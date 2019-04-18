Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Хорсенс
0:0
Конец матча
Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 3776
Вайле
9' Желтая карточкаMads Lauritsen
25' Желтая карточкаХальберг Мелькер
28' Желтая карточкаХанссон Халлюр
44' Желтая карточкаSammy Skytte
59' Желтая карточкаSebastian Avanzini
75' Желтая карточкаСкооп Якоб
11
Peter
Nymann
66
Мемия
Керим
15
Греве
Мадс
20
Скооп
Якоб
10
Allan
Sousa
77
Гринь
Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Мемия КеримЗащитник
-
15 Греве МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
-
10 Allan SousaПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Гринь СергейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Илич БранкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
28'
44'
75'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =5 -11Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю
Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Силькеборг Рапид Вена 1:1 Хорсенс Штурм 1:1 Хорсенс Хорсенс 3:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Ольборг 2:4 Хорсенс Хорсенс 1:6 Копенгаген Орхус 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Сённерйюск Вайле 3:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс
Вайле Последние 20 матчей: +6 =4 -10Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 2:2 Вайле Санкт-Паули 1:0 Вайле
Эсбьерг 2:1 Вайле Вайле 1:1 Вендсиссель Копенгаген 2:0 Вайле Вайле 1:3 Нордшелланн Оденсе 1:0 Вайле Вайле 2:0 Сённерйюск Ольборг 5:3 Вайле Краковия 1:1 Вайле Вииторул Констанца 0:1 Вайле Вайле 1:0 Мезоковезд Раннерс 2:0 Вайле Вайле 1:2 Брондбю Орхус 2:1 Вайле Вайле 1:1 Ольборг Митьюлланд 5:0 Вайле Вайле 3:1 Хорсенс
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Вайле: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Вайле 4:3 Хорсенс Первый дивизион Вайле 3:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:2 Вайле Первый дивизион Вайле 3:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:0 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:0 Вайле Первый дивизион Хорсенс 5:0 Вайле Кубок Хорсенс 2:3 Вайле Первый дивизион Вайле 2:3 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Вайле Первый дивизион Вайле 1:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:1 Вайле Кубок Вайле 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 0:0 Вайле САС Лигаен Хорсенс 0:0 Вайле САС Лигаен
Будет доступно позже.
Загрузка...