
    Александр Юль Андерсен возвращается на поле.
  • 92'
    Тактическая замена. Камара Аль-Хаджи уходит с поля и его заменяет Мортен Брандер Кнудсен
  • Желтая карточка
    92'
    Расмус Вюрц - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Лукас Йенсен
  • 91'
    Хйорринг начинает контратаку
  • 90'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    90'
    Ох, нехорошо это выглядит. Александр Юль Андерсен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    89'
    Александр Юль Андерсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    89'
    Рефери не любит споров - именно за это Конате Тьемоко сейчас получил желтую
  • 89'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 88'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    88'
    Матиас Росс из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Александр Юль Андерсен пострадал.
  • 88'
    Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья сигнализирует, что Лукас Йенсен из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Окоре Жорес
  • 87'
    Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
  • 86'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 86'
    Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Торстейнссон Йон из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Окоре Жорес
  • 85'
    Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Рисгор Каспер из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 85'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Рисгор Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    84'
    Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
  • 84'
    Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
  • 83'
    Матч возобновлен
  • 83'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 83'
    Николай Фло взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    82'
    Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
  • 82'
    Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 82'
    Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 82'
    Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 81'
    Андреас Калтофт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Игрок команды Ольборг отлично пошел в отбор и устранил опасность.
  • 80'
    Хйорринг начинает контратаку
  • 80'
    Кристенсен Патрик ошибается в защите.
  • 79'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 79'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 79'
    Отличный пас сделал Mikkel Kaufmann из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    78'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг играет слишком грубо. Окоре Жорес оказался на газоне.
  • 78'
    Матиас Росс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Серен Хенриксен делает длинную передачу вперед
  • 77'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Франсишку Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Ван Веерт Том из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 76'
    Расмус Вюрц из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5042 болельщиков
  • 74'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 73'
    Тактическая замена. Benjamin Kaellman уходит с поля и его заменяет Лукас Йенсен
  • 73'
    Какой промах! Окоре Жорес имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • Угловой
    73'
    Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
  • 73'
    Александр Юль Андерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 72'
    Окоре Жорес из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    72'
    Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой справа.
  • 72'
    Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 71'
    Николай Фло взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    71'
    Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
  • 71'
    Mikkel Kaufmann нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 70'
    Франсишку Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Отличные скиллы показывает Альманн Якоб, обводя своих соперников
  • 70'
    Mikkel Kaufmann из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
  • 70'
    Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Матч возобновлен
  • 70'
    Тактическая замена. Фредерик Бурстеринг уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
  • 69'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 69'
    Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Николай Фло взял и забрал мяч на выходе
  • 68'
    Расмус Вюрц из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
  • 68'
    Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
  • 68'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    67'
    Окоре Жорес из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Торстейнссон Йон пострадал.
  • 67'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 66'
    Серен Хенриксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Mikkel Kaufmann из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
  • Желтая карточка
    65'
    Камара Аль-Хаджи получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    65'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг играет слишком грубо. Матиас Росс оказался на газоне.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 65'
    Отличный пас сделал Расмус Вюрц из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 65'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Андреас Калтофт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Расмус Вюрц из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Тактическая замена. Вессам Абу Али уходит с поля и его заменяет Mikkel Kaufmann
  • Офсайд
    63'
    Кристенсен Патрик из команды Ольборг в офсайде
  • 63'
    Куск Каспер из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    63'
    Судья сигнализирует, что Вольгемут Миккель из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Вессам Абу Али
  • Фол, нарушение
    62'
    Судья сигнализирует, что Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Окоре Жорес
  • 62'
    Benjamin Kaellman из команды Хйорринг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 61'
    Матч возобновлен
  • 61'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Конате Тьемоко из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
  • 60'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 60'
    Андерсен Лукас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    59'
    Назначен штрафной. Пострадал Ван Веерт Том, его свалил Фишер Сандер.
  • 59'
    Ольборг начинает контратаку
  • Желтая карточка
    58'
    Вессам Абу Али получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    58'
    Вессам Абу Али из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Фишер Сандер заработал фол
  • 58'
    Андерсен Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 57'
    Хйорринг контролирует мяч.
  • 56'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Андерсен Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 55'
    Ван Веерт Том из команды Ольборг делает пас партнеру.
  • 55'
    Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг делает пас партнеру.
  • Офсайд
    55'
    Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
  • 55'
    Матиас Росс делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Торстейнссон Йон из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Кристенсен Патрик
  • 54'
    Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Серен Хенриксен из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 53'
    Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает неудачный навес.
  • 53'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 51'
    Ван Веерт Том из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 51'
    Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 51'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    50'
    Камара Аль-Хаджи наказан за толчок Матиас Росс
  • 49'
    Хйорринг контролирует мяч.
  • 49'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Николай Фло взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 46'
    Камара Аль-Хаджи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 46'
    Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Игрок из команды Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 46'
    Тактическая замена. Штайнманн Матти уходит с поля и его заменяет Торстейнссон Йон
  • 46'
    Магнус Кристенсен получил травму и заменен. Расмус Вюрц выходит на поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 46'
    Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Офсайд
    45'
    Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
  • 45'
    Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 44'
    Ольборг начинает контратаку
  • 44'
    Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Серен Хенриксен из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 44'
    Серен Хенриксен из команды Хйорринг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 44'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 43'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 43'
    Николай Фло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Куск Каспер из команды Ольборг играет слишком грубо. Серен Хенриксен оказался на газоне.
  • 43'
    Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 42'
    Матч возобновлен
  • 42'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Фредерик Бурстеринг
  • 41'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • Желтая карточка
    41'
    Судья подбегает и показывает Матиас Росс из команды Ольборг отложенную желтую карточку за фол.
  • 40'
    Камара Аль-Хаджи не смог попасть в створ ударом издали
  • 40'
    Матиас Росс ошибается в защите.
  • 40'
    Серен Хенриксен делает длинную передачу вперед
  • 40'
    Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    40'
    Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
  • 39'
    Куск Каспер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 39'
    Ван Веерт Том из команды Ольборг делает пас партнеру.
  • 39'
    Вессам Абу Али нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    39'
    Вессам Абу Али из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Франсишку Жуниор пострадал.
  • 38'
    Benjamin Kaellman из команды Хйорринг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 38'
    Николай Фло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Андреас Калтофт пострадал.
  • 38'
    Кристенсен Патрик из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    37'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг толкнул локтем оппонента. Это Окоре Жорес заработал фол
  • 37'
    Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Конате Тьемоко делает длинную передачу вперед
  • 36'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Конате Тьемоко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Окоре Жорес делает длинную передачу вперед
  • 35'
    Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Вольгемут Миккель делает длинную передачу вперед
  • 34'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 34'
    Андерсен Лукас нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 33'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 33'
    Как он промахнулся? Конате Тьемоко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 33'
    Франсишку Жуниор из команды Хйорринг увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 33'
    Хйорринг начинает контратаку
  • 33'
    Окоре Жорес ошибается в защите.
  • 31'
    Хйорринг контролирует мяч.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 30'
    ШАНС! Ван Веерт Том нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 30'
    Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Кристенсен Патрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 29'
    Камара Аль-Хаджи нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг делает навес прямо в штрафную.
  • 29'
    Отличные скиллы показывает Конате Тьемоко, обводя своих соперников
  • 28'
    Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Андреас Калтофт из команды Хйорринг делает неудачный навес.
  • 28'
    Матиас Росс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Франсишку Жуниор из команды Хйорринг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 28'
    Серен Хенриксен из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Хйорринг начинает контратаку
  • 27'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Серен Хенриксен из команды Хйорринг.
  • 27'
    Серен Хенриксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Плохо сыграл Андреас Калтофт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 26'
    Андерсен Лукас из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
  • 26'
    Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
  • 26'
    Опасность предотвращена - Фишер Сандер из команды Хйорринг вступил в отбор удачно
  • 26'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Куск Каспер и Андерсен Лукас из команды Ольборг.
  • 26'
    Ольборг начинает контратаку
  • 26'
    Benjamin Kaellman из команды Хйорринг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Камара Аль-Хаджи мяча так и не получил
  • 26'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 25'
    Штайнманн Матти из команды Хйорринг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Желтая карточка
    24'
    Магнус Кристенсен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    24'
    Магнус Кристенсен из команды Ольборг играет слишком грубо. Benjamin Kaellman оказался на газоне.
  • 23'
    Опасность предотвращена - Фишер Сандер из команды Хйорринг вступил в отбор удачно
  • 23'
    Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 23'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Отличные скиллы показывает Конате Тьемоко, обводя своих соперников
  • 22'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 22'
    Серен Хенриксен из команды Хйорринг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья свистит. Андерсен Лукас атаковал сзади соперника. Это Штайнманн Матти заработал своей команде штрафной
  • 20'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Магнус Кристенсен из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 20'
    Опасность предотвращена - Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг вступил в отбор удачно
  • 19'
    Фредерик Бурстеринг ошибается в защите.
  • 19'
    Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Желтая карточка
    17'
    Штайнманн Матти получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    17'
    Безумный фол. Штайнманн Матти грубо играет против соперника. Пострадал Андерсен Лукас
  • 17'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 16'
    Вессам Абу Али нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 16'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Вессам Абу Али и Андерсен Лукас из команды Ольборг.
  • 16'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 15'
    Николай Фло взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    15'
    Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
  • 15'
    Штайнманн Матти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Вессам Абу Али из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 14'
    Ольборг начинает контратаку
  • 13'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 13'
    Андреас Калтофт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Ольборг начинает контратаку
  • 13'
    Benjamin Kaellman имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
  • 13'
    Андреас Калтофт из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Штайнманн Матти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Альманн Якоб из команды Ольборг играет слишком грубо. Конате Тьемоко оказался на газоне.
  • 12'
    Отличные скиллы показывает Конате Тьемоко, обводя своих соперников
  • 11'
    Хйорринг контролирует мяч.
  • 10'
    Отличный гол забил Андерсен Лукас
  • 10'
    Плохо сыграл Александр Юль Андерсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Описание гола
    9'
    ГОООООЛ - Андерсен Лукас из команды Ольборг забивает из-за штрафной площади
  • 9'
    Плохо сыграл Александр Юль Андерсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Фол, нарушение
    9'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг опасно и грубо сыграл. Фредерик Бурстеринг пострадал.
  • 9'
    Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 8'
    Серен Хенриксен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Альманн Якоб из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Конате Тьемоко пострадал.
  • 7'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Окоре Жорес из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Вольгемут Миккель из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 5'
    Франсишку Жуниор из команды Хйорринг делает неудачный навес.
  • 5'
    Опасность предотвращена - Александр Юль Андерсен из команды Хйорринг вступил в отбор удачно
  • 5'
    Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
  • 4'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Хйорринг контролирует мяч.
  • 3'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Окоре Жорес из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    2'
    Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
  • 2'
    Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Николай Фло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
  • 2'
    Вессам Абу Али нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Конате Тьемоко из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Вессам Абу Али
  • 1'
    Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ольборг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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