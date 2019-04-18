Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Эсбьерг
1:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Брондбю
0'
33' Желтая карточка
Кайзер Доминик
40' Желтая карточка
Юнг Антони
1:0
61' Гол
Кауко Йони
71'
16
Jeppe
Hoejbjerg
40
Daniel
Anyembe
38
Jacob
Lungi
Soerensen
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
21
Бринк
Марк
6
Парунашвили
Лаша
7
Кауко
Йони
26
Кристенсен
Матиас
9
Adrian
Petre
10
Хольсе
Карло
1
Швебе
Марвин
2
Jens
Martin
Gammelby
6
Херманнссон
Хьёртур
23
Араюури
Паулус
3
Юнг
Антони
7
Кайзер
Доминик
5
Халими
Бесар
12
Тибблинг
Симон
10
Мукхтар
Хани
20
Вильчек
Камиль
50
Эрцег
Анте
Эсбьерг
4-3-3
Брондбю
4-1-2-1-2

Ход матча

33'
 
Кайзер Доминик
40'
 
Юнг Антони
46'
 
Хедлунд Симон
Тибблинг Симон
61'
Кауко Йони
1:0
66'
Тигадауини Аднане
Кристенсен Матиас
 
66'
Яковенко Юрий
Adrian Petre
 
66'
 
Менса Кевин
Jens Martin Gammelby

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле
Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Брондбю Орхус 2:0 Эсбьерг Рад Белград 1:3 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 ДАК Эсбьерг 1:1 Коллинг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Эсбьерг 3:0 Нордшелланн Копенгаген 3:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:4 Ольборг Вендсиссель 1:1 Эсбьерг Оденсе 2:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:2 Эсбьерг
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе
Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю Вендсиссель 0:2 Брондбю Брондбю 2:1 Раннерс Эсбьерг 2:1 Брондбю Нордшелланн 3:3 Брондбю Брондбю 3:1 Погонь Щецин Брондбю 1:0 Пахтакор Брондбю 5:1 Локомотив Ташкент Брондбю 1:3 Роскилле Брондбю 8:0 Баллеруп-Сковлунде Брондбю 2:3 Вендсиссель Вайле 1:2 Брондбю Брондбю 1:0 Хобро Сённерйюск 0:2 Брондбю

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Брондбю: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Эсбьерг 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Эсбьерг Суперлига Дании
Эсбьерг 2:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Брондбю Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:1 Брондбю Кубок Эсбьерг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Кубок Брондбю 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 3:0 Эсбьерг САС Лигаен Эсбьерг 1:2 Брондбю САС Лигаен
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 3 3 0 0 4 - 1 70
2. Митьюлланд 3 1 2 0 4 - 2 65
3. Эсбьерг 1:0 4 2 1 1 5 - 4 45
4. Оденсе 3 0 1 2 2 - 5 43
5. Брондбю 0:1 4 0 2 2 4 - 6 40
6. Нордшелланн 3 0 2 1 2 - 3 38
  • Второй тайм
  • 70'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Мукхтар Хани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Яковенко Юрий из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Офсайд
    69'
    Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг в офсайде
  • Угловой
    69'
    Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг разыграл угловой с правого угла.
  • 69'
    Должен был быть гол! Хольсе Карло имел отличный шанс, но Швебе Марвин не дал голу состоятся!
  • 69'
    Опасность! Яковенко Юрий из команды Эсбьерг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 68'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Офсайд
    67'
    Юнг Антони из команды Брённбю в офсайде
  • 67'
    Кайзер Доминик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 66'
    Тактическая замена. Йенс Мартин Гаммельбю уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
  • 66'
    Тактическая замена. Адриан Петре уходит с поля и его заменяет Яковенко Юрий
  • 66'
    Тактическая замена. Кристенсен Матиас уходит с поля и его заменяет Тигадауини Аднане
  • Фол, нарушение
    66'
    Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Халими Бесар оказался на газоне.
  • 65'
    Какой шанс! Кристенсен Матиас почти забил, но мяч вынесли с линии!
  • 65'
    Хольсе Карло из команды Эсбьерг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 64'
    Адриан Петре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    64'
    Халими Бесар из команды Брённбю подал угловой справа.
  • 63'
    Даниэль Аньембе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 63'
    Вильчек Камиль из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Брённбю контролирует мяч.
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - Кауко Йони забивает!
  • 61'
    Плохо сыграл Араюури Паулус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 61'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Юнг Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 59'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 58'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
  • 58'
    Эсбьерг контролирует мяч.
  • 57'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 57'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю делает неудачный навес.
  • 56'
    Вильчек Камиль нанес удар головой, но Йеппе Хобьерг спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    56'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой справа.
  • 56'
    Матч возобновлен
  • 55'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 55'
    Йенс Мартин Гаммельбю мяч отрикошетил от ворот
  • 55'
    Йеппе Хобьерг не дал случится голу! Эрцег Анте должен был забивать, но Йеппе Хобьерг сделал отличный сейв
  • 55'
    Хедлунд Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Эсбьерг контролирует мяч.
  • 53'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 52'
    ШАНС! Хольсе Карло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 52'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 52'
    Кристенсен Матиас не смог попасть в створ ударом издали
  • 51'
    Хорошую попытку сделал Мукхтар Хани. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 51'
    Хедлунд Симон из команды Брённбю делает пас партнеру.
  • 51'
    Кауко Йони из команды Эсбьерг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Офсайд
    50'
    Адриан Петре из команды Эсбьерг в офсайде
  • 50'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 50'
    Адриан Петре из команды Эсбьерг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 50'
    Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 49'
    Кауко Йони из команды Эсбьерг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 49'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Хедлунд Симон из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    48'
    Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Херманнссон Хьёртур оказался на газоне.
  • 47'
    Брённбю контролирует мяч.
  • 46'
    Брённбю контролирует мяч.
  • 46'
    Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Хедлунд Симон
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 45'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
  • 44'
    Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 44'
    Эсбьерг начинает контратаку
  • 44'
    Брённбю контролирует мяч.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 42'
    Тибблинг Симон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Бринк Марк из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Эрцег Анте
  • 41'
    Мукхтар Хани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Кристенсен Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    40'
    Юнг Антони получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    40'
    Юнг Антони из команды Брённбю играет слишком грубо. Даниэль Аньембе оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    40'
    Херманнссон Хьёртур наказан за толчок Бринк Марк
  • 39'
    Брённбю контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Кристенсен Матиас
  • 38'
    Брённбю контролирует мяч.
  • 37'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • Угловой
    36'
    Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг подал угловой справа.
  • 36'
    Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 35'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Кристенсен Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    33'
    Кайзер Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Кайзер Доминик из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Хольсе Карло
  • Фол, нарушение
    32'
    Парунашвили Лаша наказан за толчок Кайзер Доминик
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Эрцег Анте из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Кристенсен Матиас
  • 30'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    30'
    Тибблинг Симон из команды Брённбю в офсайде
  • 29'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 28'
    Кауко Йони из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
  • 27'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 26'
    Вильчек Камиль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 26'
    Халими Бесар из команды Брённбю делает пас партнеру.
  • 25'
    Брённбю контролирует мяч.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 24'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Опасность предотвращена - Араюури Паулус из команды Брённбю вступил в отбор удачно
  • 22'
    Эсбьерг начинает контратаку
  • 22'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 22'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 21'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 21'
    Тибблинг Симон из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
  • 21'
    Тибблинг Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Офсайд
    20'
    Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг в офсайде
  • 20'
    Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 20'
    Опасность! Бринк Марк из команды Эсбьерг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 19'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 19'
    ШАНС! Бринк Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 19'
    Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Кауко Йони из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Эсбьерг начинает контратаку
  • 19'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 18'
    Брённбю контролирует мяч.
  • 17'
    Брённбю контролирует мяч.
  • 17'
    Эсбьерг контролирует мяч.
  • 16'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 15'
    Эсбьерг контролирует мяч.
  • 14'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Эсбьерг контролирует мяч.
  • 13'
    Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 13'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Эсбьерг контролирует мяч.
  • 10'
    Тибблинг Симон из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 10'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 10'
    Шанс! Адриан Петре из команды Эсбьерг пробил головой, но мимо
  • 10'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Халими Бесар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
  • 9'
    Кауко Йони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Эсбьерг начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
  • 9'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 8'
    ШАНС! Адриан Петре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • Угловой
    8'
    Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг подал угловой справа.
  • 8'
    Херманнссон Хьёртур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 7'
    ШАНС! Хольсе Карло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 7'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Йенс Мартин Гаммельбю наказан за толчок Хольсе Карло
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Халсти Маркус
  • 5'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 4'
    Кайзер Доминик не смог попасть в створ ударом издали
  • 4'
    Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Хольсе Карло
  • Офсайд
    3'
    Эрцег Анте из команды Брённбю в офсайде
  • 2'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Хольсе Карло
  • 1'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Эсбьерг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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