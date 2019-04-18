Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Орхус
1:1
Второй тайм: 72'
Стадион: Ceres Park
Сённерйюск
14' Желтая карточкаЙулсгор Йеспер
1:0
17' ГолНильсен Каспер
1:1
20' ГолЯкобсен Кристиан II
27' Желтая карточкаАбсалонсен Йохан
55' Желтая карточкаГира Адама
61' Желтая карточкаJens Stage
39
Magnus
Anbo
17
Гира
Адама
14
Jens
Stage
24
Туту
Юссеф
11
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Magnus AnboЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гира АдамаПолузащитник
-
14 Jens StageПолузащитник
-
24 Туту ЮссефНападающий
- Нападающий
-
11 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лидер МартНападающий
-
19 Ярович СенадНападающий
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
17'
1:0
20'
27'
55'
61'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +10 =2 -8Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус
Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг Орхус 3:2 Русенборг Орхус 4:1 Brentford U23 Яблонец 1:0 Орхус Брабранд 1:7 Орхус Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:3 Оденсе Орхус 1:0 Хобро Нордшелланн 1:0 Орхус Орхус 2:1 Вайле Орхус 1:2 Хорсенс Брондбю 2:0 Орхус
Сённерйюск Последние 20 матчей: +4 =6 -10Сённерйюск 0:1 Орхус Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс Митьюлланд 2:1 Сённерйюск
Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Сённерйюск 3:0 Раннерс Ольборг 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Орхус Вайле 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Вождовац Сённерйюск 1:0 Фастав Злин Силькеборг 2:2 Сённерйюск Раннерс 1:1 Сённерйюск Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Копенгаген Хобро 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:2 Нордшелланн Сённерйюск 0:2 Брондбю Хорсенс 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:2 Эсбьерг
Последние игры между собой
Орхус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Орхус 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Орхус Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Орхус Кубок Орхус 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 1:1 Сённерйюск Кубок Орхус 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Орхус 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании
Будет доступно позже.
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