Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Орхус
1:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Сённерйюск
0'
14' Желтая карточка
Йулсгор Йеспер
1:0
17' Гол
Нильсен Каспер
1:1
20' Гол
Якобсен Кристиан II
27' Желтая карточка
Абсалонсен Йохан
55' Желтая карточка
Гира Адама
61' Желтая карточка
Jens Stage
72'
73
Грабара
Камил
39
Magnus
Anbo
5
Тингагер
Фредерик
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
17
Гира
Адама
14
Jens
Stage
24
Туту
Юссеф
38
Alexander
Ammitzboell
11
Сана
Тобиас
28
Милиц
Себастьян
2
Stefan
Gartenmann
3
Педерсен
Марк
5
Люикс
Кес
18
Nicholas
Marfelt
29
Victor
Ekani
8
Якобсен
Кристиан
II
30
Ромер
Марсель
6
Йонссон
Эггерт
15
Абсалонсен
Йохан
20
Peter
Christiansen
Орхус
4-3-3
Сённерйюск
4-1-4-1

Ход матча

14'
Йулсгор Йеспер
 
17'
Нильсен Каспер
1:0
20'
1:1
Якобсен Кристиан II
(Абсалонсен Йохан)
27'
 
Абсалонсен Йохан
54'
 
Alexander Bah
Victor Ekani
55'
Гира Адама
 
59'
 
Лидер Март
Peter Christiansen
61'
Jens Stage
 
65'
Kasper Lunding
Туту Юссеф
 
65'
Mustapha Bundu
Benjamin Steenfeldt Hvidt
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус
Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг Орхус 3:2 Русенборг Орхус 4:1 Brentford U23 Яблонец 1:0 Орхус Брабранд 1:7 Орхус Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:3 Оденсе Орхус 1:0 Хобро Нордшелланн 1:0 Орхус Орхус 2:1 Вайле Орхус 1:2 Хорсенс Брондбю 2:0 Орхус
Сённерйюск Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Сённерйюск 0:1 Орхус Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс Митьюлланд 2:1 Сённерйюск
Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Сённерйюск 3:0 Раннерс Ольборг 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Орхус Вайле 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Вождовац Сённерйюск 1:0 Фастав Злин Силькеборг 2:2 Сённерйюск Раннерс 1:1 Сённерйюск Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Копенгаген Хобро 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:2 Нордшелланн Сённерйюск 0:2 Брондбю Хорсенс 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:2 Эсбьерг

Последние игры между собой

Орхус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Сённерйюск 0:1 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Орхус Суперлига Дании
Орхус 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Орхус Кубок Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:1 Сённерйюск Кубок Орхус 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании
  • Второй тайм
  • 72'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    71'
    Alexander Ammitzboell из команды Орхус в офсайде
  • Офсайд
    71'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск в офсайде
  • 70'
    Абсалонсен Йохан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 70'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Александр Бах из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 69'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
  • 68'
    Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Magnus Anbo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Николас Марфельт из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    66'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск подал угловой справа.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • 65'
    Тактическая замена. Бенджамин Хвидт уходит с поля и его заменяет Мустафа Бунду
  • 65'
    Тактическая замена. Туту Юссеф уходит с поля и его заменяет Каспер Лундинг
  • 64'
    ШАНС! Туту Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • Угловой
    64'
    Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
  • 64'
    Педерсен Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 64'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 62'
    Сённерьюск контролирует мяч.
  • 62'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 62'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 61'
    ШАНС! Александр Бах нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 61'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    61'
    Йенс Стаге совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    60'
    Безумный фол. Йенс Стаге грубо играет против соперника. Пострадал Йонссон Эггерт
  • 60'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 60'
    Шанс! Люикс Кес из команды Сённерьюск пробил головой, но мимо
  • Угловой
    59'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск подал угловой слева.
  • 59'
    Тактическая замена. Peter Christiansen уходит с поля и его заменяет Лидер Март
  • 59'
    Николас Марфельт из команды Сённерьюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 58'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Йенс Стаге из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Абсалонсен Йохан
  • 57'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Якобсен Кристиан II из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Абсалонсен Йохан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 56'
    Сана Тобиас пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян держит все под контролем
  • 55'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • Желтая карточка
    55'
    Гира Адама совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    54'
    Гира Адама из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Ромер Марсель заработал фол
  • 54'
    Тактическая замена. Виктор Экани уходит с поля и его заменяет Александр Бах
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
  • 52'
    Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Абсалонсен Йохан пробует нанести удар издали, но Грабара Камил держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    52'
    Нильсен Каспер из команды Орхус играет слишком грубо. Якобсен Кристиан II оказался на газоне.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 50'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 50'
    Ромер Марсель из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    50'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск разыграл угловой с правого угла.
  • 49'
    Грабара Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 49'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    49'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск разыграл угловой с левого угла.
  • 48'
    Peter Christiansen завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
  • 48'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Николас Марфельт из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Йулсгор Йеспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Туту Юссеф из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 44'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 43'
    ШАНС! Стефан Гартенманн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 43'
    Николас Марфельт из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Нильсен Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 40'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 40'
    Люикс Кес из команды Сённерьюск наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 40'
    Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Бенджамин Хвидт из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Стефан Гартенманн
  • 38'
    Сённерьюск начинает контратаку
  • 38'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Сённерьюск начинает контратаку
  • 37'
    Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
  • 37'
    Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
  • 36'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    36'
    Якобсен Кристиан II наказан за толчок Нильсен Каспер
  • 36'
    Николас Марфельт из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
  • 34'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Матч возобновлен
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    33'
    Сана Тобиас задерживает мяч рукой
  • 32'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Туту Юссеф из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Угловой
    31'
    Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
  • 31'
    Нильсен Каспер из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 31'
    Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Сённерьюск начинает контратаку
  • Угловой
    30'
    Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
  • 30'
    Туту Юссеф нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
  • 29'
    Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Виктор Экани из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Гира Адама
  • Желтая карточка
    27'
    Абсалонсен Йохан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Тингагер Фредерик
  • 26'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Стефан Гартенманн
  • 25'
    Сённерьюск начинает контратаку
  • 24'
    Сана Тобиас из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 24'
    Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
  • 24'
    Нильсен Каспер из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Alexander Ammitzboell
  • 23'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    23'
    Гира Адама совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
  • 22'
    Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Якобсен Кристиан II из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Сённерьюск начинает контратаку
  • 21'
    Тингагер Фредерик делает длинную передачу вперед
  • 20'
    Абсалонсен Йохан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Якобсен Кристиан II изменил счет на табло!
  • 20'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск делает отличный кросс...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л Нильсен Каспер закручивает штрафной в сетку! Великолепно
  • 17'
    Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Виктор Экани из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Alexander Ammitzboell
  • 16'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Николас Марфельт из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    14'
    Судья подбегает и показывает Йулсгор Йеспер из команды Орхус отложенную желтую карточку за фол.
  • 14'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Стефан Гартенманн из команды Сённерьюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 13'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Стефан Гартенманн из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
  • 11'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Peter Christiansen из команды Сённерьюск играет слишком грубо. Тингагер Фредерик оказался на газоне.
  • 10'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • Фол, нарушение
    6'
    Николас Марфельт нарушает правила. Alexander Ammitzboell пострадал
  • 5'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 5'
    Абсалонсен Йохан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Йенс Стаге из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
  • 4'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Сённерьюск начинает контратаку
  • 3'
    Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
  • 3'
    Нильсен Каспер из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Орхус контролирует мяч.
  • 1'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сённерьюск начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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