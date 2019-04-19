Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Раннерс
1:0
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 3757
Хобро
1:0
6' ГолEmil Riis Jakobsen
22' Желтая карточкаКиркеволд Пол
31' Желтая карточкаПоульсен Николай II
34' Желтая карточкаJesper Boege
11
Марксен
Эрик
17
Конбой
Кевин
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
-
17 Конбой КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
25 Jonas Dakir
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
6'
22'
34'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
13 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Раннерс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Хобро 1:2 Раннерс Раннерс 1:1 Вендсиссель Ольборг 1:2 Раннерс Оденсе 1:0 Раннерс
Раннерс 2:0 Хорсенс Сённерйюск 3:0 Раннерс Брондбю 2:1 Раннерс Раннерс 0:2 Копенгаген Ольборг 0:3 Раннерс Штурм 2:3 Раннерс Широки Бриег 1:3 Раннерс Раннерс 0:1 Словацко Раннерс 2:2 Фредерисия Раннерс 1:1 Сённерйюск Раннерс 2:0 Вайле Вендсиссель 0:1 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд Хобро 0:1 Раннерс Раннерс 1:1 Нордшелланн Орхус 0:2 Раннерс
Хобро Последние 20 матчей: +4 =6 -10Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро
Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро Хобро 0:0 Сённерйюск Брондбю 1:0 Хобро Хобро 0:1 Раннерс Хобро 1:0 Вендсиссель Хобро 2:4 Оденсе Оденсе 1:0 Хобро
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 4
Хобро: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 10
Хобро 2:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хобро Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:3 Раннерс Товарищеские матчи Хобро 1:0 Раннерс Первый дивизион Раннерс 2:0 Хобро Первый дивизион Раннерс 1:0 Хобро Товарищеские матчи Раннерс 0:2 Хобро Товарищеские матчи
Будет доступно позже.
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