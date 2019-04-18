Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Хорсенс
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3776
Вайле
0'
9' Желтая карточка
Mads Lauritsen
25' Желтая карточка
Хальберг Мелькер
28' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
44' Желтая карточка
Sammy Skytte
59' Желтая карточка
Sebastian Avanzini
75' Желтая карточка
Скооп Якоб
90'+4
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
3
Андерсен
Мадс
4
Soeren
Reese
20
Квист
Миккель
14
Sebastian
Avanzini
8
Bjarke
Jacobsen
2
Sammy
Skytte
17
Ханссон
Халлюр
44
Брок-Мадсен
Николай
10
Kasper
Junker
1
Thomas
Hagelskjaer
66
Мемия
Керим
15
Греве
Мадс
22
Mads
Lauritsen
2
Malte
Amundsen
8
Хальберг
Мелькер
20
Скооп
Якоб
10
Allan
Sousa
80
Юрченко
Владлен
77
Гринь
Сергей
9
Финнбогасон
Къяртан
Хорсенс
4-4-2
Вайле
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Mads Lauritsen
25'
 
Хальберг Мелькер
28'
Ханссон Халлюр
 
44'
Sammy Skytte
 
54'
Нильсен Сиверт
Peter Nymann
 
59'
Sebastian Avanzini
 
60'
 
Tobias Moelgaard
Мемия Керим
64'
Louka Andreasen
Sebastian Avanzini
 
65'
 
Imed Louati
Гринь Сергей
75'
 
Скооп Якоб
76'
Matti Lund Nielsen II
Sammy Skytte
 
81'
 
Jonas Andersen
Юрченко Владлен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю
Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Силькеборг Рапид Вена 1:1 Хорсенс Штурм 1:1 Хорсенс Хорсенс 3:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Ольборг 2:4 Хорсенс Хорсенс 1:6 Копенгаген Орхус 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Сённерйюск Вайле 3:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс
Вайле Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 2:2 Вайле Санкт-Паули 1:0 Вайле
Эсбьерг 2:1 Вайле Вайле 1:1 Вендсиссель Копенгаген 2:0 Вайле Вайле 1:3 Нордшелланн Оденсе 1:0 Вайле Вайле 2:0 Сённерйюск Ольборг 5:3 Вайле Краковия 1:1 Вайле Вииторул Констанца 0:1 Вайле Вайле 1:0 Мезоковезд Раннерс 2:0 Вайле Вайле 1:2 Брондбю Орхус 2:1 Вайле Вайле 1:1 Ольборг Митьюлланд 5:0 Вайле Вайле 3:1 Хорсенс

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Вайле: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Вайле 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Вайле 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Вайле Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Вайле Первый дивизион
Вайле 4:3 Хорсенс Первый дивизион Вайле 3:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:2 Вайле Первый дивизион Вайле 3:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:0 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:0 Вайле Первый дивизион Хорсенс 5:0 Вайле Кубок Хорсенс 2:3 Вайле Первый дивизион Вайле 2:3 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Вайле Первый дивизион Вайле 1:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:1 Вайле Кубок Вайле 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 0:0 Вайле САС Лигаен Хорсенс 0:0 Вайле САС Лигаен
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 94'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 94'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Как он промахнулся? Каспер Юнкер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 93'
    Матиас Нильсен из команды Хорсенс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 93'
    Квист Миккель делает длинную передачу вперед
  • 93'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 92'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 91'
    Сорен Реесе из команды Хорсенс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    91'
    Бьярк Якобсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Malte Amundsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Имед Луати из команды Вейле поставил подножку. Пострадал Андерсен Мадс
  • 89'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 88'
    Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    88'
    Судья сигнализирует, что Брок-Мадсен Николай из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Аллан Соуза
  • 88'
    Тобиас Мельгаард из команды Вейле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 87'
    Malte Amundsen из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Томас Хагельскьяер взял и забрал мяч на выходе
  • 87'
    Бьярк Якобсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Тобиас Мельгаард из команды Вейле поставил подножку. Пострадал Матиас Нильсен
  • Офсайд
    86'
    Каспер Юнкер из команды Хорсенс в офсайде
  • 86'
    Йонас Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Бьярк Якобсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    85'
    Имед Луати наказан за толчок Ханссон Халлюр
  • 85'
    Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 84'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 83'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 82'
    Louka Prip из команды Хорсенс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 81'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 81'
    Тактическая замена. Юрченко Владлен уходит с поля и его заменяет Йонас Андерсен
  • 81'
    ШАНС! Имед Луати нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • Угловой
    81'
    Аллан Соуза из команды Вейле подал угловой справа.
  • 80'
    Аллан Соуза из команды Вейле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    80'
    Брок-Мадсен Николай наказан за толчок Аллан Соуза
  • 80'
    Сорен Реесе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Аллан Соуза из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Сорен Реесе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    80'
    Аллан Соуза из команды Вейле подал угловой справа.
  • 79'
    Тобиас Мельгаард из команды Вейле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    79'
    Квист Миккель наказан за толчок Аллан Соуза
  • 78'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 78'
    ШАНС! Ханссон Халлюр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 78'
    Louka Prip из команды Хорсенс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 78'
    Louka Prip из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    78'
    Брок-Мадсен Николай наказан за толчок Греве Мадс
  • Фол, нарушение
    77'
    Имед Луати наказан за толчок Нильсен Сиверт
  • 77'
    Матиас Нильсен пробует нанести удар издали, но Томас Хагельскьяер ловит мяч
  • 76'
    Тактическая замена. Сэмми Скитте уходит с поля и его заменяет Матиас Нильсен
  • Желтая карточка
    75'
    Скооп Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    75'
    Скооп Якоб из команды Вейле играет слишком грубо. Брок-Мадсен Николай оказался на газоне.
  • 75'
    Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    75'
    Юрченко Владлен из команды Вейле подал угловой слева.
  • 75'
    Квист Миккель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 74'
    Malte Amundsen из команды Вейле делает навес прямо в штрафную.
  • 74'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 73'
    Тобиас Мельгаард из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    72'
    Имед Луати наказан за толчок Андерсен Мадс
  • 71'
    Имед Луати из команды Вейле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    70'
    Брок-Мадсен Николай наказан за толчок Греве Мадс
  • 70'
    ШТАНГА! Пробил головой Сорен Реесе прямо в каркас ворот!
  • 70'
    Бьярк Якобсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    69'
    Скооп Якоб из команды Вейле играет слишком грубо. Сэмми Скитте оказался на газоне.
  • 68'
    Андерсен Мадс нанес удар головой, но Томас Хагельскьяер спокойно отбил мяч.
  • 68'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 67'
    Сорен Реесе из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 67'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 67'
    Мадс Лаурицен из команды Вейле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 65'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Тактическая замена. Гринь Сергей уходит с поля и его заменяет Имед Луати
  • 64'
    Юрченко Владлен из команды Вейле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 64'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Тактическая замена. Себастьян Аванзини уходит с поля и его заменяет Louka Prip
  • 63'
    Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 63'
    Матч возобновлен
  • 63'
    Матч остановлен
  • 62'
    Опасность предотвращена - Мадс Лаурицен из команды Вейле вступил в отбор удачно
  • 62'
    Каспер Юнкер из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
  • 61'
    Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
  • 61'
    Malte Amundsen из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 60'
    Тактическая замена. Мемия Керим уходит с поля и его заменяет Тобиас Мельгаард
  • 60'
    Вейле контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    59'
    Себастьян Аванзини получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    59'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс играет слишком грубо. Скооп Якоб оказался на газоне.
  • 58'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья свистит. Квист Миккель атаковал сзади соперника. Это Аллан Соуза заработал своей команде штрафной
  • 58'
    Томас Хагельскьяер не дал случится голу! Брок-Мадсен Николай должен был забивать, но Томас Хагельскьяер сделал отличный сейв
  • 57'
    ШАНС! Брок-Мадсен Николай вышел один-на-один с голкипером...
  • 57'
    Брок-Мадсен Николай из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
  • 57'
    Хорсенс начинает контратаку
  • Офсайд
    57'
    Сэмми Скитте из команды Хорсенс в офсайде
  • Офсайд
    56'
    Аллан Соуза из команды Вейле в офсайде
  • 55'
    Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 55'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Опасность предотвращена - Бьярк Якобсен из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
  • 54'
    Вейле начинает контратаку
  • 54'
    Квист Миккель из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 54'
    Бьярк Якобсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 54'
    Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Нильсен Сиверт
  • Фол, нарушение
    54'
    Malte Amundsen наказан за толчок Каспер Юнкер
  • 53'
    Вейле контролирует мяч.
  • 52'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 51'
    Сегодняшная посещаемость составляет 3776 болельщиков
  • 50'
    Хорошую попытку сделал Юрченко Владлен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 50'
    Матч возобновлен
  • 49'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    49'
    Ханссон Халлюр наказан за толчок Скооп Якоб
  • 49'
    Хорсенс контролирует мяч.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 47'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 47'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Хорошую попытку сделал Каспер Юнкер. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 46'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Квист Миккель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Офсайд
    45'
    Финнбогасон Къяртан из команды Вейле в офсайде
  • 45'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    44'
    Сэмми Скитте возвращается на поле.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    44'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сэмми Скитте получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Желтая карточка
    44'
    Сэмми Скитте получил желтую карточку от судьи
  • Травма, повреждение
    43'
    Сэмми Скитте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 42'
    Скооп Якоб не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Томас Хагельскьяер взял и забрал мяч на выходе
  • 41'
    Сэмми Скитте из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 41'
    Шанс! Сорен Реесе из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
  • 41'
    Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Скооп Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Бьярк Якобсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья свистит. Мемия Керим атаковал сзади соперника. Это Квист Миккель заработал своей команде штрафной
  • 39'
    Вейле контролирует мяч.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 38'
    Гринь Сергей не смог попасть в створ ударом издали
  • 38'
    Вейле контролирует мяч.
  • 37'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Греве Мадс из команды Вейле пасует в штрафную, но Делач Матей выходит и ловит мяч.
  • 36'
    Вейле контролирует мяч.
  • 36'
    Вейле контролирует мяч.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 35'
    Ханссон Халлюр из команды Хорсенс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 34'
    Каспер Юнкер из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Бьярк Якобсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья свистит. Мадс Лаурицен атаковал сзади соперника. Это Брок-Мадсен Николай заработал своей команде штрафной
  • 33'
    Вейле контролирует мяч.
  • 33'
    Бьярк Якобсен из команды Хорсенс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 33'
    Вейле начинает контратаку
  • 32'
    Ханссон Халлюр из команды Хорсенс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 32'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Вейле контролирует мяч.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 30'
    Какой удар! Со штрафного Аллан Соуза сотряс перекладину!
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    29'
    Финнбогасон Къяртан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    28'
    Ханссон Халлюр получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    28'
    Ханссон Халлюр из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол
  • 27'
    Хорсенс контролирует мяч.
  • 26'
    Сорен Реесе из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 26'
    Мемия Керим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Бьярк Якобсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    25'
    Хальберг Мелькер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    25'
    Хальберг Мелькер из команды Вейле играет слишком грубо. Каспер Юнкер оказался на газоне.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 25'
    Мемия Керим из команды Вейле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 24'
    Вейле контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Скооп Якоб
  • 23'
    Гринь Сергей нанес удар головой, но Делач Матей спокойно отбил мяч.
  • 23'
    Скооп Якоб из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    22'
    Бьярк Якобсен задерживает мяч рукой
  • 22'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 20'
    Хорсенс контролирует мяч.
  • 20'
    Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Бьярк Якобсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Malte Amundsen из команды Вейле поставил подножку. Пострадал Каспер Юнкер
  • Фол, нарушение
    19'
    Юрченко Владлен задерживает мяч рукой
  • 17'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 17'
    Мадс Лаурицен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 17'
    Аллан Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 16'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Аллан Соуза из команды Вейле делает неудачный навес.
  • 15'
    Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Хальберг Мелькер из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Квист Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Скооп Якоб из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Делач Матей не дал случится голу! Хальберг Мелькер должен был забивать, но Делач Матей сделал отличный сейв
  • 14'
    Опасность! Гринь Сергей из команды Вейле отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 13'
    Вейле начинает контратаку
  • 13'
    Квист Миккель из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Бьярк Якобсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Юрченко Владлен из команды Вейле поставил подножку. Пострадал Себастьян Аванзини
  • 13'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Хальберг Мелькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    11'
    Бьярк Якобсен наказан за толчок Хальберг Мелькер
  • Офсайд
    10'
    Аллан Соуза из команды Вейле в офсайде
  • 10'
    Аллан Соуза из команды Вейле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 10'
    Скооп Якоб из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Финнбогасон Къяртан из команды Вейле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Квист Миккель из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Бьярк Якобсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    9'
    Мадс Лаурицен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья свистит. Мадс Лаурицен атаковал сзади соперника. Это Каспер Юнкер заработал своей команде штрафной
  • 8'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Хальберг Мелькер бьет со штрафного в створ, но Делач Матей держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    4'
    Андерсен Мадс наказан за толчок Финнбогасон Къяртан
  • 3'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 2'
    Вейле контролирует мяч.
  • 2'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Вейле начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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