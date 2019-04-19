Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Раннерс
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3757
Хобро
0'
1:0
6' Гол
Emil Riis Jakobsen
22' Желтая карточка
Киркеволд Пол
31' Желтая карточка
Поульсен Николай II
34' Желтая карточка
Jesper Boege
90'+4
1
Карлгрен
Патрик
4
Томсен
Джонни
2
Kasper
Enghardt
11
Марксен
Эрик
17
Конбой
Кевин
15
Bjoern
Kopplin
6
Рёмер
Андре
38
Поульсен
Николай
II
23
Лобжанидзе
Саба
9
Emil
Riis
Jakobsen
45
Эгхо
Марвин
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Yaw-Ihle
Amankwah
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
26
Martin
Mikkelsen
12
Дамборг
Йонас
7
Vito
Hammershoej-Mistrati
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
19
Кристофферсен
Юлиан
Раннерс
4-4-2
Хобро
4-4-2

Ход матча

6'
Emil Riis Jakobsen
(Kasper Enghardt)
1:0
22'
 
Киркеволд Пол
31'
Поульсен Николай II
 
34'
 
Jesper Boege
64'
 
Sebastian Groenning
Кристофферсен Юлиан
67'
Боман Микаэль
Эгхо Марвин
 
72'
Benjamin Stokke
Emil Riis Jakobsen
 
78'
 
Jacob Tjoernelund
Mathias Haarup
87'
Лауэнборг Фредерик
Лобжанидзе Саба
 
90'
 
Christian Cappis
Martin Mikkelsen

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 13 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Раннерс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Хобро 1:2 Раннерс Раннерс 1:1 Вендсиссель Ольборг 1:2 Раннерс Оденсе 1:0 Раннерс
Раннерс 2:0 Хорсенс Сённерйюск 3:0 Раннерс Брондбю 2:1 Раннерс Раннерс 0:2 Копенгаген Ольборг 0:3 Раннерс Штурм 2:3 Раннерс Широки Бриег 1:3 Раннерс Раннерс 0:1 Словацко Раннерс 2:2 Фредерисия Раннерс 1:1 Сённерйюск Раннерс 2:0 Вайле Вендсиссель 0:1 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд Хобро 0:1 Раннерс Раннерс 1:1 Нордшелланн Орхус 0:2 Раннерс
Хобро Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро
Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро Хобро 0:0 Сённерйюск Брондбю 1:0 Хобро Хобро 0:1 Раннерс Хобро 1:0 Вендсиссель Хобро 2:4 Оденсе Оденсе 1:0 Хобро

Последние игры между собой

Раннерс: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 4
Хобро: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 10
Хобро 1:2 Раннерс Суперлига Дании Хобро 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Хобро Суперлига Дании Раннерс 0:0 Хобро Суперлига Дании
Хобро 2:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хобро Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:3 Раннерс Товарищеские матчи Хобро 1:0 Раннерс Первый дивизион Раннерс 2:0 Хобро Первый дивизион Раннерс 1:0 Хобро Товарищеские матчи Раннерс 0:2 Хобро Товарищеские матчи
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Раннерс вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 94'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Раннерс имеет хороший шанс забить.
  • 93'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Якоб Тёрнелунд из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Каспер Энгхардт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 91'
    Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Кристиан Каппис
  • 91'
    Киркеволд Пол из команды Хобро наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 91'
    Йеспер Боге из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
  • 90'
    Мартин Миккельсен из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 90'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 89'
    Бенджамин Стокке не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Бабаян Эдгар
  • Угловой
    88'
    Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой слева.
  • 88'
    Йеспер Боге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 88'
    Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 87'
    Раннерс начинает контратаку
  • 87'
    Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    87'
    Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
  • 87'
    Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Лауэнборг Фредерик
  • 87'
    Боман Микаэль мяч отрикошетил от ворот
  • 86'
    Расмус Педерсен ошибается в защите.
  • 86'
    Хорошую попытку сделал Бабаян Эдгар. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 86'
    Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
  • 86'
    Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    86'
    Каспер Энгхардт наказан за толчок Киркеволд Пол
  • 85'
    Гости сейчас реально начинают давить соперника
  • 85'
    Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Каспер Энгхардт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    85'
    Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро подал угловой слева.
  • 85'
    Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 84'
    Вито Хаммершой-Мистрати нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 84'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    84'
    Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
  • 84'
    Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 84'
    Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 83'
    О, нет. Из многообещающей позиции Киркеволд Пол из команды Хобро наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 83'
    Себастьян Гронинг из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
  • 82'
    Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 82'
    Рёмер Андре из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 81'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 81'
    Шанс! Себастьян Гронинг из команды Хобро пробил головой, но мимо
  • 81'
    Якоб Тёрнелунд из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает пас партнеру.
  • 80'
    Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 80'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Сегодняшная посещаемость составляет 3757 болельщиков
  • 79'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 79'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 79'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 79'
    ШАНС! Марксен Эрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 78'
    Себастьян Гронинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 78'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Тактическая замена. Матиас Хааруп уходит с поля и его заменяет Якоб Тёрнелунд
  • 78'
    Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Боман Микаэль из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Раннерс имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    76'
    Себастьян Гронинг из команды Хобро играет слишком грубо. Боман Микаэль оказался на газоне.
  • 76'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Йеспер Раск не дал случится голу! Бенджамин Стокке должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
  • 75'
    Бьорн Копплин разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 75'
    Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 74'
    Себастьян Гронинг нанес удар головой, но Карлгрен Патрик спокойно отбил мяч.
  • 74'
    Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    74'
    Назначен штрафной. Пострадал Матиас Хааруп, его свалил Боман Микаэль.
  • Фол, нарушение
    73'
    Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Вито Хаммершой-Мистрати
  • Фол, нарушение
    73'
    Лобжанидзе Саба наказан за толчок Дамборг Йонас
  • 72'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 72'
    Тактическая замена. Эмиль Риис Якобсен уходит с поля и его заменяет Бенджамин Стокке
  • 72'
    ШАНС! Эмиль Риис Якобсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • Офсайд
    71'
    Себастьян Гронинг из команды Хобро в офсайде
  • 71'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 71'
    Поульсен Николай II не смог попасть в створ ударом издали
  • 71'
    Рёмер Андре из команды Раннерс делает пас партнеру.
  • 70'
    Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    70'
    Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
  • 70'
    Матиас Хааруп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 69'
    Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 69'
    Хорошую попытку сделал Бабаян Эдгар. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 68'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 68'
    ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 68'
    Мартин Миккельсен из команды Хобро делает пас партнеру.
  • 68'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 67'
    Тактическая замена. Эгхо Марвин уходит с поля и его заменяет Боман Микаэль
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
  • 66'
    Матиас Хааруп имел все шансы забить, но Карлгрен Патрик сделал отличный сейв!
  • 66'
    Вито Хаммершой-Мистрати разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 66'
    Бьорн Копплин из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 65'
    Раннерс начинает контратаку
  • 65'
    Каспер Энгхардт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    65'
    Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой слева.
  • 65'
    Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 64'
    Матиас Хааруп из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Тактическая замена. Кристофферсен Юлиан уходит с поля и его заменяет Себастьян Гронинг
  • 64'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 63'
    Как он промахнулся? Эгхо Марвин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 63'
    Бьорн Копплин из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    63'
    Кристофферсен Юлиан наказан за толчок Рёмер Андре
  • 62'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 62'
    ШАНС! Рёмер Андре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 62'
    Томсен Джонни имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
  • 61'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 61'
    Рёмер Андре нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 61'
    Кристофферсен Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 60'
    Бьорн Копплин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 60'
    Томсен Джонни из команды Раннерс делает пас партнеру.
  • 60'
    Томсен Джонни из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 59'
    Раннерс имеет хороший шанс забить.
  • 59'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 58'
    Как он промахнулся? Лобжанидзе Саба имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 58'
    Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Конбой Кевин из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
  • 58'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Раннерс контролирует мяч.
  • Офсайд
    55'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро в офсайде
  • 55'
    Каспер Энгхардт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 54'
    Томсен Джонни из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 53'
    Хобро контролирует мяч.
  • 53'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 52'
    Раннерс начинает контратаку
  • 52'
    Мартин Миккельсен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 52'
    Эмиль Риис Якобсен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Кристофферсен Юлиан из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
  • 51'
    Эмиль Риис Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 51'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
  • 51'
    Раннерс начинает контратаку
  • 51'
    Мартин Миккельсен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 51'
    Кристофферсен Юлиан из команды Хобро делает пас партнеру.
  • 51'
    Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
  • 50'
    Хобро начинает контратаку
  • 50'
    Марксен Эрик ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    49'
    Бабаян Эдгар наказан за толчок Томсен Джонни
  • 49'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Матиас Хааруп мяча так и не получил
  • 48'
    Хобро контролирует мяч.
  • 48'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Кристофферсен Юлиан из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 46'
    Отличные скиллы показывает Бабаян Эдгар, обводя своих соперников
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
  • 47'
    Команда Раннерс играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 47'
    Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
  • 46'
    Бабаян Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 46'
    Томсен Джонни из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • Угловой
    45'
    Лобжанидзе Саба навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 45'
    Йеспер Боге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 45'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 45'
    Бьорн Копплин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 44'
    Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • 44'
    Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 42'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 41'
    Эмиль Риис Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Матиас Хааруп из команды Хобро пасует в штрафную, но Карлгрен Патрик выходит и ловит мяч.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 39'
    Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Эгхо Марвин
  • 38'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Хобро контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    37'
    Томсен Джонни наказан за толчок Бабаян Эдгар
  • 36'
    Кристофферсен Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 36'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 35'
    Какой промах! Эгхо Марвин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 35'
    Конбой Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    34'
    Йеспер Боге получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Йеспер Боге из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Лобжанидзе Саба
  • Фол, нарушение
    33'
    Киркеволд Пол наказан за толчок Бьорн Копплин
  • 33'
    Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    33'
    Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
  • 33'
    Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 33'
    Матиас Хааруп из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Хобро имеет хороший шанс забить.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 31'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    31'
    Судья подбегает и показывает Поульсен Николай II из команды Раннерс отложенную желтую карточку за фол.
  • Травма, повреждение
    30'
    Поульсен Николай II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро делает неудачный навес.
  • 30'
    Хобро начинает контратаку
  • 29'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 29'
    Опасность! Мартин Миккельсен из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 28'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Йеспер Боге из команды Хобро делает неудачный навес.
  • 28'
    Хобро имеет хороший шанс забить.
  • 26'
    Хобро контролирует мяч.
  • 26'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 25'
    ШАНС! Эгхо Марвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 24'
    Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Мартин Миккельсен из команды Хобро делает пас партнеру.
  • 23'
    Хобро начинает контратаку
  • 23'
    Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Желтая карточка
    22'
    Киркеволд Пол получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    22'
    Киркеволд Пол из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Каспер Энгхардт пострадал.
  • 22'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 21'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Хобро контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Назначен штрафной. Пострадал Мартин Миккельсен, его свалил Конбой Кевин.
  • Фол, нарушение
    20'
    Дамборг Йонас наказан за толчок Поульсен Николай II
  • 20'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 19'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 19'
    Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Плохо сыграл Каспер Энгхардт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 18'
    Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Вито Хаммершой-Мистрати
  • 17'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 17'
    Эмиль Риис Якобсен из команды Раннерс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 17'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 17'
    Шанс! Эгхо Марвин из команды Раннерс пробил головой, но мимо
  • Угловой
    16'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
  • 16'
    Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Эгхо Марвин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Раннерс начинает контратаку
  • 16'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 14'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Эгхо Марвин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 13'
    Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 11'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
  • 11'
    Мартин Миккельсен из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Эмиль Риис Якобсен из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Расмус Педерсен
  • Фол, нарушение
    10'
    Эгхо Марвин наказан за толчок Яв-Ихле Аманква
  • 9'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Киркеволд Пол наказан за толчок Марксен Эрик
  • 8'
    Хобро контролирует мяч.
  • 6'
    Каспер Энгхардт сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Эмиль Риис Якобсен изменил счет на табло!
  • 6'
    Каспер Энгхардт из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Вито Хаммершой-Мистрати
  • 5'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 5'
    Томсен Джонни из команды Раннерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 5'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 5'
    Йеспер Боге не смог попасть в створ ударом издали
  • 4'
    Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 3'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 1'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Хобро начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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