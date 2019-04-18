Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Эсбьерг
1:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Блю-Уотер Арена
Брондбю
33' Желтая карточкаКайзер Доминик
40' Желтая карточкаЮнг Антони
1:0
61' ГолКауко Йони
21
Бринк
Марк
10
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
25 Бринч ЙеппеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: John Lammers
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Нападающий
-
50 Эрцег АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Martin Retov
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
33'
40'
61'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: +7 =4 -9Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле
Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Брондбю Орхус 2:0 Эсбьерг Рад Белград 1:3 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 ДАК Эсбьерг 1:1 Коллинг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Эсбьерг 3:0 Нордшелланн Копенгаген 3:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:4 Ольборг Вендсиссель 1:1 Эсбьерг Оденсе 2:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:2 Эсбьерг
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =4 -5Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе
Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю Вендсиссель 0:2 Брондбю Брондбю 2:1 Раннерс Эсбьерг 2:1 Брондбю Нордшелланн 3:3 Брондбю Брондбю 3:1 Погонь Щецин Брондбю 1:0 Пахтакор Брондбю 5:1 Локомотив Ташкент Брондбю 1:3 Роскилле Брондбю 8:0 Баллеруп-Сковлунде Брондбю 2:3 Вендсиссель Вайле 1:2 Брондбю Брондбю 1:0 Хобро Сённерйюск 0:2 Брондбю
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Брондбю: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Эсбьерг 2:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Брондбю Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:1 Брондбю Кубок Эсбьерг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Кубок Брондбю 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 3:0 Эсбьерг САС Лигаен Эсбьерг 1:2 Брондбю САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|70
|2.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|65
|3.
|Эсбьерг
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|45
|4.
|Оденсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|43
|5.
|Брондбю
|0:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|40
|6.
|Нордшелланн
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|38
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